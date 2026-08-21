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POCO M8x 5G भारतात लॉंच, 7,900mAh बॅटरी आणि Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर

POCO M8x 5G भारतात 7,900mAh बॅटरी आणि Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसरसह लाँच झालाय; घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर्स.

POCO M8x 5G
POCO M8x 5G (POCO)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2026 at 12:33 PM IST

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मुंबई : Poco कंपनीच्या 'M8' या मिड-रेंज श्रेणीतील तिसरा मॉडेल म्हणून 'Poco M8x 5G' शुक्रवारी भारतात लाँच करण्यात आलं. हा फोन आधीच भारतात लाँच झालेल्या 'Poco M8 5G' आणि 'Poco M8 Power' च्या श्रेणीत सामील झाला आहे. हा नवीन स्मार्टफोन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर तीन वेगवेगळ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असेल; यातील हिरव्या रंगाच्या मॉडेलच्या मागील बाजूस 'व्हीगन लेदर' (कृत्रिम चामड्याचा) फिनिश देण्यात आलं आहे. नवीन 'Poco M8x 5G' मध्ये 'ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 4 जेन' (Snapdragon 4 Gen) मालिकेतील चिपसेटचा वापर करण्यात आला आहे, जो 4-नॅनोमीटर (4nm) प्रक्रियेवर आधारित आहे. तसेच, यात 50-मेगापिक्सेलच्या मुख्य कॅमेऱ्यासह ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे.

Poco M8x 5G ची भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : भारतात 'Poco M8x 5G' च्या 4 जीबी रॅम (RAM) आणि 128 जीबी स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 18,999 रुपयांपासून सुरू होते. मात्र, ही बँक सवलतींसह (bank discounts) असलेली 'इफेक्टिव्ह' (अंतिम प्रभावी) किंमत आहे. हा नवीन स्मार्टफोन 27 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता (IST) फ्लिपकार्ट (Flipkart) वर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. 'Poco M8x 5G' काळा (Black), निळा (Blue) आणि लेदर ग्रीन (Leather Green) अशा रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

Poco M8x 5G वैशिष्ट्ये : Poco M8x 5G हा ड्युअल-सिम स्मार्टफोन असून तो Xiaomi च्या Android 16-आधारित 'HyperOS 3' सह येतो. कंपनीनं या हँडसेटसाठी चार OS अपग्रेड्स आणि सहा वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देण्याचे आश्वासन दिलं आहे. यात 6.9-इंचाचा HD+ (720 x 1600 पिक्सेल) LCD टचस्क्रीन आहे, जो 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट आणि Corning Gorilla Glass 7i चं संरक्षण देतो. तसंच, ओल्या किंवा दमट बोटांनी वापरताना चांगला टच रिस्पॉन्स मिळण्यासाठी यात 'Wet Touch 2.0' तंत्रज्ञान दिलं आहे. याव्यतिरिक्त, याला TUV Rheinland कडून 'Low Blue Light', 'Circadian Friendly' आणि 'Flicker Free' प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. धूळ आणि पाण्याच्या थेंबांपासून (splash) संरक्षणासाठी या फोनला IP64 रेटिंग देण्यात आलं आहे.

Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट : Poco M8x 5G मध्ये Qualcomm चा ऑक्टा-कोर Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट (SoC) वापरण्यात आला आहे, जो 4nm प्रक्रियेवर आधारित आहे. कंपनीचा दावा आहे की, या चिपसेटमुळं ॲप्स 43 टक्के वेगानं सुरू होतात. तसंच, AnTuTu बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर या स्मार्टफोननं 6,50,000 हून अधिक गुण मिळवल्याचा दावा केला जात आहे. यात 6GB पर्यंत LPDDR4x रॅम (RAM) आणि UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेजची सुविधा आहे.

50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा : कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास, Poco M8x 5G मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा (मागील बाजूस दोन कॅमेरे) देण्यात आला आहे. यात 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आहे जो 2x डिजिटल झूमची सुविधा देतो. यासोबतच, मागील बाजूस 2-मेगापिक्सेलचा मॅक्रो कॅमेराही आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा फोन 1080p पर्यंतचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो.

7,900mAh ची बॅटरी : Poco M8x 5G मध्ये 7,900mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 22.5W वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर हा फोन सुमारे 35 तास सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, 27 दिवस मेसेजिंग, 13 तास ​​GPS-आधारित नेव्हिगेशन किंवा 64 तास म्युझिक प्लेबॅकची सुविधा देऊ शकतो. Poco M8x 5G मध्ये उष्णता व्यवस्थापनासाठी 'ट्रिपल कूलिंग सोल्युशन'चा समावेश आहे; यामध्ये 12,431 चौरस मिमीचा ग्रॅफाइट कूलिंग एरिया, 1,924 चौरस मिमीचा कॉपर फॉइलचा थर आणि 3.5 वॅटचा थर्मल जेल यांचा समावेश आहे.

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