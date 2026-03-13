PM किसान सन्मान निधी: 22 वा हप्ता आज होणार जमा; 'या' लिंकवरून तपासा तुमच्या खात्यातील पैसे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधीची 22वा हप्ता जारी करणार आहेत. PM किसान लाभार्थी स्थिती तुम्ही मोबाईलद्वारे देखील तपासू शकता...
Published : March 13, 2026 at 12:22 PM IST
मुंबई: देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आज (13 मार्च 2026 ) मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आसाममधील गुवाहाटी येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमादरम्यान 'PM किसान सन्मान निधी' योजनेचा 22 वा हप्ता जारी ( PM Kisan 22nd Installment) करतील. ही रक्कम 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) पद्धतीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाईल. या हप्त्यांतर्गत, केंद्र सरकार 9 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना एकूण 18,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करत असून, प्रत्येक शेतकऱ्याला 2,000 रुपये मिळणार आहेत.
9 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट लाभ
सरकारी आकडेवारीनुसार, या 22 व्या हप्त्यामध्ये 9 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी 2,000 रुपयांची रक्कम प्राप्त होईल. ही रक्कम लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन शेतीविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशेषतः बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर शेतीकामांच्या खर्चासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. DBT यंत्रणेमुळं मध्यस्थांची भूमिका पूर्णपणे संपुष्टात आली असून, योजनेचा प्रत्येक पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतोय. परिणामी, भ्रष्टाचार आणि विलंबाची शक्यता पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे.
महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष लाभ
या योजनेअंतर्गत, 2.15 कोटींहून अधिक महिला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये निधी जमा केला जाईल. ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात 'PM किसान' योजनेनं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, यावर सरकारनं विशेष भर दिला आहे. शेतीविषयक कामांमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढला असून, त्यामुळं त्यांची आत्मनिर्भरताही उंचावली आहे.
6,000 रुपयांची वार्षिक मदत
'PM किसान सन्मान निधी' योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. ही योजना प्रामुख्यानं लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. आजवर, देशभरातील लाखो शेतकरी कुटुंबांनी या उपक्रमाचा थेट लाभ घेतला आहे. परिणामी, शेती उत्पादनात वाढ झाली असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक बळकट झाली आहे.
पात्रता निकष आणि अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी
या योजनेचे लाभ मिळवण्यासाठी, काही महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांचं आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेलं असणे, ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी पूर्ण करणे आणि त्यांच्या जमिनीच्या नोंदी सरकारी दस्तऐवजांमध्ये रीतसर नोंदवलेल्या असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. या अटींची पूर्तता न झाल्यास, योजनेचा हप्ता थांबवला जाऊ शकतो. पडताळणी प्रक्रियेनंतर, सरकारनं यादीतून 10 दशलक्षाहून अधिक अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळली आहेत.
थेट लाभ हस्तांतरण
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामीण विकासाच्या वाटचालीत, ही योजना शेतकरी कल्याणासाठी एक यशस्वी आदर्श म्हणून समोर आली आहे. 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT), पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळं ही योजना अधिकच प्रभावी ठरली आहे. आज जारी करण्यात येणाऱ्या 22 व्या हप्त्यामुळं शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. कृषी उत्पादकता वाढवण्यासोबतच, ही योजना ग्रामीण भारताच्या विकासातही मोलाचं योगदान देत असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे.
मोबाईलवरून कसं तपासावं
- PM किसान सन्मान निधीचा 22 वा हप्ता आज हस्तांतरित केला जातोय. तुम्ही तुमच्या खात्याची स्थिती थेट तुमच्या मोबाईल फोनवरून तपासू शकता.
- सर्वप्रथम, pmkisan.gov.in या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या.
- येथे, 'Know Your Status' (तुमची स्थिती जाणून घ्या) वर क्लिक करा.
- आता, तुमचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) प्रविष्ट करा आणि कॅप्चा (Captcha) कोड भरा.
- त्यानंतर, तुमच्या मोबाईल फोनवर प्राप्त झालेला OTP प्रविष्ट करा; असं केल्यावर तुम्हाला तुमची स्थिती पाहता येईल.
PM किसान खातं कसं तपासावं
जर तुम्हाला तुमचा PM किसान नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आठवत नसेल, तरीही तुम्ही तुमचं आधार कार्ड आणि त्याशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकाचा वापर करून तुमच्या खात्याची स्थिती तपासू शकता.
- सर्वप्रथम, pmkisan.gov.in या अधिकृत PM किसान पोर्टलला भेट द्या.
- आता, "Know Your Status" (तुमची स्थिती जाणून घ्या) या पर्यायावर क्लिक करा.
- जर तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक माहित नसेल, तर "Know Your Registration No." (तुमचा नोंदणी क्रमांक जाणून घ्या) या पर्यायावर क्लिक करा.
- आता तुम्ही मोबाईल क्रमांक किंवा आधार क्रमांक यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडू शकता.
- तुमचा आधार क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करा आणि 'कॅप्चा कोड' (Captcha code) टाका.
- तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर तुम्हाला एक OTP प्राप्त होईल; तुमचा नोंदणी क्रमांक मिळवण्यासाठी हा OTP प्रविष्ट करा.
- एकदा तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक मिळाला की, तुम्ही तुमच्या PM किसान योजनेच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी पुढं जाऊ शकता.
pmkisan.gov.in वर स्थिती ऑनलाइन तपासा
'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' (PM किसान) योजनेचा 22 वा हप्ता आज वितरित केला जात आहे. तुम्ही मोबाईल फोन किंवा संगणकाचा वापर करून तुमची स्थिती ऑनलाइन तपासू शकता. तुमची स्थिती ऑनलाइन तपासण्यासाठी, तुम्हाला pmkisan.gov.in या अधिकृत पोर्टलला भेट देणे आवश्यक आहे. या पृष्ठावर, तुम्हाला "Know Your Status" (तुमची स्थिती जाणून घ्या) आणि "Beneficiary List" (लाभार्थी यादी) हे पर्याय दिसतील. तुमची स्थिती तपासण्यासाठी तुम्ही यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडू शकता. तुमची स्थिती तपासण्याची टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया पाहण्यासाठी, तुम्ही "PM Kisan Scheme" या पर्यायावर क्लिक करू शकता.