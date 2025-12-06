ETV Bharat / technology

Poco C85 5G : 120Hz डिस्प्ले, 6000mAh बॅटरी, 33W फास्ट चार्जिंगसह होतोय लॉंच

पोको C85 5G भारतात 9 डिसेंबरला लॉंच होतोय. लॉंचपूर्वीच फोनची वैशिष्ट्ये समोर आली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 6, 2025 at 9:39 AM IST

2 Min Read
मुंबई : शाओमीची सब-ब्रँड पोको आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन Poco C85 5G भारतात 9 डिसेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच करणार आहे. लॉंचच्या काही दिवस आधीच कंपनीनं फोनचा डिस्प्ले आणि बॅटरीसह महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांची अधिकृत पुष्टी केली आहे. फ्लिपकार्टवर लाइव्ह झालेल्या मायक्रोसाइटवरून हा फोन तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होणार असून त्याची जाडी केवळ 7.99 मिमी असेल.

डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स
पोकोने X (ट्विटर) वर पोस्ट करून अधिकृतपणे सांगितलं की, Poco C85 5G मध्ये 6.9 इंचाचा मोठा HD+ रिझोल्यूशन डिस्प्ले असेल, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. पीक ब्राइटनेस 810 निट्सपर्यंत पोहोचतो, ज्यामुळं बाहेरच्या प्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसेल. हा डिस्प्ले TUV Rheinland च्या Low Blue Light, Flicker-Free आणि Circadian Friendly अशा तीन महत्त्वाच्या सर्टिफिकेशन्ससह येईल, ज्यामुळं डोळ्यांना त्रास कमी होईल. याशिवाय 200 टक्के सुपर व्हॉल्यूम मोडमुळं बाहेर आवाज स्पष्ट आणि मोठा ऐकू येईल.

Poco C85 5G डिस्प्ले

बॅटरी आणि चार्जिंग
फोनमध्ये 6,000mAh ची मोठी बॅटरी असेल. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही बॅटरी 106 तासांपेक्षा जास्त म्यूजिक प्लेबॅक, 29 तासांपेक्षा जास्त सोशल मीडिया ब्राऊजिंग, 16 तासांपेक्षा जास्त इंस्टाग्राम रील्स आणि 23 तासांपेक्षा जास्त व्हॉट्सअॅप मेसेजिंग देऊ शकते. 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळे 1% वरून 50% पर्यंत फक्त 28 मिनिटांत चार्ज होईल. तसेच 10W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगची सुविधाही मिळेल.

Poco C85 5G बॅटरी

कॅमेरा आणि प्रोसेसर
रिअरला ड्युअल कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यात 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी AI कॅमेरा मुख्य आकर्षण आहे. फ्रंटला वॉटर-ड्रॉप नॉचमध्ये सेल्फी कॅमेरा असेल. रिपोर्ट्सनुसार फोनला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिळेल, जो 2.2GHz पर्यंत क्लॉक स्पीड देतो. हा फोन Android 16 वर चालणार असल्याची माहिती आहे.

Poco C85 5G कॅमेरा

रंग आणि उपलब्धता
Poco C85 5G भारतात Mystic Purple, Spring Green आणि Power Black अशा तीन कलर ऑप्शन्समध्ये येईल. फ्लिपकार्टवरून विक्री होईल आणि लॉंच 9 डिसेंबरला दुपारी 12 वाजता होईल. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये 5G, मोठी बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि जलद चार्जिंग यांचा उत्तम संगम आणणार आहे. लॉंचच्या वेळी किंमत जाहीर होईल, पण अपेक्षा आहे की तो 10,000 रुपयांपेक्षा कमी किंवा जवळपास त्याच रेंजमध्ये लॉंच होईल.

Poco C85 5G रंग

