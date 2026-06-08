आकाशात दिसणार ग्रहांची मिरवणूक; 9 तारखेला शुक्र-गुरूंचा दुर्मिळ संयोग, 17 रोजी चंद्राची भर..
planetary parade : जून महिन्यात आकाशात ग्रहांची भव्य मिरवणूक सुरू होणार आहे. 9 जूनला शुक्र-गुरुचा दुर्मिळ संयोग पाहायला मिळणार आहे.
Published : June 8, 2026 at 1:05 PM IST
कोल्हापूर: जून महिन्यात खगोलप्रेमींना आकाशातील एका नेत्रदीपक दृश्याचा आनंद घेता येणार आहे. या महिन्यात 'ग्रहांची परेड' (planetary parade) पाहायला मिळणार आहे. 9 जून रोजी शुक्र आणि गुरू या दोन तेजस्वी ग्रहांची दुर्मिळ युती अनुभवता येईल. कोल्हापुरातील प्रसिद्ध खगोलशास्त्र अभ्यासक आणि विवेकानंद कॉलेजच्या पदार्थविज्ञान विभागाचे ॲडजंक्ट प्रोफेसर प्रा. डॉ. मिलिंद मनोहर कारंजकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 8 ते 9 जून दरम्यान सूर्यास्तानंतर पश्चिमकडे आकाशात हे दोन्ही ग्रह अत्यंत जवळ दिसतील.
प्लॅनेटरी परेड म्हणजे काय? : आकाशात ग्रह एका रेषेत किंवा एकमेकांच्या जवळ दिसत असतील तर त्याला प्लॅनेटरी परेड किंवा ग्रहांची मिरवणूक म्हणतात. प्रत्यक्षात ग्रहांमध्ये करोडो किलोमीटरचं अंतर असतं, परंतु पृथ्वीवरून पाहताना ते एका सुंदर रांगेत उभे राहिल्यासारखे दिसतात. ही घटना खगोलशास्त्रात विशेष मानली जाते. प्रा. डॉ. मिलिंद कारंजकर सांगतात, “सूर्यास्तानंतर थोड्याच वेळात पश्चिम-उत्तर-पश्चिम क्षितिजावर हे दृश्य दिसेल. शुक्र हा सर्वात तेजस्वी ग्रह असल्यानं तो सहज ओळखता येईल. त्याच्या शेजारी गुरु ठळकपणे चमकताना दिसेल. बुध ग्रहही याच काळात खालच्या बाजूला दिसण्याची शक्यता आहे. मात्र आकाश स्वच्छ आणि निरभ्र हवं.”
9 जूनला शुक्र-गुरुचा संयोग : 8 ते 18 जून या कालावधीत शुक्र आणि गुरु एकमेकांच्या 5 अंशांच्या आत राहतील. यातील सर्वात महत्वाचा दिवस म्हणजे 9 जून. या दिवशी दोन्ही ग्रह फक्त 1.5 ते 1.6 अंश अंतरावर असतील. ते आकाशात जवळजवळ जोडगोळीप्रमाणे दिसतील. खगोलशास्त्रात याला ‘कॉनजंक्शन’ म्हणतात. हा संयोग मिथुन राशीत होणार आहे.9 जूनला डाव्या बाजूला गुरु, उजव्या बाजूला शुक्र आणि त्याखाली बुध ग्रह दिसणार आहे. 10 जूनपासून 'शुक्र'वर जाईल तर गुरु खाली सरकत जाईल.
“दैनंदिन धावपळीतून थोडा वेळ काढून आकाशाकडं पाहणं ही एक सुंदर संधी आहे. जूनच्या संध्याकाळी काही मिनिटे राखून ठेवा आणि निसर्गानं दिलेली ही विरळ मनोहारी दृश्य अनुभवा.” - डॉ. मिलिंद कारंजकर , अतिरिक्त प्राध्यापक, विवेकानंद कॉलेज पदार्थविज्ञान विभाग
17 जूनला चंद्राची भर: या ग्रहांच्या मिरवणुकीत 17 जून रोजी चंद्रही सामील होणार आहे. तो गुरु आणि शुक्र यांच्या मधोमध दिसेल. काही ठिकाणी चंद्र शुक्राला आंशिक झाकण्याचीही शक्यता आहे. 18 जूनला चंद्र शुक्राच्या वरच्या बाजूला सरकणार आहे. या सर्व घटना साध्या डोळ्यांनी पाहता येतील.
कधी आणि कसे पहावे?: ही प्लॅनेटरी परेड पाहण्यासाठी सूर्यास्तानंतर 30 ते 60 मिनिटे उत्तम वेळ आहे. पश्चिमेकडं खुलं, स्वच्छ क्षितिज असलेली जागा निवडा. शहरातील प्रकाशझोतांपासून दूर गेल्यास ग्रहांची चमक अधिक स्पष्ट दिसेल. दुर्बीणची पाहण्यासाठी गरज नसेल, उघड्या डोळ्यांनीही हे सुंदर दृश्य अनुभवता येईल.
ही घटना केवळ आकाश निरीक्षणासाठी नाही तर विद्यार्थ्यांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठीही खगोलशास्त्रातील रस घेण्याची उत्तम संधी आहे. कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी हवामान अनुकूल राहिल्यास हे दृश्य सहज पाहता येणार आहे.