गूगल पे यूपीआय सर्कलमध्ये 'पॉकेट मनी' फीचर: बँक खातं नसतानाही करा थेट डिजिटल पेमेंट्स
Google Pay च्या UPI Circle मधील Pocket Money एक नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. यामुळं तुमचं कुटुंब आणि मित्रांना बँक खातं नसतानाही थेट डिजिटल पेमेंट्स करता येतं.
Published : April 9, 2026 at 4:04 PM IST
मुंबई:गूगल पेनं यूपीआय सर्कल फीचर (Google Pay UPI Circle) अंतर्गत 'पॉकेट मनी' (Pocket Money) नावाचं नवीन फीचर सुरू केलं आहे. यामुळं प्राथमिक वापरकर्ते (Primary User) आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना, मित्रांना किंवा कर्मचाऱ्यांना बँक खातं नसतानाही यूपीआय पेमेंट करण्याची सुविधा देऊ शकतात. प्राथमिक वापरकर्ता खात्यातील पैसे वापरून सेकंडरी वापरकर्ता (Secondary User) व्यवहार करू शकतो, मात्र प्राथमिक वापरकर्त्याकडं पूर्ण नियंत्रण असतं. खर्च मर्यादा आणि मंजुरी प्रक्रिया सेट करण्याची सोय असल्यानं हे फीचर सुरक्षित आणि सोयीस्कर आहे. हे विशेषतः मुलांना पॉकेट मनी देणे, अवलंबितांना मदत करणे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या छोट्या पेमेंटसाठी उपयुक्त आहे. NPCI च्या सहकार्यानं विकसित केलेल्या या फीचरमुळं डिजिटल पेमेंट अधिक समावेशक झालं आहेत.
यूपीआय सर्कल म्हणजे काय? : यूपीआय सर्कल ही NPCI ची एक नाविन्यपूर्ण संकल्पना आहे. यात एक प्राथमिक वापरकर्ता आपल्या यूपीआय खात्याचे अधिकार विश्वासू व्यक्तींना सोपवू शकतो. गूगल पे वर प्राथमिक वापरकर्ता म्हणून तुम्ही कुटुंब सदस्य, मित्र किंवा कर्मचारी यांना सेकंडरी वापरकर्ता म्हणून जोडू शकता. सेकंडरी वापरकर्त्याला स्वतःचं बँक खातं किंवा यूपीआय आयडी असणे गरजेचं नाही. तो प्राथमिक वापरकर्त्याच्या बँक खात्यातून पेमेंट करू शकतो.
- प्राथमिक वापरकर्ता खर्च नियंत्रित करू शकतो. दोन प्रकारच्या डेलिगेशन उपलब्ध आहेत:
पूर्ण डेलिगेशन (Full Delegation): सेकंडरी वापरकर्त्याला मासिक मर्यादा (कमाल 15,0000 रुपये) सेट करता येते. या मर्यादेत तो स्वतंत्रपणे पेमेंट करू शकतो. प्रति व्यवहार कमाल 5,000 रुपये मर्यादा असते.
आंशिक डेलिगेशन (Partial Delegation): प्रत्येक पेमेंटसाठी प्राथमिक वापरकर्त्याची मंजुरी आवश्यक असते. सेकंडरी वापरकर्ता रिक्वेस्ट पाठवतो आणि प्राथमिक वापरकर्ता यूपीआय पिन देऊन मंजूर करतो. या फीचरमुळं मुलांना आर्थिक जबाबदारी शिकवणं सोपं होतं. पालकांना रिअल-टाइम नोटिफिकेशन मिळतं आणि ते खर्चावर नजर ठेवू शकतात.नवीन सेकंडरी वापरकर्ता जोडल्यानंतर 24 तासांचा 'कूल-ऑफ' कालावधी असतो, ज्यात केवळ 5,000 रुपयांपर्यंत व्यवहार शक्य असतो. प्राथमिक वापरकर्ता 5 सेकंडरी वापरकर्त्यांपर्यंत जोडू शकतो, मात्र एक सेकंडरी वापरकर्ता फक्त एकाच प्राथमिक वापरकर्त्याशी जोडला जाऊ शकतो.
- पॉकेट मनी फीचर कसं सेटअप करावं? गूगल पे अॅपमध्ये पॉकेट मनी सेट करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे.
1. गूगल पे अॅप उघडा आणि 'UPI Circle' सेक्शनमध्ये जा.
2. सेकंडरी वापरकर्त्याचं नाव किंवा फोन नंबर शोधा किंवा त्यांचा UPI Circle QR कोड स्कॅन करा.
3. त्यांचा नंबर तुमच्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये सेव्ह असणे आणि त्यांच्याकडे गूगल पे अॅप रजिस्टर्ड असणे गरजेचं आहे.
4. 'Approve every payment' किंवा 'Set a monthly limit' यापैकी एक पर्याय निवडा.
5. मासिक मर्यादा सेट करा (कमाल 15,000रुपये).
6. सेकंडरी वापरकर्त्याचे संबंध (जसे की मुलगा/मुलगी/मित्र), सरकारी आयडी नंबर इत्यादी अतिरिक्त माहिती भरा.
7. त्यांच्यासाठी बँक खाते निवडा आणि 'Invite' वर क्लिक करा.
8. यूपीआय पिन टाकून आमंत्रण पाठवा.
आमंत्रण स्वीकारल्यानंतर सेकंडरी वापरकर्ता पेमेंट सुरू करू शकतो. प्राथमिक वापरकर्त्याला सर्व व्यवहारांचा इतिहास आणि नोटिफिकेशन मिळतात. हे फीचर बँक खातं नसलेल्या व्यक्तींसाठीही डिजिटल पेमेंट्स शक्य करतं, ज्यामुळं आर्थिक समावेशन वाढतं.
फायदे आणि सुरक्षितता : या फीचरचे मुख्य फायदे म्हणजे नियंत्रण, सोय आणि सुरक्षितता. पालक मुलांना पॉकेट मनी देताना खर्च मर्यादित ठेवू शकतात. कर्मचारी छोट्या खर्चासाठी प्राथमिक वापरकर्त्याच्या खात्याचा वापर करू शकतात. यावर कोणतंही अतिरिक्त शुल्क नसल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, फक्त विश्वासू व्यक्तींनाच जोडावे आणि नियमितपणे मर्यादा तपासाव्या. गूगल पे आणि NPCI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे फीचर सुरक्षित आहे. ही नवीन सुविधा भारतातील डिजिटल पेमेंट्सला आणखी मजबूत करेल आणि विशेषतः तरुण पिढीला जबाबदार आर्थिक सवयी शिकवण्यास मदत करेल. गूगल पे अॅप अपडेट करून तुम्हीही हे फीचर वापरून पहा!
