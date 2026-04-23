Poco C81 आणि Poco C81x भारतात लाँच: कमी किंमतीत दमदार स्मार्टफोन
POCO नं आज भारतात दोन नवे कोरे स्मार्टफोन लॉंच कले आहेत. POCO C81 आणि POCO C81x हे दोन्ही स्मार्टफोन परवडणाऱ्या किंमतीत येताय.
Published : April 23, 2026 at 12:22 PM IST
मुंबई : Xiaomi चा उप-ब्रँड असलेल्या POCO नं आज (23 एप्रिल 2026 ) रोजी भारतात आपले दोन नवीन बजेट 4G स्मार्टफोन POCO C81 आणि POCO C81x लॉंच केले आहेत. POCO C71 मालिकेची जागा घेणारे हे 'एन्ट्री-लेव्हल' स्मार्टफोन (devices) प्रामुख्याने दीर्घ बॅटरी आयुष्य, स्मूथ 120Hz डिस्प्ले आणि परवडणाऱ्या किमतीसह येतात. हे दोन्ही परवडणारे मोबाईल फोन आहेत, ज्यामध्ये शक्तिशाली बॅटरी आणि मोठ्या स्क्रीनची वैशिष्ट्ये आहेत. या नवीन POCO स्मार्टफोन्समध्ये 'रिव्हर्स चार्जिंग' तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे; ज्यामुळे POCO C81 आणि POCO C81x हे फोन इतर मोबाईल फोनना देखील चार्ज करू शकतात.
- भारतातील किंमत आणि उपलब्धता:
POCO C81x हा स्मार्टफोन 3GB रॅम आणि 64GB स्टोरेजसह 9,999 या किमतीत लाँच करण्यात आला आहे. तर POCO C81 हा स्मार्टफोन 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेजसह 10,999 या किमतीत लाँच करण्यात आला आहे. या दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये 'व्हर्च्युअल रॅम' तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे, जे डिव्हाइसच्या प्रत्यक्ष (physical) रॅम क्षमतेला प्रभावीपणे दुप्पट करू शकतं. POCO C81x हा स्मार्टफोन 'क्रिस्टल ब्लॅक' आणि 'आईस ब्लू' रंगांमध्ये उपलब्ध असेल, तर POCO C81 हा 'सनसेट गोल्ड', 'आईस ब्लू' आणि 'एलीट ब्लॅक' रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. ही दोन्ही उपकरणे 26 एप्रिलपासून Flipkart वर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.
प्रोसेसर : POCO C81 आणि C81x हे स्मार्टफोन 'Unisoc T7250' ऑक्टा-कोअर प्रोसेसरवर चालतात, जो 12nm फॅब्रिकेशन प्रक्रियेवर आधारित आहे. ही चिपसेट 1.6GHz ते 1.8GHz दरम्यानच्या क्लॉक स्पीडवर कार्य करण्यास सक्षम आहे. POCO C81 हा स्मार्टफोन HyperOS 3.0 (Android 16 वर आधारित) वर चालतो, तर POCO C81x हा Android Go Edition वर चालतो.
डिस्प्ले : POCO C81 आणि POCO C81x या स्मार्टफोन्समध्ये 1600 x 720 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेल्या LCD स्क्रीन देण्यात आल्या आहेत. POCO C81 मध्ये 6.9-इंचाची स्क्रीन आहे, तर POCO C81x मध्ये 6.88 -इंचाचा डिस्प्ले आहे. हे दोन्ही फोन 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेटला सपोर्ट करतात. वापरकर्त्यांना C81 मध्ये 800 nits आणि C81x मध्ये 600 nits इतकी ब्राइटनेस (तेजस्विता) मिळेल. या दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये 'वॉटरड्रॉप-नॉच' डिस्प्लेची वैशिष्ट्ये आहेत. दीर्घकाळ वापरल्यामुळं होणारा डोळ्यांचा ताण टाळण्यासाठी, हे नवीन आणि किफायतशीर स्मार्टफोन 'फ्लिकर-फ्री' (flicker-free) तसेच 'लो-ब्लू लाइट' (low-blue light) प्रमाणित स्क्रीन्ससह सुसज्ज आहेत. POCO C81 आणि POCO C81X या दोन्ही मॉडेल्समध्ये वापरकर्त्यांना 'रीडिंग मोड' देखील मिळेल; हा मोड वाचताना डोळ्यांवर येणारा ताण कमी करतो आणि पाहण्याचा एक सुखद अनुभव प्रदान करतो.
