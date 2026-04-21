Poco M8s 5G जागतिक बाजारपेठांमध्ये 7,000mAh बॅटरीसह लाँच
Poco M8s 5G जागतिक बाजारपेठांमध्ये 7,000mAh बॅटरीसह लाँच झालाय. हा हँडसेट दोन रंग पर्याय आणि दोन स्टोरेज कॉन्फिगरेशन्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
Published : April 21, 2026 at 2:54 PM IST
मुंबई : Poco M8s 5G स्मार्टफोन बजेट श्रेणीत निवडक जागतिकमध्ये लॉंच झाला आहे. हा नवीन स्मार्टफोन जगभरात Xiaomi च्या संकेतस्थळाद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. Xiaomi नं हा हँडसेट दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये आणि दोन स्टोरेज कॉन्फिगरेशन्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिलाय. यामध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा युनिट देण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा हे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. शिवाय, या फोनमध्ये Snapdragon 6 series चिपसेट वापरण्यात आला आहे. हा फोन 7,000mAh क्षमतेच्या बॅटरीनं सुसज्ज असून, त्याला 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट मिळतो. Poco M8s 5G मध्ये 6.9-इंचाचा डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
Poco M8s 5G किंमत आणि उपलब्धता: Poco M8s 5G च्या बेस व्हेरिएंटची किंमत $189 (अंदाजे 18,000) पासून सुरू होते; या व्हेरिएंटमध्ये 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज मिळतं. कंपनीनं 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज असलेलं आणखी एक व्हेरिएंट देखील उपलब्ध करून दिलं आहे, ज्याची किंमत $219 (अंदाजे 20,000) आहे. तथापि, या नवीन फोनसाठी जाहीर केलेल्या या किमती 'Early Bird' दर आहेत—म्हणजेच या सुरुवातीच्या (introductory) किमती आहेत. Poco चा हा नवीन हँडसेट निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये Xiaomi च्या ऑनलाइन स्टोअरद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. Poco M8s 5G स्मार्टफोन दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये काळा (Black) आणि पांढरा (White) उपलब्ध आहे.
Poco M8s 5G वैशिष्ट्ये आणि तपशील: Poco M8s 5G हा एक ड्युअल-सिम असलेला बजेट स्मार्टफोन आहे, जो Xiaomi च्या 'HyperOS 2' ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो; ही ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 वर आधारित आहे. या हँडसेटमध्ये 6.9-इंचाचा Full-HD+ (1,080x 2,340पिक्सेल) 8-bit DotDisplay देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेमध्ये निवडक ॲप्ससाठी 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 374 ppi ची पिक्सेल डेन्सिटी, 288Hz पर्यंतचा टच सॅम्पलिंग रेट, 850nits पर्यंतची कमाल ब्राइटनेस आणि 85 टक्के NTSC कलर गॅमट यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. याव्यतिरिक्त, या डिस्प्लेला TÜV Rheinland कडून 'Low Blue Light', 'Circadian Friendly' आणि 'Flicker Free' प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत. नवीन Poco M8s 5G स्मार्टफोन Qualcomm च्या ऑक्टा-कोअर Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेटवर आधारित आहे, जो 6nm प्रक्रियेवर (process) तयार करण्यात आला आहे. हा SoC (System-on-Chip) 2.3GHz पर्यंतचा कमाल क्लॉक स्पीड प्रदान करतो, असा दावा करण्यात आला आहे. या फोनमध्ये 8GB पर्यंतची LPDDR4x RAM आणि 256GB पर्यंतचे UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज (जे microSD कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येते) देण्यात आलं आहे; तसंच यात एका अनिर्दिष्ट Adreno GPU चाही समावेश आहे. Xiaomi च्या या उप-ब्रँडनं असा दावा केला आहे की, धूळ आणि पाण्याच्या शिंतोड्यांपासून संरक्षणासाठी या फोनला IP64 रेटिंग प्राप्त आहे.
ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप : कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत सांगायचं तर, Poco M8s 5G मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. या सेटअपमध्ये f/1.8 अपर्चर आणि 5P लेन्स असलेला 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य (primary) कॅमेरा प्रमुख आकर्षण आहे. या डिव्हाइसच्या मागील बाजूस एक दुय्यम (secondary) कॅमेरा देखील देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी, या हँडसेटमध्ये 8-मेगापिक्सेलचा (f/2.0) फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा फोन 30 fps दरानं 1080p पर्यंतच्या रिझोल्यूशनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यास सक्षम आहे. तसंच, हा फोन Hi-Res Audio आणि Dolby Atmos ला देखील सपोर्ट करतो.
7,000mAh क्षमतेची बॅटरी : Poco M8s 5G मध्ये 7,000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 18W वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत, हा फोन 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.1, ड्युअल-बँड Wi-Fi, GPS, GLONASS, Galileo आणि BeiDou ला सपोर्ट प्रदान करतो. या फोनमधील सेन्सर्सच्या यादीमध्ये प्रॉक्सिमिटी सेन्सर, ॲम्बियंट लाइट सेन्सर, ॲक्सिलरोमीटर, ई-कम्पास, IR ब्लास्टर आणि—सुरक्षेसाठी—बाजूला बसवलेला फिंगरप्रिंट सेन्सर यांचा समावेश आहे. या फोनचे परिमाण 169.48 x 80.45 x 8.4 मिमी इतके असून, त्याचं वजन अंदाजे 217 ग्रॅम आहे.
