पियाजियो Ape Xtra Bada 700 आणि Ape Xtra 600 भारतात लाँच : वैशिष्ट्ये, किंमत आणि फीचर्स

पियाजियोनं भारतात Ape Xtra Bada 700 आणि Ape Xtra 600 लाँच केले. 750 किलो पेलोड, 7 फूट डेक, नवे इंजिन, 5 वर्ष वॉरंटी मिळेल.

Piaggio Ape Xtra Bada 700 and Ape Xtra 600
पियाजियो Ape Xtra Bada 700 (Piaggio)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
मुंबई : इटालियन वाहन निर्माता कंपनी पियाजियो व्हेइकल्स प्रायव्हेट लिमिटेडनं (PVPL) भारतात डिझेल कार्गो थ्री-व्हीलर सेगमेंटमध्ये दोन नवे दमदार मॉडेल्स Ape Xtra Bada 700 आणि Ape Xtra 600 लाँच केले आहेत. या दोन्ही वाहनांमुळं पियाजियोची लास्ट-माइल कार्गो मोबिलिटी क्षेत्रातील आघाडीची स्थिती आणखी भक्कम झाली आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा आणि ग्राहकांच्या गरजांचा विचार करून तयार केलेल्या या वाहनांमुळं छोटे व्यावसायिकांच उत्पन्न वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.

Ape Xtra Bada 700 वैशिष्ट्ये
Ape Xtra Bada 700 हे पूर्णपणे नव्या प्लॅटफॉर्मवर बनवलेलं वाहन आहे. नवे आर्किटेक्चर, नवे इंजिन, नवे चेसिस, नवीन केबिन आणि एकूणच कार्गो थ्री-व्हीलरचा अनुभव पुन्हा परिभाषित करणारे हे मॉडेल आहे.

वैशिष्ट्येतपशील
इंजिन700 DI डिझेल इंजिन
पेलोड क्षमता750 किलो (सेगमेंटमधील सर्वाधिक)
कार्गो डेक लांबी7 फूट (इंडस्ट्रीमध्ये प्रथम)
टायर्स12 इंच रेडियल टायर्स
डिजिटल क्लस्टर3.5 इंच LCD डिजिटल स्पीडोमीटर
केबिननवीन, प्रशस्त व आरामदायी ड्रायव्हर केबिन
चेसिस व सस्पेन्शनसुधारित ताकद व जिओमेट्री, उत्तम कम्फर्ट
डिझाइननवे आकर्षक व मजबूत लूक
रिव्हर्स सेन्सरपर्यायी उपलब्ध
वॉरंटी5 वर्षे (इंडस्ट्रीतील सर्वोत्तम)
किंमत (प्रारंभिक, एक्स-शोरूम)3.45 लाख
उपलब्धतानोव्हेंबर 2025 पासून

कंपनीचं म्हणणं आहे की, अपेक्षेपेक्षा जास्त पेलोड, सर्वात मोठ्या परिमाणांचा कार्गो डेक आणि शक्तिशाली इंजिन यामुळं Ape Xtra Bada 700 व्यावसायिक वाहतूक क्षेत्रात क्रांती घडवणार आहे.

Ape Xtra 600 वैशिष्ट्ये
Ape Xtra 600 मध्ये पियाजियोनं स्वतः विकसित केलेलं नवं 600 DI डिझेल इंजिन बसवलं आहे. हे इंजिन उत्तम मायलेज, चढावर चांगली कामगिरी आणि जास्त भार वाहून नेण्याची क्षमता देतं. शहरांतर्गत आणि अर्ध-शहरी भागातील लॉजिस्टिक्ससाठी हे वाहन अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. या वाहनात विश्वासार्हता, इंधन कार्यक्षमता आणि दैनंदिन वापरातील टिकाऊपणा यांचा उत्तम संगम आहे. Ape Xtra मालिकेची यशस्वी परंपरा पुढे नेणारे हे मॉडेल बजेटमधल्या ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय आहे.

वैशिष्ट्यतपशील
इंजिननवीन विकसित 600 DI डिझेल इंजिन
इंधन कार्यक्षमतासुधारित मायलेज
चढाई क्षमता (Gradeability)उत्तम चढावर कामगिरी
पेलोड क्षमतावाढलेली भारवाहू क्षमता (श्रेणीतील उत्कृष्ट)
उपयोगशहरांतर्गत आणि अर्ध-शहरी लॉजिस्टिक्ससाठी आदर्श
ड्रायव्हर कम्फर्टसुधारित आराम आणि टिकाऊपणा
विश्वासार्हतादैनंदिन व्यावसायिक वापरासाठी उच्च दर्जाची टिकाऊ बांधणी
Ape मालिकेची परंपराApe Xtra रेंजची यशस्वी वारसा पुढे नेणारे मॉडेल
किंमत (प्रारंभिक, एक्स-शोरूम)2.88 लाख
उपलब्धतानोव्हेंबर 2025 पासून देशभरात उपलब्ध

दोन्ही मॉडेल्स नोव्हेंबर 2025 पासून देशभरातील पियाजियो डीलरशिपवर उपलब्ध होतील. पियाजियो भारतात गेल्या अनेक दशकांपासून Ape ब्रँडच्या नावानं ओळखला जातो. नव्या Ape Xtra Bada 700 आणि Ape Xtra 600 मुळे कंपनी आपली बाजारपेठेतील हिस्सेदारी आणखी वाढवणार असून छोटे-मोठे व्यावसायिक आणि डिलिव्हरी ऑपरेटर्सना अधिक फायदा मिळणार आहे.

