Perplexity Comet AI ब्राउझर iPhone वर लॉंच: AI पर्सनल असिस्टंट ब्राउझिंग
Perplexity नं AI ब्राउझर Comet iPhone वर लॉंच केलंय. iOS 18 वरील आयफोन्ससाठी हा ब्राउझर पर्सनल असिस्टंट म्हणून यूजर सवयी शिकतं आणि टास्क हाताळतं.
Published : March 20, 2026 at 12:34 PM IST
मुंबई : Perplexity नं आपलं AI ब्राउझर Comet आता iPhone वर उपलब्ध करून दिलंय. iOS 18 किंवा त्यावरील व्हर्जनवर चालणाऱ्या आयफोन्ससाठी हा ब्राउझर App Store वरून डाउनलोड करता येईल. नोव्हेंबर 2025 मध्ये Mac, Windows आणि Android वर लॉंच झालेला Comet आता iOS यूजर्ससाठीही उपलब्ध झालं आहे. हे ब्राउझर फक्त वेब ब्राउझिंग करत नाही तर AI पर्सनल असिस्टंट आणि थिंकिंग पार्टनर म्हणून काम करतं. ते यूजरच्या विचार आणि कामाच्या सवयी शिकतो, ऑर्गनाइज्ड राहण्यास मदत करतं आणि मल्टी-स्टेप टास्क स्वयंचलित हाताळतं.
Perplexity Comet AI ब्राउझर म्हणजे काय
Perplexity Comet चं “browser for agentic search” म्हणून वर्णन केलं जातं. पारंपरिक सर्च क्वेरीऐवजी तो Perplexity च्या AI सर्च इंजिनचा वापर करून वेबवरील माहिती एकत्र करतं आणि मल्टी-स्टेप कामं किमान इनपुटवर पूर्ण करतं. Agentic search म्हणजे इंटेंट समजून घेणे, विविध स्रोतांमधून माहिती गोळा करणे आणि स्वयंचलित अॅक्शन घेणे. यामुळं यूजर्सना अनेक टॅब्स किंवा अॅप्समध्ये स्विच करण्याची गरज राहत नाही.
Perplexity Comet AI ब्राउझर वैशिष्ट्ये
Comet ब्राउझिंगला संवादात्मक आणि इंटरॅक्टिव्ह बनवतं. एकाच इंटरफेसमध्ये संपूर्ण ब्राउझिंग सेशन हाताळतं, टास्क ऑर्गनाइज करतं, वर्कफ्लो सोपा करतं आणि जाहिरातींसह व्यत्यय कमी करतं. प्रॉडक्ट तुलना, रिसर्च किंवा जटिल प्रश्नांसाठी ते उपयुक्त आहे. साइड-पॅनल असिस्टंट पेज समरी देतं, प्रश्नांची उत्तर देतं आणि हॉटेल बुकिंग, ईमेल पाठवणे, ऑनलाइन खरेदी सारखी कामं करतं. स्क्रीनवर दिसणाऱ्या कंटेंटवर आधारित काँटेक्स्ट-अवेअर चं देखील हे उत्तर देतं. Comet यूजरच्या सवयी शिकतं, काम व्यवस्थित ठेवतं आणि AI च्या मदतीनं अधिक स्मार्ट ब्राउझिंग अनुभव देतं. Mac, Windows, Android नंतर iPhone वर उपलब्ध झाल्यानं आता सर्व प्रमुख प्लॅटफॉर्मवर Comet तुम्हाला वापरता येणार आहे.
