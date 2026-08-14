Poco M8X 5G लवकरच भारतात येत आहे; डिझाइन आणि उपलब्धतेबाबतची माहिती समोर
पोको कंपनीनं Poco M8X 5G स्मार्टफोन लवकरच भारतात लाँच होणार असल्याची खात्री केलीय.
Published : August 14, 2026 at 3:10 PM IST
मुंबई: Poco च्या M-सीरीजमध्ये लवकरच एका नवीन फोनची भर पडणार आहे. Poco M8 Power लाँचिंगनंतर, कंपनीनं पुष्टी केली आहे की Poco M8X 5G स्मार्टफोन लवकरच भारतात लॉंच करण्याचे संकेत दिले आहे. या फोनसाठी एक समर्पित मायक्रोसाइट (microsite) सुरू करण्यात आली असून, त्याद्वारे फोनचं डिझाइन आणि विक्रीबाबतची माहिती उघड झाली आहे.
POCO M8x launching soon in India. pic.twitter.com/1DgIaM8rc2— Mukul Sharma (@stufflistings) August 14, 2026
सपाट मागील बाजू आणि सोनेरी रंगाचं कॅमेरा मॉड्यूल: Poco M8X 5G च्या मायक्रोसाइटनुसार, हा स्मार्टफोन लवकरच भारतात लाँच होईल आणि Flipkart वर उपलब्ध असेल. या फोनच्या डिझाइनमध्ये मागील बाजूस सपाट आणि विशिष्ट पोत (textured) असलेला पॅनेल देण्यात आला आहे. वरच्या डाव्या कोपऱ्यात सोनेरी फिनिश असलेले चौकोनी आकाराचा कॅमेरा मॉड्यूल आहे. हा फोन हिरव्या रंगात उपलब्ध असेल, तर त्याची फ्रेम आणि कॅमेरा मॉड्यूलवर सोनेरी रंगाची झलक (accents) पाहायला मिळेल. फोनच्या तळाशी मध्यभागी Poco चं ब्रँडिंग दिलं आहे. उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स आहेत. मागील कॅमेरा सेटअपमध्ये ड्युअल-कॅमेरा कॉन्फिगरेशन आणि LED फ्लॅश असण्याची शक्यता आहे.
Poco M8 Power : या महिन्याच्या सुरुवातीला भारतात Poco M8 Power लाँच करण्यात आला होता. त्याच्या 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 24,999 होती. यात 6.83-इंचाचा Full HD+ AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट, 1,800 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि Corning Gorilla Glass 7i च्या संरक्षणासह येतो. हा फोन Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेटवर चालतो आणि यात 50-मेगापिक्सलचा मागील कॅमेरा, 8-मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंगसह 8,000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. Poco M8X 5G ची नेमकी लाँच तारीख, स्पेसिफिकेशन्स, वैशिष्ट्ये आणि किंमत यांची घोषणा आगामी काळात केली जाण्याची शक्यता आहे. M-सीरीजचा विस्तार सुरूच असून, हे नवीन 5G मॉडेल मिड-रेंज मार्केटमध्ये Poco चं स्थान अधिक मजबूत करेल.
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