पियाजिओ एप वेव्ह लाँच:एका चार्जमधम्ये 90 किलोमीटर रेंज, जाणून घ्या किंमत..
पियाजिओनं Ape WavE इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर 2.49 लाख रुपयांत लाँच केलीय. 5.4 kWh बॅटरीसह 90 किमी रेंज देणारे हे L3 प्रवासी वाहन व्यावसायिक वापरासाठी आदर्श आहे.
Published : July 6, 2026 at 2:35 PM IST
मुंबई : पियाजिओ व्हेइकल्सनं आपल्या इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहनांच्या पोर्टफोलिओमध्ये नवी भर घातली आहे. कंपनीनं Ape WavE हे नवीन इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर लाँच वाहन केलं. L3 प्रवासी EV श्रेणीत येते असलेल्या या वाहनाची एक्स-शोरूम किंमत 2.49 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. शहरी प्रवासी वाहतूक, शेअरिंग मोबिलिटी आणि छोट्या अंतराच्या प्रवासासाठी विशेषतः तयार करण्यात आलेल्या या वाहनाला 90 किलोमीटरची रिअल-वर्ल्ड रेंज मिळते. पूर्ण मेटल बॉडी आणि मोनोकोक आर्किटेक्चरमुळं हे वाहन व्यावसायिक वापरासाठी अत्यंत टिकाऊ आणि मजबूत आहे.
Ape WavE बॅटरी आणि परफॉर्मन्स : Ape WavE मध्ये 5.4 kWh चा बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक मोटर 3 kW पीक पॉवर आणि 25 Nm टॉर्क निर्माण करते. शहरातील वापरासाठी योग्य अशी कमाल वेग 40 किलोमीटर प्रति तास आहे. एका चार्जवर सुमारे 90 किलोमीटर अंतर कापता येते. बॅटरी पूर्ण चार्ज होण्यासाठी सुमारे 4.5 तास लागतात. 19 टक्के ग्रेडेबिलिटीमुळं रस्त्यावरील उतार-चढाव हाताळणे सोपं जातं.
आराम आणि ड्युरेबिलिटी : पूर्ण मेटल बॉडी आणि मोनोकोक स्ट्रक्चरमुळं वाहन अत्यंत मजबूत आहे. प्रवाशांच्या आरामासाठी विशेष सस्पेन्शन सिस्टम बसवण्यात आली आहे, ज्यामुळं कंपनं आणि आवाज कमी होतो. 180 मिलिमीटर ग्राउंड क्लिअरन्समुळं खराब रस्त्यांवरही सहजसुलभ चालते. आतली केबिन प्रवाशांसाठी spacious आणि आरामदायक ठरावी अशी डिझाइन केली आहे. दैनंदिन प्रवासात आराम आणि सुरक्षितता यावर विशेष लक्ष देण्यात आला आहे.
व्यावसायिक दृष्टिकोन : पियाजिओ Ape WavE हे L3 श्रेणीतील सोप्या मालकीच्या फायद्यांसह L5 श्रेणीतील आराम आणि ड्रायव्हिंग कॉन्फिडन्स देत आहे. शेअर मोबिलिटी सर्व्हिसेस, फिक्स्ड-रूट ट्रान्सपोर्ट आणि छोट्या अंतराच्या प्रवासी वाहतुकीसाठी हे आदर्श आहे. कमी खरेदी खर्च, देखभाल खर्च आणि उत्तम ऑपरेशनल कार्यक्षमता यामुळं फ्लीट ऑपरेटर्स आणि वैयक्तिक मालकांना चांगला नफा मिळू शकतो. इलेक्ट्रिक वाहन असल्यानं इंधन खर्चात मोठी बचत होते आणि पर्यावरणस्नेही देखील आहे.
भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटी : भारतात इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्सची मागणी वेगानं वाढत आहे. प्रवासी थ्री-व्हीलर सेगमेंटमध्ये विश्वसनीय, आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर आणि आरामदायक उपाय शोधणारे ग्राहक वाढत आहेत. Ape WavE हे त्याच दिशेनं टाकलेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. शहरातील वाहतूक, ऑटो आणि ई-रिक्शा क्षेत्रात रूपांतर घडवणारे हे वाहन व्यावसायिक यशस्वी ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
“भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लँडस्केप वेगानं विकसित होत आहे. विशेषतः प्रवासी थ्री-व्हीलर श्रेणीत ग्राहकांना विश्वसनीय आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य उपाय हवे आहेत. Ape WavE हे असं उत्पादन आहे जे परवडणाऱ्या मालकीसह उत्कृष्ट आराम, सुरक्षा आणि ऑपरेशनल विश्वासार्हता देते. ड्रायव्हर्सना परवडणारे, आरामदायक आणि विश्वासार्ह वाहन देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”- डिएगो ग्राफ्फी, चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर, पियाजिओ व्हेइकल्स प्रा. लि.
Ape WavE केवळ एक नवीन वाहन नाही तर शाश्वत आणि स्मार्ट मोबिलिटीच्या दिशेनं पियाजिओचं एक महत्त्वाचा योगदान आहे. 2.49 लाखांच्या किंमतीत उपलब्ध असलेले हे वाहन व्यावसायिक यश, पर्यावरण संरक्षण आणि प्रवासी आराम यांचा समन्वय साधते. भविष्यात अशा अधिक इलेक्ट्रिक मॉडेल्समुळं भारतातील शहरी वाहतूक अधिक स्वच्छ आणि कार्यक्षम होईल.
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