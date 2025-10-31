ETV Bharat / technology

पर्प्लेक्सिटी पेटंट्स: एआयद्वारे पेटंट संशोधन होणार सोपं

पर्प्लेक्सिटी एआयनं (Perplexity AI) 'पर्प्लेक्सिटी पेटंट्स' ()लाँच केलंय. एआयद्वारे नैसर्गिक भाषेत पेटंट संशोधन सोपं करणारं जगातील पहिलं साधन, बीटा स्वरूपात जगभर उपलब्ध आहे.

Perplexity Patent
पर्प्लेक्सिटी पेटंट्स (Perplexity)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : पर्प्लेक्सिटी एआयनं'पर्प्लेक्सिटी पेटंट्स' (Perplexity Patent) हे नवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित साधन लाँच केलं. हे साधन नैसर्गिक भाषेतील प्रश्नांच्या मदतीनं पेटंट संशोधन सोपं आणि सुलभ करतं. कंपनीचे सीईओ अरविंद श्रीनिवास यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, हे जगातील पहिलं एआय पेटंट संशोधन एजंट आहे आणि सध्या बीटा स्वरूपात जगभरात उपलब्ध आहे. हे साधन बौद्धिक संपदा (आयपी) माहिती सर्वांसाठी अधिक सुलभ बनवतं, ज्यामुळं जटिल कीवर्ड किंवा विशेष ऑपरेटर्सची गरज नाहीशी होते.

पर्प्लेक्सिटी एआयच्या ब्लॉग पोस्टनुसार, पेटंट हे मानवजातीच्या उत्सुकता आणि कल्पकतेचं व्यावहारिक नवोन्मेषात रूपांतर आहेत. मात्र, पारंपरिक शोध साधनांमुळं कठोर इंटरफेस, तांत्रिक शब्दावली आणि व्यावसायिक डेटाबेसची उच्च किंमत यामुळं ही माहिती बहुतेकांसाठी दुर्गम राहिली आहे. पर्प्लेक्सिटी पेटंट्स हे बदलण्यासाठी संवादात्मक एआय मदत पुरवतं. वापरकर्ते "एआय भाषा शिकवण्यासाठी पेटंट आहेत का?" किंवा "2024 नंतरच्या क्वांटम कॉम्प्युटिंगच्या मुख्य पेटंट कोणती?" असे प्रश्न विचारू शकतात. यातून प्रासंगिक पेटंट संग्रह, इनलाइन व्ह्यूअर आणि मूळ दस्तऐवजांच्या थेट लिंक्स मिळतात.

हे साधन कसं कार्य करतं?
प्लॅटफॉर्म फॉलो-अप प्रश्नांना समर्थन देतो आणि संवादाच्या मालिकेत संदर्भ टिकवून ठेवतो, ज्यामुळं संशोधन पुन्हा सुरू करण्याची गरज पडत नाही. ते संबंधित विषय सुचवतं आणि निष्क्रिय शोध इंजिनऐवजी परस्परसंवादात्मक सहाय्यक म्हणून काम करतं. पर्प्लेक्सिटीच्या मते, हे दस्तऐवजांमधील संकल्पनात्मक साम्य ओळखतं; उदाहरणार्थ, "फिटनेस ट्रॅकर्स" संबंधित पेटंट "अॅक्टिव्हिटी बँड्स" किंवा "हेल्थ मॉनिटरिंग वेअरेबल्स" म्हणून वर्णन केलं तरी शोधतं.

साधनाची व्याप्ती पारंपरिक पेटंट संग्रहापलीकडे जाते. ते शैक्षणिक पेपर्स, ओपन-सोर्स सॉफ्टवेअर रिपॉझिटरीज आणि इतर सार्वजनिक साहित्यातून अंतर्दृष्टी घेते, ज्यामुळं उदयोन्मेष तंत्रज्ञान आणि संबंधित शोधांची व्यापक समज मिळते. हे अभियंते, संशोधक आणि व्यवसाय वापरकर्त्यांसाठी उपयुक्त आहे.

बीटा प्रवेश आणि योजना
पर्प्लेक्सिटी पेटंट्स मोफत बीटा उत्पादन म्हणून लाँच झालं असून, जगभरातील सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. प्रो आणि मॅक्स टियरच्या पेड सबस्क्रायबर्सना उच्च वापर मर्यादा आणि अधिक कॉन्फिगरेशन पर्याय मिळतील. कंपनीनं 'पर्प्लेक्सिटी स्कॉलर' हे आगामी उत्पादनही टीझ केलं, जे शैक्षणिक संशोधनासाठी समान मदत करेल. हे साधन पेटंट क्षेत्रात क्रांती घडवणारे ठरू शकतं, कारण ते नवोन्मेषांना प्रोत्साहन देऊन आयपी माहिती लोकशाहीकरण करते. पर्प्लेक्सिटी एआयच्या या पावलानं संशोधन आणि विकास क्षेत्रात नवे दरवाजे उघडले आहेत.

हे वाचलंत का :

  1. रिलायन्स इंटेलिजन्स आणि गूगल यांच्यात ऐतिहासिक AI भागीदारी; जिओ ग्राहकांना 18 महिने मोफत गूगल AI प्रो!
  2. रियलमी जीटी 8 प्रो : स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5, हायपरव्हिजन एआय चिपसह भारतात होणार लॉंच
  3. Grokipedia vs Wikipedia : एआय क्रांती की पक्षपाती ज्ञानकोश?

TAGGED:

PERPLEXITY PATENT
पर्प्लेक्सिटी पेटंट्स
पर्प्लेक्सिटी एआय
PERPLEXITY AI
PERPLEXITY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.