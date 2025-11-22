ETV Bharat / technology

POCO Pad X1 आणि POCO Pad M1 : 12,000 mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 7एस जन3 प्रोसेसरसह होणार लॉंच

POCO Pad X1 आणि POCO Pad M1 : 26 नोव्हेंबरला लॉंच होतोय. यात 12,000 mAh बॅटरी, 120हर्ट्झ 2.5K डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 7एस जन3 प्रोसेसर असेल.

POCO Pad X1 and POCO Pad M1
POCO Pad X1 and POCO Pad M1 (POCO)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 22, 2025 at 1:10 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : जागतिक बाजारपेठेत पोको कंपनी येत्या आठवड्यात आपला पहिला टॅब्लेट ‘POCO Pad X1 and POCO Pad M1’ लॉंच करणार आहे. कंपनीनं याबाबत अधिकृत घोषणा केलीय. हे टॅब्लेट 26 नोव्हेंबर रोजी बाली येथे दुपारी 4 वाजता (भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता) लॉंच होईल. याच कार्यक्रमात पोको एफ8 अल्ट्रा, पोको एफ8 प्रो स्मार्टफोनचेही लॉंच होणार आहे.

12,000 एमएएच क्षमतेची मोठी बॅटरी
पोको पॅड एम1 मध्ये 12,000 एमएएच क्षमतेची मोठी बॅटरी दिली जाणार आहे. यात 12.1 इंचाचा 2.5K रिझोल्यूशनचा डिस्प्ले असून तो 120 हर्ट्झ पर्यंत रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करेल. हा टॅब्लेट किमान निळ्या (Blue) रंगात उपलब्ध होईल. मागील बाजूस पिल-आकाराच्या कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये एकच कॅमेरा आणि एलईडी फ्लॅश दिला जाणार आहे.

स्टोरेज आणि किंमत
ऑनलाइन लीक झालेल्या माहितीनुसार, पोको पॅड एम1 मध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7 एस जनरेशन 3 प्रोसेसर असू शकतो. यात एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि यूएफएस 2.2 स्टोरेज दिलं जाईल. 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरियंटची किंमत सुमारे 349 युरो (अंदाजे 36,000 भारतीय रुपये) असण्याची शक्यता आहे.

कॅमेरा
कॅमेर्‍याबाबत बोलायचं झाल्यास, मागील आणि समोरील दोन्ही कॅमेरे 8 मेगापिक्सेलचे असतील. हा टॅब्लेट अँड्रॉइड 15 वर आधारित हायपरओएस 2 सह येईल. कनेक्टिव्हिटीमध्ये वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.4 आणि यूएसबी 2.0 पोर्टचा समावेश असेल. याशिवाय आयपी54 डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टन्स रेटिंग आणि 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्टही मिळणार आहे.

पोकोनं स्वतः डिझाइन केलेले टॅब्लेट
पोकोनं यापूर्वी मे 2024 मध्ये पोको पॅड (जो रेडमी पॅड प्रोचा रिब्रँडेड व्हर्जन होता) लॉंच केला होता. आता पोको पॅड एम1 आणि पोको पॅड एक्स1 हे कंपनीचे स्वतःचे डिझाइन केलेले टॅब्लेट असतील, जे मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये सॅमसंग, लेनोवो आणि शाओमीच्या टॅब्लेटना टक्कर देण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. भारतातही हा टॅब्लेट लवकरच उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे. 36,000 रुपयांपर्यंतच्या किंमतीत मोठी बॅटरी, 120 हर्ट्झ डिस्प्ले आणि स्नॅपड्रॅगन 7 सिरीज चिपसेट यामुळं हा टॅब्लेट मीडिया कन्झम्प्शन, ऑनलाइन क्लासेस आणि लाइट गेमिंगसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

