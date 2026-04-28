Poco C81 Pro : 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह लाँच.

nisoc T7250 चिपसेटवर चालणारा Poco C81 Pro स्मार्टफोन 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह लाँच झालाय.

Poco C81 Pro
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 1:00 PM IST

मुंबई : Poco नं आज जागतिक बाजारपेठेत Poco C81 Pro लाँच केला. हा Poco स्मार्टफोन Unisoc T7250 चिपसेटवर आधारित आहे. C81 Pro मध्ये 13-मेगापिक्सेलचा मागील कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा पुढील (सेल्फी) कॅमेरा देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये 6.9-इंचाचा LCD डिस्प्ले आहे. यात 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 15W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.

Poco C81 Pro रंग पर्याय (Poco)

Poco C81 Pro ची किंमत : Poco C81 Pro च्या 4GB+64GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत $99 (सुमारे 9,300) आहे, 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत $109 (सुमारे 10,000) आहे आणि 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत $129 (सुमारे 12,000) आहे. हा फोन काळा (Black), सोनेरी (Gold) आणि हिरवा (Green) अशा रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. सध्या, हा फोन जागतिक बाजारपेठेतील काही निवडक भागांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

Poco C81 Pro

Poco C81 Pro ची वैशिष्ट्ये: Poco C81 Pro मध्ये 6.9-इंचाचा HD+ LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz, कॉन्ट्रास्ट रेशो 1500:1 आणि 800-nit हाय-ब्राइटनेस मोड आहे. या डिस्प्लेला TÜV Rheinland चं 'लो ब्लू लाइट' (Low Blue Light) प्रमाणपत्र मिळालं आहे. हा फोन Android वर आधारित HyperOS 3 वर चालतो. C81 Pro मध्ये 12nm ऑक्टा-कोअर Unisoc T7250 प्रोसेसर देण्यात आला आहे, ज्याला Mali-G57 GPU ची जोड देण्यात आली आहे. यात 4GB LPDDR4X RAM आणि 256GB पर्यंतचे UFS 2.2 स्टोरेज मिळतं, जे 8GB पर्यंत वाढवता येते. याव्यतिरिक्त, मायक्रो-SD कार्ड वापरून फोनचं स्टोरेज आणखी वाढवता येतं.

Poco C81 Pro चिपसेट

Poco C81 Pro कॅमेरा : कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास, C81 Pro च्या मागील बाजूस f/2.2 अपर्चर असलेला 13-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी, यात f/2.0 अपर्चर असलेला 8-मेगापिक्सेलचा पुढील (सेल्फी) कॅमेरा उपलब्ध आहे. नवीन Poco फोन 'Wet Touch Technology 2.0' ला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं ओल्या बोटांनीही तो सहजपणे वापरता येतो.

Poco C81 Pro कॅमेरा

6,000mAh क्षमतेची बॅटरी : C81 Pro मध्ये 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 15W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर, हा फोन 79 तासांहून अधिक काळ संगीत ऐकण्याची सुविधा (music playback time) देतो. फोनच्या परिमाणांचा विचार करता, याची लांबी 171.56 मिमी, रुंदी 79.47 मिमी आणि जाडी 8.15 मिमी इतकी आहे; तसंच याचं वजन 208 ग्रॅम आहे.

Poco C81 Pro बॅटरी

Poco C81 Pro कनेक्टिव्हिटी : कनेक्टिव्हिटीसाठी, C81 Pro मध्ये Bluetooth 5.2, Wi-Fi, GPS, GLONASS, Galileo, NFC, USB Type-C पोर्ट आणि 3.5 मिमी हेडफोन जॅक यांसारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. सुरक्षेसाठी (Authentication), या फोनमध्ये बाजूला (side-mounted) बसवलेला फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आला आहे, तसंच हा फोन 'facial recognition' (चेहरा ओळखून अनलॉक करण्याची सुविधा) ला देखील सपोर्ट करतो. याव्यतिरिक्त, यामध्ये accelerometer, electronic compass, virtual ambient light sensor आणि virtual proximity sensor यांसारखे सेन्सर्सही आहेत.

Poco C81 Pro डिस्प्ले

