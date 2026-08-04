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POCO M8 Power : 8000mAh च्या पॉवरफुल बॅटरीसह भारतात लॉंच

POCO नं भारतात POCO M8 Power लाँच केला. यात 8000mAh बॅटरी, 120Hz AMOLED डिस्प्ले आणि Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर आहे.

POCO M8 Power
POCO M8 Power (POCO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 12:54 PM IST

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मुंबई : POCO नं भारतात आपला नवीनतम मिड-रेंज स्मार्टफोन POCO M8 Power लाँच केला आहे. या फोनमध्ये 8000mAh ची मोठी बॅटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला AMOLED डिस्प्ले आणि Qualcomm चा Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर यांसारख्या आकर्षक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. Android 16 वर आधारित Xiaomi HyperOS 3 सह येणारा हा फोन दीर्घकाळ सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि उत्कृष्ट बॅटरी लाइफ शोधणाऱ्या युजर्ससाठी एक आकर्षक पर्याय आहे. याच्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 22,999/ रुपये आहे.

POCO M8 Power वैशिष्ट्ये : POCO M8 Power भारतात 6GB + 128GB आणि 8GB + 128GB अशा दोन वेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असेल. रंगांच्या बाबतीत Blaze Orange, Green आणि Black असे तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. बॉक्समध्ये फोनसोबत प्रोटेक्टिव्ह केस, 45W चार्जर, USB केबल, SIM इजेक्टर टूल आणि क्विक स्टार्ट गाइड आहे.

6.83-इंच AMOLED Eye-Care डिस्प्ले : डिस्प्लेच्या बाबतीत फोनमध्ये 6.83-इंच AMOLED Eye-Care पॅनेल आहे. याची रिझोल्यूशन 2396 × 1080 पिक्सेल्स असून 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट आहे. पीक ब्राइटनेस 1800 निट्सपर्यंत पोहोचते. DCI-P3 वाइड कलर गॅमट, Sunlight Display, TÜV Eye Protection, Wet Touch 2.0 आणि इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कॅनर यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. स्क्रीन Corning Gorilla Glass 7i नं संरक्षित आहे.

Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर : प्रोसेसर म्हणून Qualcomm चा 4nm प्रोसेसवर आधारित Snapdragon 4 Gen 4 (4th Generation Snapdragon 4 Mobile Platform) वापरण्यात आला आहे. RAM LPDDR4X आणि स्टोरेज UFS 2.2 प्रकारचं वापरण्यात आलं आहे. फोन थेट Xiaomi HyperOS 3 (Android 16) वर चालतो. POCO चार Android OS अपग्रेड्स आणि सहा वर्षांची सिक्युरिटी अपडेट्स देत आहे.

50-मेगापिक्सेल AI ड्युअल रियर कॅमेरा : कॅमेरा सेटअपमध्ये मागे 50-मेगापिक्सेल AI ड्युअल रियर कॅमेरा (f/1.8 ऍपर्चर, 5P लेन्स) आहे, तर सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 8-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे.

8000mAh Silicon Carbon बॅटरी : बॅटरी हे या फोनचे सर्वात मोठे आकर्षण आहे. 8000mAh Silicon Carbon बॅटरी 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 22.5W वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट करते. कंपनी तीन दिवसांपर्यंत पॉवर टिकण्याचं आश्वासन देते. फक्त 8 मिनिटांच्या चार्जिंगमध्ये 8 तासांची बॅटरी मिळते, असा कंपनीचा दावा आहे. बॉक्समध्ये 45W चार्जर समाविष्ट आहे आणि चार्जिंग USB Type-C पोर्टद्वारे होते.

कनेक्टिव्हिटी : कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G (SA/NSA), 4G LTE, 3G, ड्युअल-बँड Wi-Fi (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.1 आणि IR Blaster यांचा समावेश आहे. सेन्सर्स मध्ये व्हर्च्युअल प्रॉक्सिमिटी, ऍम्बियंट लाइट, ऍक्सेलेरोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहेत. फोनचे परिमाण 169.70 x 79.14 x 8.4mm असून वजन 225 ग्रॅम आहे. मोठी बॅटरी असूनही तो तुलनेने स्लिम आहे. एकंदरीत, POCO M8 Power बॅटरी लाइफ, मॉडर्न डिस्प्ले आणि दीर्घ सॉफ्टवेअर सपोर्ट यावर भर देणारा मिड-रेंज ऑप्शन आहे.

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