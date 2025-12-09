ETV Bharat / technology

Poco C85 5G भारतात लॉंच : 6000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरा आणि 16GB पर्यंत रॅमसह बजेट किंग!

Poco C85 5G आज भारतात लॉंच होतोय. यात 6000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरा, 16GB रॅम, 6.9" डिस्प्ले आणि Dimensity 6300 प्रोसेसर आहे.

पोको C85 5G (Poco)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 12:37 PM IST

मुंबई : चीनी स्मार्टफोन ब्रँड POCO नं भारतात आपला नवीन बजेट 5G स्मार्टफोन Poco C85 5G आज अधिकृतपणे लॉंच ( Poco India launch) केलाय. हा फोन खास करून कमी किंमतीत जास्त फीचर्स देणाऱ्या ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आला आहे. लॉन्चिंगच्या आधीच Flipkart वर त्याची मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली होती.

MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट
Poco C85 5G मध्ये MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट आहे, जो या किंमत श्रेणीत चांगली परफॉर्मन्स आणि 5G सपोर्ट देतो. सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे या फोनमध्ये 6000mAh ची दमदार बॅटरी आहे. कंपनीचा दावा आहे की ही बॅटरी सामान्य वापरात दोन दिवसांपेक्षा जास्त सहज चालते. यासोबत 33W फास्ट चार्जिंग आणि 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्टही मिळणार आहे.

बॅटरी परफॉर्मन्स (कंपनीच्या दाव्यानुसार )

  • 6000mAh ची दमदार बॅटरी
  • 29 तासांपेक्षा जास्त सोशल मीडिया वापर
  • 16 तासांपेक्षा जास्त Instagram Reels स्क्रोलिंग
  • 106 तासांपेक्षा जास्त म्यूजिक प्लेबॅक
  • सुमारे 23 तास WhatsApp चॅटिंग

डिस्प्ले
डिस्प्लेच्या बाबतीत हा फोन खूपच आकर्षक आहे. यात 6.9 इंचाचा मोठा HD+ LCD डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 810 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि TUV Rheinland चे लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री तसंच सर्कॅडियन फ्रेंडली सर्टिफिकेशनसह येतो. डोळ्यांना आराम देण्यासाठी हे सर्व फीचर्स उपयुक्त ठरतात. फोनची जाडी फक्त 7.99 mm आहे, ज्यामुळे तो हातात अतिशय स्लिम दिसतो.

रॅम आणि स्टोरेज
रॅम आणि स्टोरेजच्या बाबतीत POCO नं ग्राहकांना भरपूर पर्याय दिले आहेत. हा फोन, 4 जीबी + 128 जीबी, 6 जीबी + 128 जीबी आणि 8 जीबी + 128 जीबी अशा तीन प्रकारांमध्ये लॉंच झालाय. कंपनी व्हर्च्युअल रॅम देखील देत आहे. फोनमध्ये 16GB पर्यंत रॅम (8GB फिजिकल + 8GB व्हर्च्युअल रॅम एक्स्टेंशन) मिळतंय. त्यामुळं मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.

कॅमेरा
कॅमेर्‍याबाबत बोलायचं झाल्यास, Poco C85 5G मध्ये 50 मेगापिक्सलचा प्रायमरी कॅमेरा + सहाय्यक लेन्स असलेला ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. तर सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी पुढं 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. कंपनीनं AI फीचर्स आणि नाईट मोडचा समावेश केल्याचं सांगितलं आहे.

फोनचे रंग
कलर ऑप्शन्समध्ये हा फोन Mystic Purple, Spring Green आणि Power Black अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये येतोय. डिझाइनमध्ये ड्युअल-टोन फिनिश आणि ग्लॉसी बॅक पॅनल आहे, ज्यामुळं तो प्रीमियम दिसतो.

Poco C85 5G किंमत
किंमतीबद्दल बोलायचं झालं तर, 4 जीबी + 128 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 11,999 रुपयांपासून सुरू होते, तर 6 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 12,999 आहे. 8 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 14,499 आहे. पहिल्या सेल दरम्यान, कंपनी निवडक बँक क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड वापरून 1,000 रुपयांची सूट देईल, ज्यामुळं फोन फक्त 10,999 रुपयांमध्ये उपलब्ध होईल. पोको सी85 चा पहिला सेल 16 डिसेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता सुरू होईल. ग्राहक फ्लिपकार्टवरून हा हँडसेट खरेदी करू शकता.

