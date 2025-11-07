ETV Bharat / technology

पर्प्लेक्सिटी कमेट असिस्टंट अपडेट : मल्टी-टॅब, कॉम्प्लेक्स टास्क्स आणि स्मार्ट वेब अ‍ॅक्शन आता एकाच क्लिकवर!

पर्प्लेक्सिटी कमेट असिस्टंटसाठी मोठ्या अपडेटची (Perplexity Commit Assistant update) घोषणा करण्यात आलीय. मल्टी-टॅब सपोर्ट, कॉम्प्लेक्स टास्क्स हँडल, वेब अ‍ॅक्शन्स स्मार्टसह ते सर्वांसाठी रोलआऊट होतोय.

Perplexity Commit Assistant update
पर्प्लेक्सिटी कमेट असिस्टंट अपडेट (Perplexity)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : पर्प्लेक्सिटी एआय कंपनीचे सीईओ अरविंद श्रीनिवास यांनी गुरुवारी कमेट असिस्टंटमध्ये अपडेटची (Perplexity Commit Assistant update) घोषणा केली. हे एआय आता कॉम्प्लेक्स ऑनलाइन टास्क्स हँडल करू शकतं, तसंच एकाच वेळी अनेक ब्राउजर टॅब्सवर काम करू शकतं, असा त्यांचा दावा आहे. पर्प्लेक्सिटी एआय (Commit Assistant ) वेबसाइट्सशी अधिक बुद्धिमानपणे संवाद साधू शकतं, अस देखील श्रीनिवास यांनी म्हटंलय. सर्व यूजर्ससाठी हे अपडेट आता रोल आऊट होत असून, जॉब सर्च, ट्रॅव्हल प्लॅनिंग, डेटा एंट्रीसारख्या दैनंदिन वेब अ‍ॅक्टिव्हिटी अधिक सोप्या आणि जलद होणार आहेत.

मल्टी-टॅब सपोर्ट
कमेट असिस्टंट आता मल्टी-टॅब सपोर्टसह येत असल्यानं यूजर्सना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पूर्वी एका वेबसाइटवरून डेटा घेऊन दुसऱ्या साइटवर टाकण्यासाठी सतत टॅब स्विचिंग करावं लागत होतं. आता कमेट एकाच वेळी अनेक टॅब्स उघडून, एका साइटवरून माहिती घेऊन दुसऱ्या ठिकाणी ऑटोमॅटिक भरू शकतं. उदाहरणार्थ, वेगवेगळ्या वेबसाइट्सवरून डेटा गोळा करून स्प्रेडशीट भरता येईल किंवा गुगल शीटमध्ये अटेंडन्स ट्रॅक करणं सोपं होईल. कंपनीच्या ब्लॉगनुसार, हे फीचर यूजर्सचा वेळ वाचवणार आहे.

टास्क हँडलिंग क्षमता 23 टक्क्यांनी सुधारली
अपडेटमध्ये कमेटची टास्क हँडलिंग क्षमता 23 टक्क्यांनी सुधारली आहे. यामुळं प्रोफेशनल्स, स्टुडंट्स आणि बिझनेस ओनर्सना रोजच्या कामात फायदा होईल. वेबसाइट्सच्या बेटर अंडरस्टँडिंगमुळं कमेट आता कॉम्प्लेक्स पेजेस सहज नेव्हिगेट करू शकतं. विविध ऑनलाइन एन्व्हायर्नमेंटमध्ये अचूक अॅक्शन्स घेऊ शकतं. याशिवाय परमिशन कंट्रोल्स अधिक स्पष्ट झालं आहेत. कोणतीही अॅक्शन घेण्यापूर्वी बटन क्लिक करणे किंवा डेटा एंटर करण्यासाठी कमेट परवानगी मागेल. यूजर्स 'अलाउ' किंवा 'डिनाय' निवडू शकतात आणि ते प्रेफरन्स टास्कदरम्यान लक्षात ठेवलं जाईल. यामुळं प्रायव्हसी आणि सेफ्टी वाढली आहे.

अ‍ॅक्शन टेकिंग एआयमध्ये रूपांतरित
पर्प्लेक्सिटी कमेटला (Perplexity ) फक्त प्रश्नांची उत्तरे देणाऱ्या टूलपासून अ‍ॅक्शन टेकिंग एआयमध्ये रूपांतरित करत आहे. हे अपडेट यूजर्सना ऑनलाइन टास्क्स जलद पूर्ण करण्यास मदत करेल. दैनंदिन कामांपासून ते डिटेल्ड रिसर्चपर्यंत. एआयच्या स्पर्धेत पर्प्लेक्सिटीनं गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआयला मोठी टक्कर दिली आहे. अरविंद श्रीनिवास यांनी ट्विटरवरही या अपडेटची माहिती शेअर केली असून, यूजर्सना याचा लाभ होणार आहे. कमेट असिस्टंट आता वेब ब्राउजरचा 'सुपरह्यूमन' साथीदार बनला आहे. जर तुम्ही पर्प्लेक्सिटी यूजर असाल तर लगेच अपडेट चेक करा – तुमचं ऑनलाइन काम त्यामुळं सोपं होऊ शकतं.

हे वाचलंत का :

  1. रेबॅन मेटा स्मार्ट ग्लासेस आता अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टवर उपलब्ध: मेटाचं पहिलं स्मार्ट आयवेअर भारतात
  2. रियलमी जीटी 8 प्रो : 7000mAh च्या मोठ्या बॅटरीसह फ्लॅगशिप स्मार्टफोनची दमदार एंट्री...
  3. टिंडर लवकरच 'केमिस्ट्री' एआय फीचर लाँच करणार

TAGGED:

COMMIT ASSISTANT UPDATE
PERPLEXITY COMMIT ASSISTANT
PERPLEXITY
पर्प्लेक्सिटी कमेट असिस्टंट अपडेट
PERPLEXITY COMMIT ASSISTANT UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.