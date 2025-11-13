ETV Bharat / technology

Poco M7 5G vs Moto G35 5G : कोणता फोन आहे सर्वात भारी?

Poco M7 5G मध्ये HD+ डिस्प्ले आणि स्नॅपड्रॅगन 4 Gen 2 प्रोसेसर आहे, तर Moto G35 5G FHD+ डिस्प्ले आणि Unisoc T760 प्रोसेसरसह योतो.

Poco M7 5G vs Moto G35 5G
Poco M7 5G vs Moto G35 5G (Poco, Moto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 3:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : बजेट सेगमेंटमध्ये 5G स्मार्टफोनची स्पर्धा दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. यावेळी पोको M7 5G (Poco M7 5G) आणि मोटोरोला कंपनीचा Moto G35 5G हे दोन हँडसेट खास (Poco M7 5G vs Moto G35 5G) आहेत. दोन्ही फोन विश्वसनीय कामगिरी, मोठ्या डिस्प्ले आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या बॅटरीसह येतात. पण कोणता फोन तुम्हाला अधिक परवडेल?, कामगिरी, डिस्प्ले, कॅमेरा आणि कमी किंमतीत कोणता फोन तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे?, चला जाणून घेऊया या बातमीतून...

Poco M7 5G vs Moto G35 5G प्रोसेसर आणि कामगिरी
पोको एम7 5G हा स्मार्टफोन क्वाल्कॉम स्नॅपड्रॅगॉन 4 जेन2 चिपसेटनं सुसज्ज आहे, ज्यात 2.2 गीगाहर्ट्झचा ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आहे. यात 6 जीबी रॅम आणि अतिरिक्त 6 जीबी व्हर्च्युअल रॅम आहे, ज्यामुळं मल्टिटास्किंग अधिक सुकर होते. स्टोरेजही उत्तम आहे.128 जीबी इनबिल्ट मेमरी आणि डेडिकेटेड मेमरी कार्ड स्लॉट ज्यामुळं 1 टीबी पर्यंत तुम्ही मेमरी वाढवू शकता. हे फोन दैनंदिन कामांसाठी उत्कृष्ट आहे, आणि हलक्या गेमिंगसाठी फायदेशी आहे.

Poco M7 5G
Poco M7 5G

Moto G35 5G प्रोसेसर आणि कामगिरी
दुसरीकडं, मोटोरोला मोटो G35 5G हा युनिसॉक T760 चिपसेटसह येतो. यात 2.2 गीगाहर्ट्झ स्पीड आहे. या व्यतिरिक्त 4 जीबी रॅम आणि 4 जीबी व्हर्च्युअल रॅम आहे. दैनंदिन वापरासाठी ही रॅम पुरेशी आहे, पण स्नॅपड्रॅगॉनच्या तुलनेत ऊर्जा कार्यक्षमता आणि गेमिंग स्थिरतेत थोडी कमी आहे. मल्टिटास्कर्स आणि कॅज्युअल गेमर्ससाठी पोको अधिक संतुलित निवड ठरतो. एकंदरीत, पोकोची प्रोसेसिंग पॉवर बजेट सेगमेंटमध्ये अव्वल आहे, ज्यामुळं अॅप्स जलद उघडतात आणि हँग होण्याची शक्यता कमी असते. हे फोन 5G कनेक्टिव्हिटीचे पूर्ण फायदे देतात, जसं की वेगवान डाउनलोड आणि स्ट्रीमिंग.

Motorola G35 5G
Moto G35 5G

Poco M7 5G vs Moto G35 5G डिस्प्ले आणि बॅटरी

पोको एम7 5G मध्ये 6.88 इंचचा आयपीएस एलसीडी स्क्रीन आहे, ज्यात 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 240 हर्ट्झ टच सॅम्पलिंग रेट आहे. रिझोल्यूशन 720 x 1640 पिक्सेल्स असून 600 निट्स ब्राइटनेस मिळेल. शार्पनेस सरासरी असली तरी स्क्रोलिंग स्मूथ वाटतं, जे व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि सोशल मीडिया ब्राउझिंगसाठी योग्य आहे. या फोनमध्ये तुम्हाला 5160 एमएएच बॅटरी मिळते, जी 18 वॅट फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. एका चार्जवर तुम्ही पूर्ण दिवस फोनचा वापर करू शकता.

undefined
Poco M7 5G

Moto G35 5G डिस्प्ले
मोटोरोला मोटो G35 5G मध्ये 6.72 इंचचा आयपीएस एलसीडी डिस्प्ले आहे, पण रिझोल्यूशन 1080 x 2400 पिक्सेल्स आहे. तो 1000 निट्स (एचबीएम) ब्राइटनेस देतो. 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटमुळं व्हिज्युअल्स शार्प आणि उजळ दिसतं. हा फोन 5000 एमएएच बॅटरीनं सुसज्ज आहे, जी 18 वॅट फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. पोकोच्या तुलनेत डिस्प्ले अधिक चांगला आहे, पण बॅटरी रनटाइम थोडा कमी आहे. जे लोक शार्प व्हिज्युअल्सला प्राधान्य देतात, त्यांच्यासाठी मोटो उत्तम असून जास्त टिकणाऱ्या बॅटरीसाठी पोको तुम्ही खरेदी करू शकता. दोन्ही फोनमध्ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन आहे, ज्यामुळं टिकाऊपणा वाढतो.

