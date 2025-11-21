पर्प्लेक्सिटीनं अँड्रॉइडसाठी लाँच केलं AI पॉवर्ड कॉमेट ब्राउझर
पर्प्लेक्सिटीनं अँड्रॉइडसाठी AI पॉवर्ड कॉमेट ब्राउझर लाँच केलंय. यात व्हॉईस इनपुट, क्रॉस टॅब सारांश तसंच थेट AI सहाय्यासह मिळणार आहे.
Published : November 21, 2025 at 5:25 PM IST
मुंबई : पर्प्लेक्सिटी या AI स्टार्टअपनं (Perplexity) 20 नोव्हेंबर रोजी अँड्रॉइडसाठी आपलं बहुप्रतिक्षित AI नेटिव्ह कॉमेट ब्राउझर (Comet AI browser) लाँच केलं आहे. हे ब्राउझर वापरकर्त्यांना वेब ब्राउझिंग करताना थेट AI सहाय्य, व्हॉईस इनपुट, एकाच वेळी अनेक टॅबचे सारांश आणि संदर्भानुसार उत्तर देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देतं. यामुळं अँड्रॉइड युजर्सना आता मोबाईलवरच पर्प्लेक्सिटीचा शक्तिशाली AI असिस्टंट वापरता येणार आहे.
AI पॉवर्ड कॉमेट ब्राउझर
ऑकॉमेट हे जगातील पहिल्या AI नेटिव्ह मोबाईल ब्राउझरपैकी (AI powered Comet browser ) एक मानलं जात आहे. सध्या ओपनAI च्या ChatGPT चं Atlas ब्राउझर फक्त मॅकओएसवर उपलब्ध आहे, तर विंडोज आणि मोबाईल आवृत्त्या विकसित होत आहेत. पर्प्लेक्सिटीनं मात्र आधी डेस्कटॉपवर (जुलै महिन्यात फक्त Max सबस्क्रायबर्ससाठी) आणि नुकतेच सर्वांसाठी कॉमेट लाँच केलं होतं. आता अँड्रॉइडवरही ते उपलब्ध झालं आहे. कंपनीनं iOS आवृत्तीही लवकरच येईल, असं सांगितलं आहे, पण तारीख मात्र जाहीर केलेली नाही.
अँड्रॉइडवरील कॉमेटची मुख्य वैशिष्ट्ये
- ब्राउझिंगदरम्यान थेट AI सहाय्य : कोणत्याही वेबपेजवर असताना पर्प्लेक्सिटीचा AI असिस्टंट येईल. तुम्ही त्याला प्रश्न विचारा, सारांश मागा किंवा कार्य करायला सांगा, तो लगेच करेल.
- व्हॉईस मोड : बोलून माहिती शोधता येईल, उघडलेल्या टॅबमधून माहिती काढता येईल किंवा कार्य सुरू करता येईल.
- क्रॉस-टॅब सारांश : एकाच वेळी अनेक टॅब उघडे असतील तर त्यांच्या मजकुराचा एकत्रित सारांश तयार करता येआल.
- अँड-ब्लॉकर : डेस्कटॉपप्रमाणेच अँड्रॉइडवरही बिल्ट-इन अॅड ब्लॉकर आहे, त्यामुळं स्वच्छ अनुभव मिळेल.
- संदर्भानुसार उत्तर : वेबपेजवरच थेट AI उत्तर देईल, वेगळ्या अॅपमध्ये जाण्याची गरज नाही.
सध्या डेस्कटॉप आणि मोबाईलमधील बुकमार्क्स, ब्राउझिंग हिस्ट्री सिंक होत नाही, पण पुढील काही आठवड्यांत ही सुविधा येईल, असं कंपनीच्या प्रवक्त्या बीजोली शाह यांनी The Verge ला सांगितलं. तसंच अधिक प्रगत एजेंटिक व्हॉईस मोड आणि बिल्ट-इन पासवर्ड मॅनेजरही लवकरच येणार आहे. तोपर्यंत अँड्रॉइडचं डिफॉल्ट पासवर्ड मॅनेजर वापरता येईल.
कॉमेट म्हणजे काय?
पर्प्लेक्सिटी कॉमेटला “एजेंटिक सर्चसाठीचं ब्राउझर” म्हणतं. यात फक्त कीवर्ड शोधण्याऐवजी AI स्वतः वापरकर्त्याचा हेतू समजून घेतं, वेगवेगळ्या स्त्रोतांतून माहिती गोळा करते आणि एकापाठोपाठ अनेक क्रिया आपोआप करतं. त्यामुळं कमी इनपुटमध्ये जास्त चांगले उत्तर मिळतं. अँड्रॉइड युजर्स आता प्ले स्टोअरवरून कॉमेट डाउनलोड करू शकतात. AI-आधारित ब्राउझिंगचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातोय.
