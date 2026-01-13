फोनपे पीजी बोल्ट लाँच: व्हिसा आणि मास्टरकार्ड कार्डांसाठी सुरक्षित आणि वेगवान पेमेंट सोल्यूशन
फोनपे पीजीनं व्हिसा आणि मास्टरकार्ड कार्डांसाठी 'पीजी बोल्ट' लाँच केलं. हे डिव्हाइस टोकनायझेशनद्वारे सुरक्षित, वेगवान इन-ऍप चेकआउट अनुभव देतं.
Published : January 13, 2026 at 9:47 AM IST
मुंबई : फोनपे पेमेंट गेटवे (फोनपे पीजी) नं शनिवारी व्हिसा आणि मास्टरकार्ड क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड व्यवहारांसाठी 'फोनपे पीजी बोल्ट' लाँच केलं. हे सोल्यूशन डिव्हाइस टोकनायझेशनचा उपयोग करून फोनपे प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांसाठी आणि व्यापारी भागीदारांसाठी सुरक्षित आणि कार्यक्षम इन-ऍप चेकआउट अनुभव प्रदान करतं. या वैशिष्ट्यामुळं वापरकर्ते फोनपे ऍपवर एकदा त्यांचं मास्टरकार्ड आणि व्हिसा कार्ड टोकनायझ करू शकतात, ज्यामुळं ते फोनपे पीजीशी एकत्रित कोणत्याही व्यापाऱ्याकडे त्यांचे सेव्ह केलेले कार्ड वापरू शकतात, प्रत्येक व्यापाऱ्याकडं वेगळे टोकनायझेशन करण्याची गरज नाही. संवेदनशील कार्ड तपशील सुरक्षित टोकननं बदलून, हे सिस्टम त्याच डिव्हाइसवर पुढील व्यवहारांसाठी सीव्हीव्ही एंट्रीची आवश्यकता काढून टाकतं.
फोनपे पीजी बोल्टचे फायदे आणि तंत्रज्ञान
फोनपे पीजी बोल्ट हे डिव्हाइस टोकनायझेशनवर आधारित आहे, जे कार्डची माहिती सुरक्षित टोकनमध्ये रूपांतरित करतं. यामुळं वापरकर्त्यांना प्रत्येक व्यवहारात सीव्हीव्ही टाकण्याची गरज नाही, ज्यामुळं पेमेंट प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सोपी होते. पारंपरिक चेकआउट प्रक्रियेत अनेकदा रीडायरेक्ट आणि अतिरिक्त स्टेप्स असतात, ज्यामुळं ड्रॉप-ऑफ रेट वाढतो. मात्र, बोल्ट वैशिष्ट्य हे सर्व टाळते आणि वापरकर्त्याला इन-ऍपच ठेवते.
फोनपेनं म्हटलं आहे की, हे लाँच लाखो भारतीयांसाठी डिजिटल पेमेंट्स सोपं करण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. डिव्हाइस टोकनायझेशनचा उपयोग करून, पारंपरिक जटिल चेकआउट प्रक्रियेकडून सुरक्षित, वन-क्लिक पेमेंट अनुभवाकडं वळणं शक्य होईल. यामुळं वापरकर्त्यांची सोय आणि व्यापारी भागीदारांना कमी ड्रॉप-ऑफ्सद्वारे व्यवसाय वाढीची संधी मिळते. फोनपेच्या नेटिव्ह एसडीकेचा उपयोग करून, व्यापारी उच्च व्यवहार यश दर आणि लक्षणीय वेगवान चेकआउट स्पीड मिळवू शकतात. हे मॅन्युअल कार्ड एंट्री आणि पेमेंट एंटिटींमधील तांत्रिक हँड-ऑफ्स कमी करतं. याशिवाय, हे सोल्यूशन व्यापाऱ्यांना कस्टमायझेबल इंटरफेस प्रदान करतं, जे त्यांच्या विद्यमान ऍप फ्लोमध्ये एकत्रित होते.
"व्हिसा आणि मास्टरकार्डसाठी फोनपे पीजी बोल्ट वैशिष्ट्याचं लाँच हे लाखो भारतीयांसाठी डिजिटल पेमेंट्स सोपं करण्याच्या आमच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. डिव्हाइस टोकनायझेशनचा उपयोग करून, आम्ही वापरकर्ते आणि व्यापाऱ्यांना पारंपरिक, जटिल चेकआउट प्रक्रियेकडून सुरक्षित, वन-क्लिक पेमेंट अनुभवाकडे नेतोय," असे फोनपे लिमिटेडचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी (व्यापारी व्यवसाय) युवराज सिंह शेखावत म्हणाले.
"हे केवळ वापरकर्त्यांची सोय वाढवत नाही तर आमच्या व्यापारी भागीदारांना उद्योगातील सर्वोत्तम यश दर आणि कमी ड्रॉप-ऑफ्सद्वारे वाढीची शक्ती देते," असे शेखावत यांनी जोडले. फोनपे पीजी बोल्ट हे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममध्ये एक नवीन मानदंड स्थापित करत आहे. भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या मागणीनुसार, असं सोल्यूशन्स वापरकर्त्यांची सुरक्षितता आणि सोय सुनिश्चित करतात. हे वैशिष्ट्य फोनपेच्या प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित असल्यानं, ते मोठ्या प्रमाणात व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे, ज्यामुळं छोट्या आणि मोठ्या व्यवसायांना फायदा होईल.
डिव्हाइस टोकनायझेशन हे भविष्यातील पेमेंट ट्रेंड आहे, जे फ्रॉड कमी करतं आणि वापरकर्त्यांचा विश्वास वाढवते. फोनपेने या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून, भारतीय बाजारपेठेत आपली स्थिती मजबूत केली आहे. हे लाँच यूपीआय आणि इतर डिजिटल पेमेंट्सच्या यशावर आधारित आहे, ज्यामुळं भारतातील कॅशलेस अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. या वैशिष्ट्यामुळं, वापरकर्ते फोनपे ऍपवर कार्ड सेव्ह करून, कोणत्याही व्यापाऱ्याकडे वेगवान पेमेंट करू शकतात. ही प्रक्रिया एक ते दोन सेकंदात पूर्ण होते, ज्यामुळं ई-कॉमर्स आणि इन-ऍप खरेदी अधिक आकर्षक होते. फोनपे पीजी बोल्ट हे सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं PCI DSS प्रमाणित आहे, जे वापरकर्त्यांच्या डेटाची गोपनीयता सुनिश्चित करते.
