Poco M8 Power : 8000mAh बॅटरी आणि Snapdragon 4 Gen 4 सह भारतात लाँच होणार
Poco M8 Power भारतात Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर, 8000 mAh बॅटरी आणि 6.9-इंचाचा 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लवकरच लॉंच होतोय.
Published : July 30, 2026 at 5:13 PM IST
मुंबई: Poco M8 सिरीजमधील नवीन मॉडेल म्हणून 'Poco M8 Power' लवकरच भारतात लाँच होणार आहे. कंपनीनं या डिव्हाइसबद्दलची अद्ययावत माहिती देणारी एक खास 'मायक्रोसाइट' (वेबपेज) तयार केलं आहे. 4 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12:00 वाजता लाँच झाल्यानंतर, हा फोन फ्लिपकार्टवर (Flipkart) उपलब्ध होईल. प्रचंड बॅटरी क्षमता, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि प्रभावी डिस्प्लेमुळं, बजेट श्रेणीतील हा एक आकर्षक पर्याय ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
If you're going to stare at a screen all day, make it a good one!— POCO India (@IndiaPOCO) July 29, 2026
The immersive AMOLED display with vibrant visuals and a 120Hz refresh rate on the #POCOM8Power turns every binge session & casual scroll into a full-on cinematic experience. ✨#POCOIndia #PowerYourBinge #M8Power pic.twitter.com/jppmmXhwF8
Poco M8 Power ची प्रमुख वैशिष्ट्ये: Poco M8 Power मध्ये Qualcomm चा नवीन 'ऑक्टा-कोर Snapdragon 4 Gen 4' चिपसेट देण्यात आला आहे. 4nm प्रक्रियेवर आधारित हा चिपसेट Redmi Note 17 मध्ये वापरलेल्या चिपसेटसारखाच आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या फोननं AnTuTu बेंचमार्कवर 6,30,000 हून अधिक गुण मिळवले आहेत, ज्यामुळं मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि दैनंदिन वापरामध्ये उत्कृष्ट कामगिरीची खात्री मिळते. यात 8GB रॅम (RAM) आहे आणि अतिरिक्त 8GB पर्यंत 'व्हर्च्युअल रॅम' वाढवण्याची सुविधाही दिली आहे. उष्णता नियंत्रणासाठी (thermal management) यात 'व्हेपर चेंबर कूलिंग सोल्युशन' आणि 10,416 चौरस मिमीचा 'ग्राफाइट हीट डिसिपेशन एरिया' असलेली मजबूत कूलिंग सिस्टीम देण्यात आली आहे. यामुळं दीर्घकाळ वापरताना फोन जास्त गरम होत नाही आणि 48 महिन्यांपर्यंत कोणताही लॅग (lag) न येता सुरळीत अनुभव मिळतो, असा दावा कंपनीनं केला आहे.
Turn every binge into a marathon with the POCO M8 Power! ⚡— POCO India (@IndiaPOCO) July 28, 2026
Fueled by a Gigantic 8000mAh Battery built to power your ultimate binge sessions for up to 3 days straight.#POCOM8Power #PowerYourBinge #POCOIndia #M8Power pic.twitter.com/pKspjsRZQ3
डिस्प्ले आणि डिझाइन: Poco M8 Power मध्ये 6.9-इंचाचा मोठा AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट, 100% DCI-P3 कलर गॅमट, 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 960Hz PWM + DC डिमिंग यांसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत. सुरक्षेसाठी यात 'इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर'ची सुविधा आहे. हा डिस्प्ले डोळ्यांसाठी सुरक्षित असल्याचे प्रमाणित करण्यात आले असून, त्याला TUV Rheinland Eye Protection, Low Blue Light आणि Circadian Friendly प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. याव्यतिरिक्त, 'Wet Touch 2.0' तंत्रज्ञानामुळं ओल्या हातांनीही फोन सहज वापरता येतो. OTT कंटेंटसाठी ऑप्टिमाइझ केलेले ट्युनिंग आणि अडॅप्टिव्ह कलर टेम्परेचर यांसारखी वैशिष्ट्ये एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करतील.
बॅटरी आणि चार्जिंग: या फोनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याची प्रचंड 8,000mAh क्षमतेची बॅटरी. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर हा फोन तीन दिवसांपर्यंत वापरता येतो; यात 28 तास व्हिडिओ प्लेबॅक, 31 तास सोशल मीडियाचा वापर, 14 तास गेमिंग, 11 तास नेव्हिगेशन किंवा 38 तास स्टँडबाय टाइम मिळतो. 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 22.5W वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंगच्या सुविधेमुळं वापरकर्त्यांना सोयीस्कर अनुभव मिळतो.
कॅमेरा आणि इतर तपशील: या डिव्हाइसमध्ये एलईडी (LED) फ्लॅशसह ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप असेल. याबद्दलची संपूर्ण माहिती लाँचच्या वेळी जाहीर केली जाईल. कमी बजेटमध्ये प्रीमियम वैशिष्ट्ये शोधणाऱ्या वापरकर्त्यांना हा फोन नक्कीच आवडेल. मोठा डिस्प्ले, प्रचंड बॅटरी आणि दमदार कामगिरीमुळं, हा फोन 'मिड-रेंज' श्रेणीमध्ये जोरदार स्पर्धा करण्यास सज्ज आहे. 4 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या लाँचनंतरच याची किंमत आणि संपूर्ण तांत्रिक तपशील जाहीर केले जातील.
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