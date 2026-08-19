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POCO M8x 5G: मिळणार तीन दिवसांची बॅटरी लाईफ आणि सहा वर्षांचे अपडेट्स, कधी होणार लॉंच?...

POCO M8x 5G बाजारात दमदार एन्ट्री करत आहे. 7,900mAh बॅटरी, Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर आणि सहा वर्षांचे सॉफ्टवेअर अपडेट्ससह तो लॉंच होईल.

POCO M8x 5G
POCO M8x 5G (POCO/Flipkart)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 3:36 PM IST

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मुंबई: POCO नं आपल्या M-सीरीजच्या फोनसाठी दीर्घकाळ टिकणारी क्षमता आणि विस्तारित सॉफ्टवेअर सपोर्टला प्राधान्य दिलं आहे. 21 ऑगस्ट रोजी फ्लिपकार्टवर लाँच होणाऱ्या POCO M8x 5G बाबतची माहिती आता प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध झाली आहे. यामध्ये Snapdragon चिपसेट, प्रचंड मोठी 7,900mAh बॅटरी, अशी मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

आकर्षक डिझाइन आणि रंगांचे पर्याय: POCO M8x 5G तीन आकर्षक रंगांमध्ये लॉंच होणार आहे. त्यात निळा (Blue), काळा (Black) आणि लेदर ग्रीन (Leather Green) रंगाचा समावेश आहे.'लेदर ग्रीन' व्हेरिएंटमध्ये टेक्सचर्ड रिअर पॅनेल आणि मेटॅलिक-फिनिश फ्रेम देण्यात आली आहे. या फोनचं मागील डिझाइन स्टायलिश असून यात धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP64 रेटिंग, 'Wet Touch 2.0' तंत्रज्ञान आणि डिस्प्लेच्या सुरक्षेसाठी Corning Gorilla Glass 7i देण्यात आलं आहे.

7,900mAh बॅटरी: या फोनचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे याची प्रचंड मोठी 7,900mAh बॅटरी. POCO चा दावा आहे की, एकदा चार्ज केल्यावर ही बॅटरी तीन दिवसांपर्यंत चालू शकते. कंपनीच्या मते, ही बॅटरी 35 तास सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, 27 दिवस मेसेजिंग, 13 तास ​​नेव्हिगेशन आणि सुमारे 13 तास ​​सतत गेमिंगसाठी पुरेशी ठरते. यात 45W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट आहे, ज्यामुळं केवळ 30% चार्जिंगवर दिवसभराचा बॅटरी बॅकअप मिळतो. तसंच यात 22.5W रिव्हर्स चार्जिंगची सुविधाही आहे. Si-C तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळं बॅटरी अधिक कार्यक्षम बनते.

Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट: हा फोन Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेटवर चालतो, जो 4nm प्रक्रियेचा वापर करून तयार करण्यात आला आहे. POCO नुसार, याचा AnTuTu स्कोअर 6,50,000 पेक्षा जास्त आहे. यात 12 जीबीपर्यंत रॅम (6 जीबी व्हर्च्युअल रॅमसह), LPDDR4X मेमरी आणि UFS 2.2 स्टोरेजचा समावेश आहे. याच्या 'ट्रिपल कूलिंग सिस्टम'मध्ये 12,439 चौरस मिमीचा ग्रॅफाइट थर, 1,924 चौरस मिमीची कॉपर फॉइल आणि 3.5 वॅटचा थर्मल जेल यांचा समावेश आहे. हा फोन 48 महिन्यांपर्यंत कोणताही 'लॅग' (अडथळा) न येता उत्तम कामगिरी करेल, असा दावा कंपनीनं केला आहे.

दीर्घकालीन सपोर्ट : POCO M8x 5G साठी अँड्रॉइडचे चार जनरेशन अपडेट्स आणि सहा वर्षांचे सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळणार आहे. मिड-रेंज श्रेणीतील इतर अनेक फोनच्या तुलनेत हा सपोर्ट अधिक चांगला आहे, ज्यामुळं हे डिव्हाइस दीर्घकाळापर्यंत सुरक्षित आणि अद्ययावत (up-to-date) राहील.

अपेक्षित किंमत: याची अधिकृत किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही. POCO M8 Pro ची किंमत 24,999 रुपये आहे, त्यामुळं M8x ची किंमतही त्या आसपास किंवा त्यापेक्षा थोडी जास्त असू शकते. काही टिपस्टर्सनी याची किंमत 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल असा अंदाज वर्तवला आहे, तरीही ती त्यापेक्षा कमी असू शकते. लाँच ऑफर्स, उत्तम मूल्य आणि दीर्घकालीन सपोर्टमुळं हा फोन तंत्रज्ञानप्रेमींना नक्कीच आकर्षित करेल.

POCO M8x 5G मध्ये कॅमेरा किंवा डिस्प्लेच्या वैशिष्ट्यांपेक्षा कामगिरी (performance) आणि दीर्घकालीन सपोर्टला अधिक प्राधान्य देण्यात आलं आहे. हा फोन 21 ऑगस्ट रोजी लाँच होणार आहे.

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