पंतप्रधान मोदी फेब्रुवारी 2026 मध्ये एआय इम्पॅक्ट समिटचे उद्घाटन करणार; बिल गेट्स, डेमिस हॅसाबिस यांची उपस्थिती निश्चित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फेब्रुवारी 2026 मध्ये 'एआय इम्पॅक्ट समिट'चं उद्घाटन करणार आहेत. बिल गेट्स, डेमिस हॅसाबिससह जागतिक नेते यात सहभागी होतील.

पंतप्रधान मोदी, PM Modi, AI Impact Summit 2026
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva/ PMO Office/ Etv Bharat MH Desk)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 12:15 PM IST

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारतात होणाऱ्या 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट'चं उद्घाटन करणार आहेत. हा पाच दिवसांचा (15 ते 20 फेब्रुवारी) जागतिक कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) च्या प्रभावावर केंद्रित असेल. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितलं की, मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स, गुगल डीपमाइंडचे सह-संस्थापक आणि सीईओ डेमिस हॅसाबिस, क्वालकॉमचे सीईओ क्रिस्टियानो अमोन, अँथ्रोपिकचे सीईओ डारियो अमोडेई आणि फेडएक्सचे सीईओ राज सुब्रमण्यम यांच्यासह अनेक जागतिक तंत्रज्ञान तज्ञांची यावेळी उपस्थिती असेल. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुइझ इनासियो लुला द सिल्वा यांचीही उपस्थिती अपेक्षित आहे. जवळपास 100 देशांच्या शासकीय शिष्टमंडळं आणि व्यवसाय प्रतिनिधी सहभागी होतील. भारतानं चीनलाही या कार्यक्रमासाठी निमंत्रण दिलं आहे.

मुख्य कार्यक्रम आणि उद्घाटन
समिटचे मुख्य कार्यक्रम 19 आणि 20 फेब्रुवारीला होतील, ज्यांचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी करतील. यावेळी ते जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या गोलटेबल बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. हा कार्यक्रम युनायटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया आणि फ्रान्सनंतरचा चौथा जागतिक एआय समिट असेल. स्वित्झर्लंड आणि संयुक्त अरब अमिरातींसह अनेक देशांनी पुढच्या कार्यक्रमाचं यजमानपद घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

कार्यगट आणि चर्चेचे विषय
मंत्रालयानं एआयच्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी सात कार्यगट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यात एआयचा आर्थिक वाढ आणि सामाजिक कल्याणासाठी वापर, संसाधनांचं लोकशाहीकरण, मानवी भांडवल, लवचिकता, नवोन्मेष आणि कार्यक्षमता, सामाजिक सशक्तीकरणासाठी समावेशकता तसंच सुरक्षित आणि विश्वासार्ह एआय यांचा समावेश आहे. भारतीय तज्ज्ञ हे गट चालवतील, तर 14 देशांतील तज्ज्ञ सह-अध्यक्ष म्हणून सहभागी होतील.

स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन
सरकार एआय क्षेत्रातील भारतीय स्टार्टअप्सना मेंटरशिप आणि निधी मिळवून देण्यासाठी मदत करेल. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या स्टार्टअप हबद्वारे योग्य गुंतवणूकदारांशी जोडले जाईल, असं कृष्णन यांनी सांगितलं. हे समिट एआयचं जागतिक लोकशाहीकरण, स्थानिक उपाय आणि 'एआय फॉर गुड' सारख्या संकल्पनांना चालना देईल. यात आरोग्य, कृषी, शासन आणि पर्यावरण यांसारख्या क्षेत्रांत एआयचा सकारात्मक प्रभाव अधोरेखित होईल. भारताच्या यजमानपदामुळं जागतिक दक्षिणेच्या देशांच्या आवाजाला मजबुती मिळेल आणि एआय शासनाच्या नव्या मानकांना आकार मिळेल.

संपादकांची शिफारस

