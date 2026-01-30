पंतप्रधान मोदींचा एआय कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज एआय ( artificial intelligence ) कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला.
Published : January 30, 2026 at 5:09 PM IST
नवी दिल्ली : एआयच्या नैतिक वापराबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ते गुरुवारी दिल्लीतील त्यांच्या निवास्थानी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (artificial intelligence ) क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि तज्ञांशी संवाद साधत होते. फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या इंडियाएआय इम्पॅक्ट समिटच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. या सत्राचा उद्देश धोरणात्मक सहकार्य वाढवणे, एआय नवोपक्रम प्रदर्शित करणे आणि भारताच्या एआय मिशनच्या उद्दिष्टांना गती देणे होता.
एआयचा नैतिक वापर
या वेळी बोलताना पंतप्रधानांनी डेटा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाच्या लोकशाहीकरणाचं महत्त्व अधोरेखित केलं. ते म्हणाले की, एआयच्या नैतिक वापराशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये. एक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि सुरक्षित परिसंस्था आपण तयार करायला हवी, असं त्यांनी म्हटलं. भारताच्या एआय परिसंस्थेमध्ये देशाचे चारित्र्य आणि मूल्ये प्रतिबिंबित झाली पाहिजेत, असंही ते म्हणाले.
संवादादरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एआय तंत्रज्ञानामध्ये आत्मनिर्भर होण्याच्या ध्येयाला पाठिंबा दर्शवला. भारताला जागतिक स्तरावर एआयमध्ये आघाडीवर आणण्यासाठी सरकार जे प्रयत्न आणि संसाधनं वापरत आहे, त्याचीही त्यांनी प्रशंसा केली. पंतप्रधानांनी सर्व क्षेत्रांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची आणि त्याचा उपयोग राष्ट्रीय विकासासाठी करण्याची गरज असल्याचं अधोरेखित केलं. त्यांनी प्रमुख क्षेत्रांमध्ये स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचंही आवाहन केलं. आगामी एआय इम्पॅक्ट समिटबद्दल बोलताना, त्यांनी सांगितलं की सर्व व्यक्ती आणि कंपन्यांनी या परिषदेचा उपयोग नवीन संधी शोधण्यासाठी आणि विकासाच्या मार्गावर मोठी झेप घेण्यासाठी केला पाहिजे. त्यांनी असंही म्हटलं की, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे भारतानं आपली तांत्रिक क्षमता सिद्ध केली आहे आणि याची पुनरावृत्ती एआय क्षेत्रातही केली जाऊ शकते.
पंतप्रधानांनी अधोरेखित केलं की, भारताकडं प्रमाण, विविधता आणि लोकशाही यांचा एक अद्वितीय संगम आहे, ज्यामुळं जगाचा भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवर विश्वास आहे. ‘सर्वांसाठी एआय’ या त्यांच्या दृष्टिकोनानुसार, त्यांनी सांगितलं की, आपण आपल्या तंत्रज्ञानानं प्रभाव निर्माण केला पाहिजे आणि जगाला प्रेरणा दिली पाहिजे. त्यांनी सीईओ आणि तज्ञांना भारताला जागतिक एआयचं आग्रनी केंद्र बनवण्याचं आवाहनही केलं.
या उच्च-स्तरीय परिषदेत विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, झोहो कॉर्पोरेशन, एलटीआय माइंडट्री, जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेड, अदानीकनेक्स, नेक्स्ट्रा डेटा आणि नेटवेब टेक्नॉलॉजीज यांसारख्या एआय क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी, तसंच आयआयआयटी हैदराबाद, आयआयटी मद्रास आणि आयआयटी बॉम्बे येथील तज्ञांनी सहभाग घेतला. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनीही या संवादात भाग घेतला.
हे वाचलंत का :