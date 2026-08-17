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पोको आणि ओप्पो स्मार्टफोन्सच्या किंमतीत वाढ; X8 प्रो सिरीज आणि K13 टर्बो प्रो महाग

पोको आणि ओप्पोनं स्मार्टफोन्सच्या किंमतीत 5 हजारांपर्यंत वाढ (Oppo smartphone Price hike) केली. X8 प्रो सिरीज आणि K13 टर्बो प्रो आता महाग झाले आहेत.

Poco X8 Pro Max, X8 Pro series, and Oppo K13 Turbo Pro
Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro series, and Oppo K13 Turbo Pro (Poco, Oppo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 1:01 PM IST

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मुंबई : पोको आणि ओप्पो या दोन्ही कंपन्यांनी आपल्या काही लोकप्रिय स्मार्टफोन्सच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ केली आहे. संजु चौधरी यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर दिलेल्या माहितीनुसार, Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro Series, Oppo K13 Turbo Pro स्मार्टफोनर ही वाढ जास्तीत जास्त 5 हजार रुपयांपर्यंत आहे. यामुळं ग्राहकांना या फोन्ससाठी आता जास्त खर्च करावा लागणार आहे.

प्रत्येकी 2 हजार रुपयांची वाढ : पोकोच्या X8 प्रो मॅक्स मॉडेलमध्ये 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 46,999 रुपयांवरून 48,999 रुपये झाली आहे. तर 12 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 50,999 रुपयांवरून 52,999 रुपये झाली आहे. दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये प्रत्येकी 2 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.

X8 प्रो सिरीजमध्ये प्रत्येकी 3 हजार रुपयांची वाढ : X8 प्रो सिरीजमध्येही किंमतीत वाढ झाली आहे. 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज असलेल्या मॉडेलची किंमत 36,999 रुपयांवरून 39,999 रुपये झाली आहे. तर 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 39,999 रुपयांवरून 42,999 रुपये झाली आहे. X8 प्रो सिरीजमध्ये प्रत्येकी 3 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

ओप्पोनेही K13 टर्बो प्रो मॉडेलमध्ये मोठी वाढ: ओप्पोनेही K13 टर्बो प्रो मॉडेलच्या किंमतीत मोठी वाढ केली आहे. 8 जीबी रॅम आणि 256जीबी स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 37,999 रुपयांवरून 41,999 रुपये झाली आहे. तर 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज असलेल्या मॉडेलची किंमत 39,999 रुपयांवरून 44,999 रुपये झाली आहे. येथे अनुक्रमे 4 हजार आणि 5 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.

मेमरीमुळं किमत वाढ : ही किंमतवाढ विशेषतः लक्षात येण्यासारखी आहे कारण ओप्पोचा K13 टर्बो प्रो हा 2025 मध्ये लाँच झालेला फोन आहे. लाँच झाल्यानंतर लवकरच किंमतीत इतकी वाढ का केली, याबाबत कंपनीनं अद्याप कोणतेही अधिकृत कारण दिलेलं नाही. बाजारपेठेतील विविध घटककांचा वाढता खर्च, कररचना किंवा मागणी यांचा किंमत वाढीवर प्रभाव असल्याचं दिसून येतं. ग्राहकांनी नवीन फोन खरेदी करण्यापूर्वी अद्ययावत किंमती तपासून घ्याव्यात. ही वाढ मिड-रेंज सेगमेंटमधील स्पर्धेवर परिणाम करू शकते.

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POCO X8 PRO MAX
POCO X8 PRO SERIES
OPPO K13 TURBO PRO
OPPO SMARTPHONE PRICE HIKE
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