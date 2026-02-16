India AI Impact Summit 2026 : आजपासून सुरू होणाऱ्या जागतिक एआय परिषदचे पंतप्रधानाच्या हस्ते उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजपासून सुरू होणाऱ्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 चं उद्घाटन करणार आहेत.
Published : February 16, 2026 at 9:45 AM IST
नवी दिल्ली : भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 आजपासून भारत मंडपम, नवी दिल्ली येथे सुरू होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (Prime Minister Narendra Modi ) सायंकाळी 5 वाजता भारत एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो 2026 चं उद्घाटन करतील. 16 ते 20 फेब्रुवारी या पाच दिवसांत चालणाऱ्या या कार्यक्रमात मुख्य समिट 19 आणि 20 फेब्रुवारीला होईल. "मानवतेसाठी एआय आकार देणे" या थीमवर आधारित ही परिषद एआयला धोरण, नवोन्मेष आणि जनसामान्यांच्या जीवनाशी जोडणारी ठरणार आहे. जगभरातील प्रमुख (global AI conference) एआय कंपन्या, राष्ट्रे आणि उद्योग प्रतिनिधी यात एकत्र येत आहेत.
एक्स्पोचे वैशिष्ट्य आणि स्वरूप
भारत एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो (India AI Impact Summit 2026 ) हे या परिषदेचं केंद्रबिंदू आहे. 70,000 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या क्षेत्रात पसरलेल्या 10 अरेणांमध्ये हा एक्स्पो आयोजित केला जाईल. जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, केंद्र व राज्य सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदार यांचा यात सहभाग असेल. यात 13 देशांचे ऑस्ट्रेलिया, जपान, रशिया, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, स्वित्झर्लंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान आणि आफ्रिकाचे पॅव्हिलियन्स असतील. या परिषदेत आधारित 300 हून अधिक क्युरेटेड प्रदर्शनं आणि लाइव्ह डेमो सादर केले जातील. 600 हून अधिक उच्च-क्षमता असलेले स्टार्टअप्स त्यांचे जन-स्केल सोल्युशन्स दाखवतील, जे आधीच वास्तविक जीवनात कार्यान्वित आहेत.
प्रमुख सहभाग आणि सत्रे
गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई आणि ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांची उपस्थिती निश्चित झाली आहे. याशिवाय जगभरातील एआय दिग्गज, धोरणकर्ते आणि उद्योग नेते सहभागी होतील. 500 हून अधिक सत्रांमध्ये 3,250 हून अधिक दूरदृष्टी असलेले वक्ते आणि पॅनेल मेंबर्स सहभाग घेतील. आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा, कृषी यासारख्या क्षेत्रांतील एआयच्या परिवर्तनशील प्रभावावर चर्चा होईल. 2.5 लाखांहून अधिक अभ्यागत, त्यात आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचा समावेश, अपेक्षित आहे. नवीन भागीदारी आणि व्यवसाय संधी निर्माण करणे हे या एक्स्पोचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.
india AI इम्पॅक्ट समिट पाहुण्यांची यादी (India AI Impact Summit guest list)
- सुंदर पिचाई - सीईओ, गुगल आणि अल्फाबेट
- सॅम ऑल्टमन - सीईओ, ओपनएआय
- जेन्सन हुआंग - संस्थापक आणि सीईओ, एनव्हीआयडीए
- मुकेश डी अंबानी - अध्यक्ष आणि एमडी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज
- बिल गेट्स - अध्यक्ष, गेट्स फाउंडेशन
- सर डेमिस हसाबिस - सह-संस्थापक आणि सीईओ, गुगल डीपमाइंड
- यान लेकुन - प्राध्यापक, एनवाययू आणि कार्यकारी अध्यक्ष, एएमआय लॅब्स
- योशुआ बेंगियो - संस्थापक आणि अध्यक्ष, मिला इन्स्टिट्यूट
- डारियो अमोदेई - सीईओ, अँथ्रोपिक
- क्रिस्टियानो अमोन - सीईओ, क्वालकॉम
- ब्रॅड स्मिथ - अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष, मायक्रोसॉफ्ट
- जूली स्वीट - अध्यक्ष आणि सीईओ, एक्सेंचर
- नटराजन चंद्रशेखरन - अध्यक्ष, टाटा सन्स
- के क्रितिवासन - सीईओ आणि एमडी, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस
- सी विजयकुमार – सीईओ आणि एमडी, एचसीएलटेक
- सलील पारेख – सीईओ आणि एमडी, इन्फोसिस
- अरुंधती भट्टाचार्य – चेअरपर्सन आणि सीईओ, सेल्सफोर्स इंडिया
- निकेश अरोरा – अध्यक्ष आणि सीईओ, पालो अल्टो नेटवर्क्स
- शंतनू नारायण – अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Adobe
- रॉय जेकब्स – सीईओ, रॉयल फिलिप्स
- बोर्जे एकहोल्म – अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एरिक्सन
- मार्टिन श्रोएटर - अध्यक्ष आणि सीईओ, किंड्रिल
- मॅथ्यू प्रिन्स - सीईओ, क्लाउडफ्लेअर
- जय चौधरी - सीईओ आणि संस्थापक, झेडस्केलर
- विशाल सिक्का – संस्थापक आणि सीईओ, विनाई सिस्टम्स
- रवी कुमार एस – सीईओ, कॉग्निझंट
- नंदन नीलेकणी – सह संस्थापक आणि अध्यक्ष, इन्फोसिस
- सुनील भारती मित्तल – संस्थापक आणि अध्यक्ष, भारती एंटरप्रायझेस
- टोनी ब्लेअर – कार्यकारी अध्यक्ष, टोनी ब्लेअर इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज
मुख्य समिट आणि उपक्रम
19 आणि 20 फेब्रुवारीला होणाऱ्या मुख्य समिटमध्ये जागतिक सहकार्य, जबाबदार एआय आणि समावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित केलं जाईल. ग्लोबल इम्पॅक्ट चॅलेंज, महिला उद्योजकांसाठी एआय बाय हर, तरुणांसाठी युवाई यासारखे विशेष उपक्रम होतील. प्रदर्शने, कीनोट सेशन्स आणि संशोधन सिम्पोजियम हे पहिल्या तीन दिवसांचे वैशिष्ट्य राहतील.
नोंदणी आणि सहभाग
इच्छुकांनी अधिकृत वेबसाइट https://impact.indiaai.gov.in/registration वर मोफत नोंदणी करावी. जागा मर्यादित असल्यानं लवकर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मीडिया, मंत्री आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी वेगळी प्रक्रिया आहे. ही परिषद भारताला जागतिक एआय नेतृत्व देणारी आणि तंत्रज्ञानाला जनकल्याणाशी जोडणारी ठरेल. एआयच्या माध्यमातून समावेशक, शाश्वत भविष्य घडवण्याची ही ऐतिहासिक संधी आहे.