Poco M7 5G vs Moto G35 5G कॅमेरा

पोको एम7 5G जी मध्ये 50 एमपी प्रायमरी रियर कॅमेरा आणि 8 एमपी सेल्फी कॅमेरा आहे. हे 1080 पी व्हिडिओ 30 एफपीएसपर्यंत रेकॉर्ड करतो. दिवसाच्या उजेडात सरासरी फोटो काढता येतात, पण लो-लाइटमध्ये तुम्हाला फोटो काढण्यात थोडी अडचण येऊ शकते.

undefined
Poco M7 5G

Moto G35 5G
मोटोरोला मोटो जी35 5G हा 50 एमपी + 8 एमपी ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअपसह येतो, जो 4के व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट करतो. 16 एमपी फ्रंट कॅमेरा सेल्फीजसाठी अधिक डिटेल्स देतो. दिवसाच्या प्रकाशात दोन्ही फोन समान कामगिरी करतात, पण मोटोची व्हिडिओ क्वालिटी आणि फ्रंट कॅमेरा कंटेंट क्रिएटर्ससाठी फायद्याचा आहे. पोको सोप्या वापरासाठी पुरेसा आहे, तर मोटो प्रोफेशनल टच देतो.

undefined
Moto G35 5G

Poco M7 5G vs Moto G35 5G किंमत
फ्लिपकार्टवर पोको एम7 5G सुमारे 8,999 रुपयांत उपलब्ध आहे (कूपन्ससह), तर मोटोरोला मोटो G35 9,999 रुपयांत मिळतोय. पोको बजेटप्रेमींसाठी उत्तम डील आहे. मोटोची अतिरिक्त किंमत डिस्प्ले आणि कॅमेरासाठी फायदेशीर आहे.

वैशिष्ट्यPoco M7 5G Moto G35 5G
प्रोसेसरस्नॅपड्रॅगॉन 4 जेन2 (2.2 गीगाहर्ट्झ ऑक्टा-कोर)युनिसॉक T760 (2.2गीगाहर्ट्झ)
रॅम6 जीबी + 6 जीबी व्हर्च्युअल रॅम4 जीबी + 4 जीबी व्हर्च्युअल रॅम
स्टोरेज128 जीबी (1 टीबी पर्यंत मेमरी कार्ड)128 जीबी (मेमरी कार्ड सपोर्ट)
डिस्प्ले6.88 इंच आयपीएस एलसीडी, 120 हर्ट्झ, 720 x1640, 600 निट्स6.72 इंच आयपीएस एलसीडी, 120 हर्ट्झ, 1080x2400, 1000 निट्स
बॅटरी5160 एमएएच, 18 वॅट फास्ट चार्जिंग5000 एमएएच, 18 वॅट फास्ट चार्जिंग
रियर कॅमेरा50 एमपी प्रायमरी, 1080पी@30फ्पीएस50एमपी + 8 एमपी, 4के व्हिडिओ
फ्रंट कॅमेरा8 एमपी16 एमपी
किंमत (सध्या)

8,999 (फ्लिपकार्टवर)

9,999 (फ्लिपकार्टवर)

undefined
Moto G35 5G

Poco M7 5G vs Moto G35 5G : दोन्ही बजेट 5G बाजारात उत्तम पर्याय आहेत. जर तुम्हाला चांगली बॅटरी, प्रोसेसिंग आणि रॅम हवी असेल, तर पोकोचा तुम्ही नक्की विचार करू शकता. पण शार्प डिस्प्ले आणि सेल्फी कॅमेरा तुम्हाला हवा असेल,तर मोटो G35 चा विचार करावा.

undefined
Poco M7 5G

हे वाचलंत का :

  1. विवो X300 सीरीज लवकरच भारतात लॉंच; जाणून घ्या, अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत
  2. अ‍ॅपल आयफोन एअर 2 लाँचमध्ये विलंब: कधी होणार लॉंच?
  3. सॅमसंग गॅलॅक्सी S26 अल्ट्रा 5G आणि व्हिवो X300 प्रो 5G स्मार्टफोनची किंमत, कॅमेरा, डिस्प्ले, परफॉर्मन्सची माहिती लीक

TAGGED:

MOTO G35 5G
POCO M7 5G
MOTO G35
POCO M7
POCO M7 5G VS MOTO G35 5G

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.