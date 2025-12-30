ETV Bharat / technology

Poco M8 5G भारतात लॉंच होणार: नवीन बजेट 5G स्मार्टफोनची उत्सुकता वाढली

Poco M8 5G भारतात लवकरच लॉंच होतोय. पातळ डिझाइन, 50 एमपी एआय कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 चिपसेटसह तो येईल.

Poco M8 5G
Poco M8 5G (Flipkart)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शाओमीच्या सब-ब्रँड पोकोनं आपल्या नवीन एम सीरिज स्मार्टफोनची घोषणा केली आहे. Poco M8 5G हा फोन भारतात लवकरच लॉंच होणार असून, कंपनीनं याच्या डिझाइन आणि काही वैशिष्ट्यांची माहिती शेअर केली आहे. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढवणारा ठरू शकतो, कारण तो पातळ डिझाइन, शक्तिशाली कॅमेरा आणि मोठ्या बॅटरीसह येत आहे. पोकोनं पोस्टर्स आणि टीझर्सद्वारे फोनचं ड्युअल-टोन रियर पॅनल उघड केलं आहे, ज्यात मॅट आणि व्हेगन लेदर फिनिश आहे. फोन फक्त 7.35 मिमी जाड आणि सुमारे 178 ग्रॅम वजनाचा असल्यानं तो सेगमेंटमधील सर्वात पातळ आणि हलका फोन ठरू शकतो.

पोको M8 5G लॉंच तारीख आणि उपलब्धता
पोकोनं अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की, Poco M8 5G, 8 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता होईल. हा इव्हेंट ऑनलाइन होणार असून, फोन फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. कंपनीनं फ्लिपकार्टवर मायक्रोसाइट सुरू केली आहे, ज्यात फोनचं टीझर्स आणि डिझाइन दाखवले जात आहे. मध्यवर्ती स्क्वेअर आकाराच्या कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये दोन कॅमेरे आणि एलईडी फ्लॅश आहे.

अपेक्षित वैशिष्ट्ये (स्पेसिफिकेशन्स)

Poco M8 5G हा रेडमी नोट 15 5G चा रीब्रँडेड व्हर्जन असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळं त्याची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे अपेक्षित आहेत.

  • डिस्प्ले :6.77 इंच AMOLED स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट, पीक ब्राइटनेस 3200 निट्सपर्यंत, कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i प्रोटेक्शन.
  • प्रोसेसर : क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 चिपसेट.
  • रॅम आणि स्टोरेज : 8 जीबी रॅमपर्यंत आणि 256 जीबी किंवा 512 जीबी स्टोरेज.
  • कॅमेरा : रियरला 50 मेगापिक्सेल AI प्रायमरी कॅमेरा (काही रिपोर्ट्सनुसार रेडमी व्हर्जनमध्ये 108 मेगापिक्सेल असू शकतो), ड्युअल कॅमेरा सेटअप. फ्रंटला 20 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा.
  • बॅटरी : 5,520 mAh बॅटरी, 45W फास्ट चार्जिंग आणि 18W रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट.
  • इतर : IP65 किंवा त्याहून चांगलं वॉटर आणि डस्ट रेसिस्टंट, Android 15 वर आधारित HyperOS, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर.
  • हा फोन पोकोच्या एम सीरिजच्या परफॉर्मन्स आणि व्हॅल्यू फॉर मनीवर फोकस करेल.

किंमत (अपेक्षित)
पोको एम8 5G ची किंमत अजून जाहीर झालेली नाही. मात्र, मागील पोको एम7 5G ची किंमत 9,999 पासून सुरू होती. रेडमी नोट 15 5G ग्लोबल मार्केटमध्ये सुमारे 25,000 ते 30,000 मध्ये उपलब्ध आहे, त्यामुळं पोको व्हर्जन भारतात 15,000 ते 20,000 च्या दरम्यान असू शकतो. अधिक स्टोरेज व्हेरिएंटमुळं किंमत काहीशी जास्त असू शकते. 5G बजेट यूझर्ससाठी विशेषतः पातळ डिझाइन आणि चांगल्या कॅमेरामुळं पोको एम8 आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. लॉंचनंतर अधिकृत किंमत आणि उपलब्धता स्पष्ट होईल.

हे वाचलंत का :

  1. जानेवारी 2026 मध्ये भारतात लॉंच होणार 'हे' जबरदस्त फोन, मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये उत्तम फीचर
  2. Tecno Pova Curve 2 5G : 8000mAh बॅटरीसह मिडरेंज सेगमेंटमध्ये नवा बेंचमार्क सेट करणारा स्मार्टफोन
  3. Oppo Reno 15 series : वैशिष्ट्ये, किंमत, लॉंच तारीख लीक, 'या' तारखेला होणार लॉंच

TAGGED:

POCO M8 5G
NEW BUDGET 5G SMARTPHONE
POCO M8
पोको एम8
POCO M8 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.