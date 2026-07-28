8000mAh बॅटरीसह POCO M8 Power 5G भारतात 4 ऑगस्टला होतोय लॉंच
POCO नं भारतीय बाजारात M8 Power 5G स्मार्टफोन लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. 8000mAh बॅटरीसह हा फोन 4 ऑगस्टला भारतात उपलब्ध होणार आहे.
Published : July 28, 2026 at 10:58 AM IST
मुंबई: POCO नं भारतीय बाजारात आपल्या ‘M’ सीरीजचा विस्तार करत नवा शक्तिशाली स्मार्टफोन POCO M8 Power 5G लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीनं फोनची लॉंच डेटही जाहीर केली आहे. हा फोन प्रचंड 8000mAh बॅटरीसह येत असल्यानं दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी लाइफ हवी असणाऱ्या यूजर्ससाठी खास आकर्षण ठरेल. 4 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता फोनची किंमत, विक्री तारीख आणि ऑफर्सची माहिती जाहीर होणार आहे. फ्लिपकार्टवर फोनचं पेज आधीच लाइव झालं आहे.
POCO M8 Power 5G launching in India on August 4— Saurav (@Saurav_DJ47) July 28, 2026
Confirmed:
• 8,000mAh battery
• Up to 3 days battery life
• AMOLED display
• 50MP AI camera
Rumored:
• 6.9" AMOLED
• 120Hz refresh rate
• 1,800 nits peak brightness
• Snapdragon 4 Gen 4
• LPDDR4X RAM
• UFS 2.2 storage
•… pic.twitter.com/VW7XaClLXk
POCO M8 Power लॉंच डेट आणि उपलब्धता : POCO M8 Power 5G भारतात 4 ऑगस्ट रोजी लॉंच होणार आहे. कंपनीनं अधिकृतपणे सांगितलं की, 4 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच इव्हेंटमध्ये फोनची किंमत, सेल डेट आणि विविध ऑफर्स जाहीर केल्या जातील. फ्लिपकार्ट ही विक्रीसाठी मुख्य प्लॅटफॉर्म असेल. सध्या फोनचे काही फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स अद्याप पूर्णपणे कन्फर्म नसले तरी लॉंचपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. या फोनला ‘Power Your Binge’ अशी टॅगलाइन देण्यात आली आहे. हा फोन व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, सोशल मीडियावर ब्राउझिंग आणि गेमिंगसाठी उत्तम पर्याय ठरेल.
POCO M8 Power ची बैटरी आणि पॉवर : POCO M8 Power ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची 8000mAh क्षमतेची प्रचंड बॅटरी. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर नॉर्मल वापरात हा फोन 3 दिवस सहज चालू शकतो. हेवी यूजर्ससाठीही अनेक तास व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया आणि कॉलिंग करता येईल. फास्ट चार्जिंग सपोर्टबद्दल अद्याप पूर्ण माहिती उपलब्ध नसली तरी, इतक्या मोठ्या बॅटरीसह फोन दीर्घकाळ टिकणारा असेल, यात शंका नाही.
अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स (लीक्सवर आधारित): लीक्सनुसार, POCO M8 Power 5G मध्ये AMOLED डिस्प्ले देण्यात येणार आहे. स्क्रीन साइज सुमारे 7 इंच असू शकते, जी 1.5K रिझोल्यूशनसह असेल. 120Hz रिफ्रेश रेट आणि उच्च ब्राइटनेस यामुळं स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ पाहणे अत्यंत स्मूथ होईल. इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर सारखी प्रीमियम वैशिष्ट्ये देखील उपलब्ध असतील. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत हा फोन Android 16 आधारित Xiaomi HyperOS च्या नवीनतम आवृत्तीवर चालेल. प्रोसेसिंगसाठी लीक्समध्ये Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेटचा उल्लेख आहे, जो 2.3GHz पर्यंत क्लॉक स्पीड देतो. हा चिपसेट चीनमध्ये लॉंच झालेल्या Redmi Note 17 चा रिब्रँडेड व्हर्जन असल्याचं सांगितलं जातंय. मल्टिटास्किंग, दैनंदिन कामे आणि हलके गेमिंगसाठी हा प्रोसेसर पुरेसा सक्षम असेल.
कॅमेरा आणि इतर वैशिष्ट्ये: फोटोग्राफीसाठी POCO M8 Power मध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला जाईल. मुख्य 50 मेगापिक्सल OIS सेंसरसह क्रिस्प आणि स्टेबल फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करता येतील. 8 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी उपलब्ध असेल. फोनमध्ये IP रेटिंग (डस्ट आणि वॉटर प्रोटेक्शन) देखील अपेक्षित आहे, ज्यामुळं दैनंदिन वापरात टिकाऊपणा वाढेल.
किंमत आणि टार्गेट : अद्याप किंमत जाहीर न झालेली असली तरी, M सीरीजचा इतिहास पाहता हा फोन बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक किंमतीत उपलब्ध होईल. मोठ्या बॅटरी, AMOLED डिस्प्ले आणि 5G सपोर्टसह विद्यार्थी, गेमर्स आणि सामान्य यूजर्ससाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. POCO M8 Power 5G भारतीय बाजारात बॅटरी लाइफ आणि परफॉर्मन्सचा नवा स्टँडर्ड सेट करेल, अशी अपेक्षा आहे. 4 ऑगस्टला लॉंच इव्हेंटचं थेट प्रक्षेपण होणार आहे. तुम्ही कंपनीच्या अधिकृत चॅनेलवर लॉंच पाहू शकता.
हे वाचलंत का :