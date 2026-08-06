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पंतप्रधान मोदींची नेटफ्लिक्सचे सह-सीईओशी भेट; भारत जागतिक कंटेंट हब, युवकांना मिळणार कौशल्य आणि शिक्षण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे नेटफ्लिक्सचे सह-सीईओ टेड सारंडोस यांची भेट घेतली. या भेटीत 'कंटेंट क्रिएशन'बाबत चर्चा करण्यात आलीय.

Prime Minister Narendra Modi and Netflix Co-CEO Ted Sarandos
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेटफ्लिक्सचे सह-सीईओ टेड सारंडोस (Netflix X Account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 9:24 AM IST

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मुंबई: नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेटफ्लिक्सचे सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारान्डोस यांची भेट घेतली. या भेटीत भारताच्या समृद्ध कथाकथन परंपरेचा आणि प्रतिभावान सर्जनशील प्रतिभेचा उल्लेख करत मोदींनी देशाला जागतिक सामग्री निर्मितीचे केंद्र बनवण्याच्या क्षमतेवर भर दिला. नेटफ्लिक्सनंही या संधीचा उपयोग करत नवीन उपक्रम जाहीर केला आहे.

युवकांना कौशल्य आणि शिक्षण मिळणार : पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं की, भारताची कथाकथनाची समृद्ध परंपरा आणि असामान्य सर्जनशील प्रतिभा देशाला जागतिक कंटेंट क्रिएशन हब म्हणून मजबूत करण्यासाठी वापरता येईल. त्यांनी भारताच्या मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्राच्या प्रचंड क्षमतेवर चर्चा केली.

नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरीटेलिंग इनिशिएटिव्ह’ सुरू : नेटफ्लिक्स इंडियानंही सांगितलं की, दोन्ही नेत्यांनी भारतीय मीडिया आणि मनोरंजन उद्योगाला जागतिक स्तरावर नेण्याच्या सामायिक दृष्टिकोनावर चर्चा केली. याच पार्श्वभूमीवर नेटफ्लिक्सनं ‘नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरीटेलिंग इनिशिएटिव्ह’ सुरू केल्याची घोषणा केली. हा उपक्रम भारतीय सर्जनशील प्रतिभेच्या पुढच्या पिढीला पोसण्यासाठी कौशल्य विकास आणि शिक्षण भागीदारीवर लक्ष केंद्रित करतो. यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) आणि नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NFDC) यांच्यासोबत भागीदारी करण्यात आली आहे. यामुळं तरुण लेखकांना, दिग्दर्शकांना आणि इतर क्रिएटिव्ह टॅलंटला जागतिक दर्जाचं प्रशिक्षण मिळेल.

भारतातील मीडिया-मनोरंजन क्षेत्रात वेगानं वाढ : भारतातील मीडिया-मनोरंजन क्षेत्र वेगानं वाढत आहे. डिजिटल स्ट्रीमिंग, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि विविध भाषांतील सामग्रीमुळं देशाची जागतिक ओळख वाढत आहे. पंतप्रधानांच्या या भेतीमुळं आणि नेटफ्लिक्सच्या गुंतवणुकीमुळं भारतीय कथांना आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत होईल. सर्जनशील युवकांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि देशाची ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही भावना कंटेंटद्वारे जगभर पसरेल. ही भेट भारताच्या सॉफ्ट पॉवर आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातंय. भविष्यात अशा भागीदारीमुळं अधिक रोजगार निर्मिती आणि जागतिक स्तरावर भारतीय कथांचे प्रतिनिधित्व वाढण्याची अपेक्षा आहे.

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MODI MET NETFLIX CO CEO

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