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फिलिप्सचा पहिला स्मार्टफोन भारतात उद्या होणार लाँच; किंमत 20,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता

फिलिप्स 2 सप्टेंबर रोजी भारतात आपला पहिला स्मार्टफोन लाँच करण्यास सज्ज आहे. या फोनची किंमत 20,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल.

Philips Launch First Smartphone
फिलिप्सचा पहिला स्मार्टफोन (Philips/Amazon)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2026 at 5:24 PM IST

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मुंबई: जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड 'फिलिप्स' (Philips) भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत पदार्पण करण्यास सज्ज आहे. कंपनीनं 2 सप्टेंबर रोजी आपला पहिला स्मार्टफोन लाँच करण्याची पुष्टी केली आहे. या डिव्हाइसची किंमत 20,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे. अनेक बडे ब्रँड्स 'बजेट' श्रेणीतून (स्वस्त फोनच्या श्रेणीतून) अधिक किमतीच्या श्रेणीकडे वळत असल्यानं, नवीन कंपन्यांसाठी संधी निर्माण झाली आहे. फिलिप्सनं या फोनच्या डिस्प्ले, कॅमेरा, मेमरी आणि कनेक्टिव्हिटीबाबतची महत्त्वाची माहिती यापूर्वीच जाहीर केली आहे.

Philips Launch First Smartphone
फिलिप्सचा पहिला स्मार्टफोन (Philips/Amazon)

HD डिस्प्ले, 64MP कॅमेरा आणि 5G सपोर्ट : भारतात येणाऱ्या फिलिप्स स्मार्टफोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला HD डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे. फोटोग्राफीसाठी, यात मागील बाजूस 64-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि समोरील बाजूस 16-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा असेल. हा फोन 6GB किंवा 8GB रॅम (RAM) आणि 128GB किंवा 256GB स्टोरेज पर्यायांसह उपलब्ध असेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, यात 5G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट असेल; ही एक महत्त्वपूर्ण बाब ठरू शकते, कारण या किंमतीच्या श्रेणीतील अनेक फोन अजूनही 4G हार्डवेअरवर अवलंबून आहेत.

Philips Launch First Smartphone
फिलिप्सचा पहिला स्मार्टफोन (Philips/Amazon)

ॲमेझॉनवर मायक्रोसाइट लाईव्ह: याबाबतची अतिरिक्त माहिती ॲमेझॉनच्या (Amazon) मायक्रोसाइटवर उपलब्ध आहे. यात "अल्ट्रा मॅक्स" (Ultra Max) ब्रँडिंग अंतर्गत ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स असतील आणि धूळ, पाण्याच्या थेंबांपासून संरक्षणासाठी IP64 रेटिंग असेल. कंपनी "Innovation You Can Trust" या टॅगलाइनसह या फोनचा प्रचार करत आहे. मात्र, फोनचं नाव आणि नेमकी किंमत अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. सध्याच्या माहितीनुसार, याची किंमत 20,000 रुपयांच्या खाली असेल, अशी अपेक्षा आहे. या श्रेणीतील स्पर्धा पाहता, अंतिम किंमत हा एक निर्णायक घटक ठरेल. फिलिप्सचे स्मार्टफोन आणि फीचर फोन भारतात 'झेनोटेल इंडिया' (Zenotel India) द्वारे उपलब्ध करून दिले जात आहेत.

Micromax चं देखील पुनरागमन ?: Zenotel कंपनी जागतिक ब्रँड्सना स्थानिक कौशल्याची जोड देण्यावर भर देते आणि देशात आधीच फिलिप्स-ब्रँडेड अनेक फीचर फोनची विक्री करत आहे. फिलिप्स (Philips) अशा वेळी भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत प्रवेश करत आहे, जेव्हा Mivi, Fire-Boltt आणि AI+ सारख्या ब्रँड्सनी अलीकडेच परवडणाऱ्या (बजेट) श्रेणीत प्रवेश केला आहे. मायक्रोमॅक्स (Micromax) देखील पुनरागमन करण्याच्या तयारीत असल्याचं वृत्त आहे. दरम्यान, रॅम (RAM) आणि स्टोरेजच्या वाढत्या किमतींमुळं या वर्षी स्मार्टफोनच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळं प्रस्थापित ब्रँड्सना कमी किमतीत आकर्षक वैशिष्ट्ये (स्पेसिफिकेशन्स) देणे कठीण झालं आहे. या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका एंट्री-लेव्हल आणि बजेट स्मार्टफोनना बसला आहे, ज्यामुळं लहान आणि पुनरागमन करणाऱ्या ब्रँड्सना परवडणारे पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांना आकर्षित करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

बजेट श्रेणीतील एक आकर्षक पर्याय : फिलिप्स भारतीय ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेत आधीच एक परिचित नाव आहे. यामुळं त्यांच्या स्मार्टफोनला सुरुवातीची ओळख मिळण्यास मदत होऊ शकते. तथापि, केवळ ब्रँडची ओळख पुरेशी ठरणार नाही; स्पर्धात्मक किंमत, विश्वासार्ह सॉफ्टवेअर आणि विक्री-पश्चात सेवेचे (after-sales service) मजबूत जाळे असणेही आवश्यक असेल. कंपनी स्पर्धात्मक किमतीत 5G कनेक्टिव्हिटी देऊ शकली, तर हा फोन बजेट श्रेणीतील एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. यशस्वी होण्यासाठी, फिलिप्सला केवळ प्रभावी वैशिष्ट्येच देऊन चालणार नाही, तर ग्राहकांचा विश्वास संपादन करणे आणि दीर्घकालीन सेवा देणेही गरजेचे असेल. 2 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या लाँचनंतरच नेमकी किंमत, मॉडेलचे नाव आणि इतर तपशील जाहीर केले जातील आणि तेव्हाच या नवीन कंपनीचे बाजारपेठेतील खरे स्थान स्पष्ट होईल.

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TAGGED:

फिलिप्स
PHILIPS LAUNCH FIRST SMARTPHONE
PHILIPS SMARTPHONE
फिलिप्सचा पहिला स्मार्टफोन
PHILIPS SMARTPHONE LAUNCH

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