Perplexity Vs Duolingo : पर्प्लेक्सिटीची ड्युओलिंगोला टक्कर, नवीन भाषा शिकण्याचे वैशिष्ट्ये सुरू
पर्प्लेक्सिटीने नवीन भाषा शिकण्याचे वैशिष्ट्य सुरू केले, जे शब्दसंग्रह, फ्लॅशकार्ड्स आणि उच्चारण सहाय्य देते. ड्युओलिंगोला टक्कर देणारे हे साधन सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
Published : October 18, 2025 at 11:01 AM IST
हैदराबाद : पर्प्लेक्सिटी एआय प्लॅटफॉर्मनं भाषा शिकण्यासाठी एक नवीन आणि रोमांचक वैशिष्ट्य सुरू केलं आहे. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना शब्दसंग्रहाचा सराव करण्यास, फ्लॅशकार्ड्सद्वारे वाक्यरचना लक्षात ठेवण्यास आणि उच्चारण सहाय्य मिळवण्यास सक्षम करतं. ड्युओलिंगोसारखे लोकप्रिय भाषा शिकण्याचं साधन बाजारात आहे, तर चॅटजीपीटी आणि ग्रोकसारख्या इतर एआय प्लॅटफॉर्मवर अद्याप उच्चारण आणि फ्लॅशकार्ड्ससारखे फीचर्स उपलब्ध नाहीत. मात्र त्यावर भाषांतर सहज करता येतं.
"आम्ही पर्प्लेक्सिटीवर भाषा शिकण्यासाठी एक नवीन वैशिष्ट्ये तयार केलं आहे. उत्तरं फक्त मजकुरापुरती मर्यादित राहू नये, तर इंटरॅक्टिव्ह अनुभव आणि टोकन्सच्या प्रवाहात एम्बेडेड कार्ड्स असावेत. हे आयओएस आणि वेबवर उपलब्ध आहे. लवकरच अँड्रॉइडवर येणार आहे," असं पर्प्लेक्सिटीचे सीईओ अरविंद श्रीनिवास यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.
वैशिष्ट्ये आणि कार्यप्रणाली
पर्प्लेक्सिटीचं हे नवीन भाषा शिकण्याचं साधन शब्दांचे उच्चारण ऐकण्याची सुविधा देते, तुमच्या पसंतीच्या भाषेत शब्द वाचण्याची परवानगी देते आणि शब्दाचा वापर करणारी वाक्येही देतं. शब्दावर टॅप केल्यास फ्लॅशकार्ड्स दिसतात, जे धड्यांमधून सोप्या पद्धतीनं मार्गदर्शन करतात. पर्प्लेक्सिटी सांगतं की हे साधन जर्मन, कोरियन, हिंदी, फ्रेंचसह बहुतेक भाषांसाठी काम करतं. हे सर्व वापरकर्त्यांसाठी मोफत आणि पेड प्लॅन्स दोन्हींसाठी उपलब्ध आहे .
हे वैशिष्ट्ये कसं वापरावं:
1. पर्प्लेक्सिटी ॲप किंवा वेब टूल उघडा.
2. प्रॉम्प्ट टाका: 'कोरियनमध्ये नवीन शब्द शिका' किंवा 'जर्मनमध्ये नवीन वाक्यरचना शिका'.
3. एआय प्लॅटफॉर्म सुरुवातीला काही शब्द किंवा मूलभूत वाक्ये देतं.
4. प्ले बटणावर क्लिक केल्यास शब्दाचा योग्य उच्चार ऐकता येतो.
5. शब्दावर क्लिक केल्यास फ्लॅशकार्ड्स उघडतात, ज्यात शब्द वाचता येतो आणि वाक्यात वापर त्याचा दिसतो.
या वैशिष्ट्यामुळं पर्प्लेक्सिटी आता भाषा शिक्षण क्षेत्रात देखील लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे. ड्युओलिंगोसारख्या अॅप्समध्ये गेमिफिकेशन असतं, पण पर्प्लेक्सिटीचे हे साधन एआयच्या शक्तीनं वैयक्तिकृत अनुभव देतं. उदाहरणार्थ, तुम्ही हिंदी शिकत असाल तर इंग्रजीत समजावणारी वाक्ये मिळतात, ज्यामुळं नवशिक्यांना वाक्य रचना सहज आणि सोप्या पद्धतीनं समजते. उच्चारणासाठी ऑडिओ सपोर्टमुळं बोलण्याचा आत्मविश्वास देखील वाढतो. पर्प्लेक्सिटीनं नुकतेच त्याचं लोकप्रिय एआय ब्राउझर 'कॉमेट' सर्व वापरकर्त्यांसाठी मोफत उपलब्ध केलं आहे. हे ब्राउझर बिल्ट-इन एआय असिस्टंटसह ईमेल पाठवणे, तिकीट बुकिंग आणि इतर अनेक प्रक्रिया ऑटोमेट करतं. भाषा शिकण्यासोबतच हे ब्राउझर उत्पादकतेला चालना देणारे आहे.
भाषा शिक्षण
एआय प्लॅटफॉर्म्स भाषा शिकण्याला अधिक इंटरॅक्टिव्ह आणि प्रवेशयोग्य बनवत आहेत. पर्प्लेक्सिटीचं हे पाऊल वापरकर्त्यांना जगभरातील भाषा सहज शिकण्यास प्रोत्साहित करेल. जर्मनमध्ये व्यावसायिक संधी असलेल्यांसाठी किंवा कोरियन K-पॉप प्रेमींसाठी हे आदर्श आहे. हिंदीसारख्या भारतीय भाषा सपोर्टमुळं स्थानिक वापरकर्त्यांना इंग्रजी शिकण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
