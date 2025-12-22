Poco 8 series भारतात लवकरच मारणार एंट्री; लॉंचचा अधिकृत टीझर जारी
पोको एम सिरीज स्मार्टफोनच्या लॉंचचा अधिकृत टीझर जारी झाला आहे. लीकनुसार, पोको एम8 आणि एम8 प्रो लवकरच भारतात एंट्री करतील.
Published : December 22, 2025 at 11:22 AM IST
मुंबई : पोको इंडियानं नुकताच नव्या एम सिरीज स्मार्टफोनच्या लॉंचचा अधिकृत टीझर जारी केला आहे. कंपनीनं फोनचं नाव, डिझाइन उघड केलं नसलं तरी, लीक आणि सर्टिफिकेशन लिस्टिंग्सनुसार ही Poco सिरीज
Poco M8 आणि M8 Pro
Poco M8 आणि M8 Pro असण्याची शक्यता आहे. हे फोन्स भारतासह ग्लोबल मार्केटमध्ये लॉच होण्याची अपेक्षा आहे आणि जानेवारी 2026 मध्ये ते उपलब्ध होऊ शकतात. लीकनुसार, ही सिरीज रेडमी नोट 15 सिरीजवर आधारित असेल,असा अंदाज आहे.
Poco M Series
अनेक रिपोर्ट्सनुसार, Poco M8 हा रेडमी नोट 15 5G जीचा, तर Poco M8 Pro रेडमी नोट 15 प्रो+ चं रिब्रँडेड व्हर्जन असेल. मात्र, मार्केटनुसार हार्डवेअरमध्ये फरक असू शकतो. उदाहरणार्थ, भारतीय व्हेरिएंटमध्ये Poco M8 Pro 50 मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा मिळेल, जो चायनीज रेडमी नोट 15 प्रो+ सारखा आहे. ग्लोबल व्हर्जनमध्ये मात्र 200 मेगापिक्सेल सेन्सर असू शकतो. पोको एम8 प्रोमध्ये 6.83 इंच 1.5K ओएलईडी डिस्प्ले, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, स्नॅपड्रॅगन 7एस जन 4 चिपसेट आणि 6500 एमएएच बॅटरीसह 100 वॅट फास्ट चार्जिंग अपेक्षित आहे. एम8 मध्ये मात्र स्नॅपड्रॅगन 6 जन 3 चिपसेट आणि 5520 एमएएच बॅटरी असू शकते.
लीक डिझाइन आणि रेंडर्स
ऑनलाइन लीक झालेल्या रेंडर्सनुसार, पोको एम8 आणि एम8 प्रो दोन्ही फोन काळा, निळा आणि सिल्व्हर-काळ्या ड्युअल-टोन कलर ऑप्शन्समध्ये येऊ शकतात. रियर पॅनलवर पोको ब्रँडिंग खालच्या उजव्या कोपऱ्यात असेल. कॅमेरा मॉड्यूल स्क्वेअर आकाराचे असेल, ज्यात तीन कॅमेरे असतील. फ्रंटला होल-पंच सेल्फी कॅमेरा आणि जाड बेझेल्स दिसतात. उजवीकडे पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटन्स, तर खालच्या बाजूला यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, स्पीकर आणि मायक्रोफोन असेल.
सर्टिफिकेशन आणि लॉंच अपडेट
पोको एम8 प्रोला टीडीआरए (यूएई), एफसीसी, आयएमडीए आणि आयएमईआय डेटाबेसमध्ये स्पॉट केले आहे. एम8 5G बीआयएस (भारत), एनबीटीसी, आयएमडीए आणि टीडीआरए सर्टिफिकेशन दिसले आहे. त्यामुळं लॉंचचे संकेत मिळताय. पोको लवकरच अधिक डिटेल्स आणि भारतातील लॉंच डेट समोर येतील. पोकोची एम-सिरीज नेहमी बजेट सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय असते. एम8 सिरीजही आकर्षक डिझाइनसह येईल, ज्यामुळं मिड-रेंज मार्केटमध्ये स्पर्धा वाढेल.
हे वाचलंत का :