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'विक्रम-1' च्या यशानंतर पंतप्रधान मोदींची 'स्कायरूट एरोस्पेस'च्या संस्थापकांशी चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'स्कायरूट एरोस्पेस'चे (Skyroot Aerospace) सह-संस्थापक पवन चंदाना आणि नागा भरत डाका यांची भेट घेतली.

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पंतप्रधान मोदींची स्कायरूट एरोस्पेस'च्या संस्थापकांशी चर्चा (Skyroot Aerospace X Account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 9:28 AM IST

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नवी दिल्ली: 'विक्रम-1' रॉकेटच्या यशस्वी चाचणीनंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय स्टार्टअप 'स्कायरूट एरोस्पेस'चे (Skyroot Aerospace) संस्थापक पवन चंदाना आणि नागा भरत डाका यांची विशेष भेट घेतली. या बैठकीत अंतराळ संशोधनातील भारताच्या खाजगी क्षेत्राच्या प्रगतीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही माहिती दिली. 'स्कायरूट एरोस्पेस'च्या संस्थापकांशी झालेल्या चर्चेत 'विक्रम-1' रॉकेटच्या यशाचा विषय महत्त्वाचा होता, असं त्यांनी नमूद केलं. या यशामुळं भारतातील अंतराळ क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांची क्षमता सिद्ध झाली आहे.

स्कायरूट एरोस्पेस टीमला शुभेच्छा : संस्थापकांच्या प्रवासाची कहाणी ऐकून पंतप्रधान मोदींनी आनंद व्यक्त केला. या तरुण उद्योजकांनी मांडलेल्या योजनांनी आपल्याला प्रेरणा दिली, असं त्यांनी सांगितलं. "त्यांची ऊर्जा, महत्त्वाकांक्षा आणि सकारात्मकता ही भारताच्या खाजगी अंतराळ परिसंस्थेची (ecosystem) चैतन्यशील भावना दर्शवते," असं मोदी म्हणाले. त्यांनी 'स्कायरूट एरोस्पेस'च्या संपूर्ण टीमला शुभेच्छा दिल्या.

'विक्रम-1' कंपनीचं पहिलं रॉकेट : 'स्कायरूट एरोस्पेस' ही हैदराबादस्थित कंपनी आहे. ती इस्रोच्या (ISRO) सहकार्यानं काम करते आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून किफायतशीर, विश्वसनीय रॉकेट्स विकसित करत आहे. 'विक्रम-1' हे कंपनीचं पहिलं रॉकेट आहे; त्याची यशस्वी चाचणी हा भारतीय खाजगी क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे. या कामगिरीमुळं जागतिक अंतराळ क्षेत्रात भारताचं भक्कम अस्तित्व अधोरेखित झालं आहे.

भारत सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमांतर्गत अंतराळ क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. 'इन-स्पेस' (IN-SPACe) सारख्या संस्थांमुळं स्टार्टअप्सना आवश्यक परवानग्या आणि मदत मिळवणं सोपं झालं आहे. 'स्कायरूट' सारख्या कंपन्या भविष्यात लहान उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी किफायतशीर पर्याय उपलब्ध करून देतील, ज्याचा संशोधन, कृषी आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांना मोठा फायदा होईल. पंतप्रधान मोदींच्या या भेटीमुळं खाजगी क्षेत्रातील तरुण शास्त्रज्ञ आणि उद्योजकांचं मनोबल उंचावलं आहे. 2030 पर्यंत अंतराळ क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व बनण्याच्या दिशेनं भारत वेगानं वाटचाल करत आहे. आगामी काळात अधिक प्रगत रॉकेट्स आणि उपग्रह प्रक्षेपणाशी संबंधित मोहिमा हाती घेण्याची योजना असल्याचं 'स्कायरूट एरोस्पेस'च्या संस्थापकांनी सांगितलं.या बैठकीत पर्यावरणपूरक प्रक्षेपण तंत्रज्ञान, रोजगार निर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांसारख्या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.

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TAGGED:

SKYROOT AEROSPACE
PAWAN CHANDANA
स्कायरूट एरोस्पेस
VIKRAM 1
MODI MET SKYROOT FOUNDERS

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