Poco C85x 5G भारतात होणार लॉंच : 10 मार्चला Flipkart वर विक्री
Poco C85x 5G भारतात 10 मार्चला लॉंच होणार आहे. Flipkart वर गोल्ड कलरमध्ये याची विक्री असेल. हा स्मार्टफोन मासिव्ह बॅटरीसह येण्याची अपेक्षा आहे.
Published : March 6, 2026 at 5:00 PM IST
मुंबई : स्मार्टफोन कंपनी Poco नं भारतात आपल्या नवीन Poco C85x 5G स्मार्टफोनची लॉन्चिंग तारीख जाहीर केली आहे. कंपनीनं शुक्रवारी ही घोषणा करत Flipkart वरील समर्पित मायक्रोसाइट अपडेट केली. या मायक्रोसाइटवर फोनच्या रियर पॅनलचा डिझाइन दाखवण्यात आला आहे. ही लॉन्चिंग Poco C85 5G च्या भारतातील लॉन्चिंगनंतर (डिसेंबर 2025) केवळ काही महिन्यांत होत आहे. Poco C85x 5G 10 मार्च 2026 रोजी भारतात लॉंच होईल आणि Flipkart वरून विक्रीस उपलब्ध होईल. हा फोन गोल्ड कलरवेअरमध्ये उपलब्ध असेल. कंपनीनं "मासिव्ह बॅटरी" असल्याचं सूचित केलं आहे, ज्यामुळं बॅटरी लाइफ हा मुख्य फीचर असण्याची शक्यता आहे.
डिझाइन आणि बाह्य स्वरूप
Flipkart मायक्रोसाइटवर दाखवलेल्या टीझरनुसार, Poco C85x 5G च्या रियर पॅनलमध्ये ड्युअल-टोन डिझाइन आहे. Poco ब्रँडिंग बॉटम-लेफ्ट कोपऱ्यात ठेवण्यात आली आहे. रियर कॅमेरा युनिट पिल-आकाराच्या कॅमेरा आयलंडमध्ये ठेवलेला आहे, ज्यात ड्युअल रियर कॅमेरा आणि त्याजवळ LED फ्लॅश आहे. पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स फोनच्या उजव्या बाजूला असतील. हा फोन स्लिम आणि आकर्षक डिझाइनसह येईल, ज्यामुळं तो बजेट सेगमेंटमध्ये आकर्षक दिसेल. गोल्ड कलर ऑप्शनबरोबरच इतर कलरवेअर्स नंतर जाहीर होऊ शकतात.
Poco C85 5G
Poco C85x 5G ही C सीरिजची नवीन फोन आहे, जी Poco C85 5G नंतर तो येतोय. Poco C85 5G डिसेंबर 2025 मध्ये भारतात लॉंच झाला होता, ज्याची सुरुवातीची किंमत 12,499 रुपये (4GB RAM + 128GB स्टोरेज) होती. हा फोन Mystic Purple, Power Black आणि Spring Green कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध आहे. यात 6.9 इंच फ्लॅट HD+ डिस्प्ले (720x1600 पिक्सेल) आहे, ज्यात 120Hz अॅडाप्टिव्ह रिफ्रेश रेट आणि 810 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. IP64 डस्ट आणि स्प्लॅश रेसिस्टन्स, 6nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट (Mali-G57 MC2 GPU), 50MP मुख्य कॅमेरासह ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आणि 8MP फ्रंट कॅमेरा आहे. बॅटरी 6,000mAh ची आहे, जी 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.
Poco C85x 5G ची अपेक्षित वैशिष्ट्ये
Poco C85x 5G ची मुख्य स्पेसिफिकेशन्स अद्याप पूर्णपणे जाहीर झालेल्या नाहीत, पण मार्केटिंग मटेरियलमध्ये "मासिव्ह बॅटरी" आणि स्लिम डिझाइनचा उल्लेख आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार, यात 7,000mAh पर्यंतची बॅटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आणि Snapdragon 6s Gen 3 किंवा समान चिपसेट असू शकतो. कॅमेरा अपग्रेडसह (कदाचित 32MP मुख्य सेन्सर) हा फोन बजेट 5G सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करेल. अधिक तपशील लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे. Poco C85x 5G भारतातील बजेट स्मार्टफोन बाजारात मोठी स्पर्धा करेल. Flipkart वर 10 मार्चला लॉंच होणारा हा फोन ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. Poco च्या C सीरिजची वाढती लोकप्रियता पाहता, याची किंमत 12,000 ते 15,000 रुपयांच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे.