बॅटरी : पॉवर बॅकअपच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, POCO C81 हा स्मार्टफोन भारतीय बाजारपेठेत 6300 mAh क्षमतेच्या बॅटरीसह सादर करण्यात आला आहे, तर POCO C81X मध्ये 5200mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. हे दोन्ही स्मार्टफोन 15W फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करतात. कंपनीनं या परवडणाऱ्या मोबाईल फोन्समध्ये 7.5W 'रिव्हर्स चार्जिंग' तंत्रज्ञानाचाही समावेश केला आहे; ज्यामुळं POCO C81 आणि C81X वापरून इतर उपकरणे (जसे की इतर फोन्स, इअरबड्स आणि स्मार्टवॉचेस) देखील चार्ज करता येतात.
कॅमेरा : कॅमेरा वैशिष्ट्यांच्या संदर्भात, POCO C81 आणि POCO C81X या दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी LED फ्लॅशसह 13-मेगापिक्सेलचा मागील (rear) कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी, या POCO स्मार्टफोन्समध्ये 8-मेगापिक्सेलचा पुढील (front) कॅमेरा देखील उपलब्ध आहे.
इतर वैशिष्ट्ये : इतर वैशिष्ट्यांमध्ये 'वेट हँड टेक्नॉलॉजी'चा (Wet Hand Technology) समावेश आहे; ज्यामुळं स्क्रीनवर पाणी सांडलं तरीही 'टच रिस्पॉन्सिव्हनेस' (स्क्रीनला स्पर्श केल्यावर मिळणारा प्रतिसाद) अबाधित राहतो. पाण्याचे हबकारे किंवा शिंतोडे यांपासून संरक्षणासाठी या फोन्सना IP52 रेटिंग देखील देण्यात आलं आहे. फोन अनलॉक करण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी, या फोन्समध्ये बाजूला (side-mounted) बसवलेला फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आला आहे. ऑडिओचा अनुभव अधिक समृद्ध करण्यासाठी, कंपनीनं 3.5mm हेडफोन जॅकसह, '200% सुपर व्हॉल्यूम मोड' असलेले स्पीकर्स देखील या फोन्समध्ये दिले आहेत. POCO C81 स्मार्टफोनमध्ये 'Google Gemini' आणि 'Circle to Search' सारखी AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित वैशिष्ट्ये देखील उपलब्ध आहेत. कंपनी हा फोन Android OS च्या चार वर्षाचे (generations) अपडेट्स आणि सहा वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स मिळणार आहेत. POCO C81X ला Android OS चे दोन अपडेट्स आणि चार वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स मिळतील. हे दोन्ही POCO फोन्स LPDDR4x RAM तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करतात.
वैशिष्ट्यांची तुलना (Specifications Comparison):
|वैशिष्ट्ये/Feature
|POCO C81
|POCO C81x
|बॅटरी /Battery
|6300mAh
|5200mAh
|चार्जिंग/Charging
|15W wired + 7.5W reverse
|15W wired + 7.5W reverse
|डिस्प्ले/Display
|6.9-inch HD+ LCD, 120Hz
|6.9-inch HD+ LCD, 120Hz (expected)
|प्रोसेसर/Processor
|Unisoc T7250 (octa-core, up to 1.8GHz)
|Unisoc T7250 (expected)
|स्टोरेज/RAM/Storage
|4GB RAM + 64GB (expandable)
|Similar entry-level configs
|कॅमेरा/Rear Camera
|13MP main (dual setup)
|Single camera setup
|समोरील कॅमेरा/Front Camera
|8MP
|Expected similar
|इतर/Other
|IP52 rating, side fingerprint, expandable storage
|Similar basics
|OS
|Android 16 + HyperOS 3
|Android 16 + HyperOS 3
