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Philips S7221 5G : भारतात लॉंच, फिलिप्सचा भारतातील पहिला 5G स्मार्टफोन तीन रंगांत उपलब्ध

फिलिप्सनं भारतात 5G कनेक्टिव्हिटीसह 'S7221' हा स्मार्टफोन लॉंच केला; देशातील या ब्रँडचा हा पहिलाच 5G हँडसेट आहे. हा फोन तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

Philips S7221 5G
Philips S7221 5G (Philips India)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 2:36 PM IST

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हैदराबाद: फिलिप्सनं भारतात आपला पहिला 5G स्मार्टफोन, S7221 5G लाँच केला आहे. यात 120Hz HD+ LCD डिस्प्ले, ड्युअल 5G सिम सपोर्ट असलेला 5G प्रोसेसर, 8GB पर्यंत रॅम (RAM) आणि 128GB स्टोरेज, 64MP चा AI-सक्षम (Artificial Intelligence) रिअर कॅमेरा आणि 25W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 5,700mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. हा फोन अँड्रॉइड 16 (Android 16) वर चालतो.

Philips S7221 5G किंमत आणि उपलब्धता : Philips S7221 5G दोन रॅम आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे. 6GB रॅम + 128GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 20,499 रुपये आहे, तर 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 22,499 रुपये आहे. हा फोन ब्लॅक (काळा), ब्लू (निळा) आणि ग्रे (राखाडी) रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. ग्राहक Amazon वरून Philips S7221 5G खरेदी करू शकतात. लाँच ऑफर म्हणून, ही डच कंपनी ICICI बँकेचे क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या 'प्राइम' (Prime) सदस्यांना 5 टक्के कॅशबॅक आणि इतरांना 3 टक्के कॅशबॅक देत आहे. याव्यतिरिक्त, Amazon निवडक क्रेडिट कार्ड्सवर ग्राहकांसाठी 39 पर्यंत बँक ऑफर्स देत आहे. तसंच, या नवीन फोनसाठी 'नो कॉस्ट ईएमआय' (No Cost EMI) चा पर्यायही उपलब्ध आहे.

ModelPriceAvailable via
6GB + 128GBRs 20,499Amazon
8GB + 128GBRs 22,499

Philips S7221 5G वैशिष्ट्ये : Philips S7221 5G चे परिमाण 168 x 78 x 8 मिमी असून त्याचं वजन 200 ग्रॅम आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.67-इंचाचा LCD HD+ (720 x 1600 रिझोल्यूशन) डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिव्हाइसमध्ये एका विशिष्ट 5G चिपसेटचा (ज्याचे नाव स्पष्ट केलेले नाही) वापर करण्यात आला असून, त्याला 8GB पर्यंत रॅम आणि 128GB स्टोरेजची जोड देण्यात आली आहे. यात ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 64MP चा AI-सक्षम मुख्य कॅमेरा आणि एक दुय्यम सेन्सर (ज्याचा तपशील दिलेला नाही) यांचा समावेश आहे; तसंच यात कंपनीची 'अमेझोना' (Amazona) फ्लॅशलाइट देखील देण्यात आली आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी फोनच्या पुढील भागात 16MP चा कॅमेरा आहे.

5,700mAh ची बॅटरी : या हँडसेटमध्ये 5,700mAh ची बॅटरी असून ती 25W फास्ट वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी याला IP64 रेटिंग मिळालं असून Philips S7221 5G फोन Android 16 OS वर चालतो.

Specificationsdetails
Display120Hz | 6.67-inch HD+ LCD
Processorunspecified 5G processor
RAM + Storage6GB+ 128GB
8GB + 128GB
Rear Camera64MP AI
Front Camera16MP
Battery and Charging5,700mAh
Charging25W
OSAndroid 16

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