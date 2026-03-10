POCO C85x 5G भारतात लॉंच: 6.9 इंच 120Hz डिस्प्ले आणि 6300mAh बॅटरीसह किफायतशीर 5G स्मार्टफोन
Poco C85x 5G : भारतात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 चिपसेट, 6300 mAh बॅटरीसह लाँच झालाय. जाणून घ्या, किंमत आणि स्पेसिफिकेशन...
Published : March 10, 2026 at 12:39 PM IST
मुंबई : POCO चा नवीनतम बजेट 5G स्मार्टफोन POCO C85x 5G आज लॉंच झालाय. डिसेंबर 2025 मध्ये लॉंच झालेल्या POCO C85 नंतर हे कंपनीचं दुसरे C-सीरिज मॉडेल आहे. 6.9 इंच HD+ 120Hz डिस्प्ले, Unisoc T8300 प्रोसेसर, 6300mAh मोठी बॅटरी, 32MP मुख्य कॅमेरा आहे. IP52 रेटिंग, 15W फास्ट चार्जिंग आणि 7.5W रिव्हर्स चार्जिंगसह हे फोन दैनंदिन वापरासाठी उत्तम पर्याय ठरेल.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
POCO C85x 5G मध्ये 6.9 इंच HD+ (1600x 720 पिक्सेल) डिस्प्ले आहे ज्याचा आस्पेक्ट रेशियो 20:9 आहे. 120Hz रिफ्रेश रेटमुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंगला स्मूथ अनुभव मिळतो. पीक ब्राइटनेस 810 nits (HBM) आणि टिपिकल 660 nits पर्यंत पोहोचतं. DC dimming, TÜV Rheinland Low Blue Light (सॉफ्टवेअर सोल्यूशन) आणि Flicker Free प्रमाणपत्रे डोळ्यांना आराम देतात. फोनचा वजन 210 ग्रॅम आणि जाडी 8.15 mm आहे. IP52 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट रेटिंगमुळं फोन हलक्या पावसात आणि धुळीत सुरक्षित राहतो. नॉचमध्ये 8MP फ्रंट कॅमेरा (f/2.0) आहे.
Poco C85x 5G वैशिष्ट्ये
Poco C85x 5G मध्ये 6.9 इंचाचा मोठा डिस्प्ले आहे, जो 120 Hz AdaptiveSync रिफ्रेश रेट देतो. यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग स्मूथ राहतं. टच सॅम्पलिंग रेट 240Hz आहे. डिस्प्लेला TUV Rheinland Circadian Friendly, Low Blue Light आणि Flicker Free प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, ज्यामुळं डोळ्यांना कमी त्रास होतो.
बॅटरी
कॅमेरा आणि बॅटरी
मागील बाजूस 32MP प्रायमरी कॅमेरा आहे. फ्रंटमध्ये 8MP सेल्फी कॅमेरा आहे. या फोनमध्ये 6,300 mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी आहे, जी कंपनीच्या दाव्यानुसार 2 दिवसांपर्यंत बॅकअप देते. एका चार्जवर 35 तासांहून अधिक व्हिडिओ प्लेबॅक, 14 तास गेमिंग, 20 तास सोशल मीडिया ब्राउझिंग किंवा 50 तास व्हॉइस कॉलिंग शक्य आहे. चार्जिंगसाठी 15W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 7.5W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आहे.
इतर वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
फोनमध्ये बॉटमवर USB Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, मायक्रोफोन आणि 3.5mm हेडफोन जॅक आहे. ड्युअल स्पीकर सेटअपसह 200% “Super Volume” सपोर्ट आहे, ज्यामुळं साउंड जोरदार मिळतो. डिझाइनमध्ये ड्युअल-टोन बॅक पॅनल आणि Poco ब्रँडिंग आहे.
कनेक्टिव्हिटी आणि इतर फीचर्स
5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28/n40/n78), ड्युअल 4G VoLTE, Wi-Fi ac (2.4+ 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS आणि USB Type-C पोर्ट आहे. ड्युअल सिम (nano + nano + microSD) सपोर्ट आहे.
किंमत आणि उपलब्धता (Poco C85x 5G Price)
Poco C85x 5G ची भारतातील किंमत 10,999 रुपयांपासून सुरू होते, ज्यामध्ये 4GB रॅम आणि 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे. दरम्यान, टॉप-ऑफ-द-लाइन 4GB+128GB रॅम आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनची किंमत 11,999 रुपये आहे.
