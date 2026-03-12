पर्प्लेक्सिटी एआयचा ‘पर्सनल कंप्यूटर’: ऑनलाइन टूल्सवर 24 तास काम
पर्प्लेक्सिटी एआय कंपनीनं 'पर्सनल कॉम्प्युटर' (Perplexity AI) क्लाउड-आधारित प्रणाली सादर केली आहे. ही सेवा 24 तास काम करते.
Published : March 12, 2026 at 4:04 PM IST
मुंबई: पर्प्लेक्सिटी एआय कंपनीनं ‘पर्सनल कंप्यूटर’ क्लाउड-आधारित सिस्टम सादर केला आहे. हे सिस्टम सतत कार्य करणारे ‘अल्वेज-ऑन’ एआय (Perplexity AI) वातावरण आहे. ते एका समर्पित डिव्हाइसशी जोडलेले असते आणि फाइल्स, अॅप्स तसंच ऑनलाइन टूल्सवर 24 तास काम करतं. वापरकर्ता ऑफलाइन असला तरीही एआय कार्य करत राहतं.
पर्सनल कंप्यूटर म्हणजे काय?
हे सिस्टम समर्पित मॅक मिनीवर चालतं आणि पर्प्लेक्सिटीच्या सुरक्षित सर्व्हरशी जोडलं जातं. कंपनीनं सांगितलं की, “पर्सनल कंप्यूटर हे नेहमी चालू असलेलं, स्थानिक मर्ज पर्प्लेक्सिटी कंप्यूटर आहे जे तुमच्यासाठी 24/7 काम करतं.” यामुळं एआय वापरकर्त्याच्या स्थानिक फाइल्समध्ये प्रवेश करू शकतो आणि कार्य पूर्ण करू शकतो.
कसं कार्य करतं?
पर्सनल कंप्यूटर वापरकर्त्याचे डिजिटल प्रॉक्सी म्हणून काम करतं. ते कार्य समजून घेतं, वेगवेगळ्या टूल्समध्ये फिरते आणि बिना सतत देखरेखीचं काम पुढं नेतं. हे पूर्वीच्या पर्प्लेक्सिटी कंप्यूटर एजंट प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. सर्च, अनेक एआय मॉडेल्स आणि इंटरनेट अॅक्सेस एकत्र करून ते स्थानिक डेटा आणि ऑनलाइन माहिती दोन्ही हाताळतं. वापरकर्ते मोबाइल किंवा इतर डिव्हाइसवरून रिमोट नियंत्रण करू शकतात, तर मॅक मिनी पार्श्वभूमीत कार्य चालू ठेवतं.
सुरक्षा व्यवस्था
सिस्टम पूर्ण सुरक्षित वातावरणात चालतं. संवेदनशील कामांसाठी वापरकर्त्याची मंजुरी आवश्यक आहे. प्रत्येक सेशनचा ऑडिट ट्रेल तयार होतो. तातडीच्या वेळी ‘किल स्विच’द्वारे सिस्टम ताबडतोब बंद करता येतं.
रोलआउट आणि इतर घोषणा
सुरुवातीला हे फक्त मर्यादित वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असेल. कंपनीनं वेटलिस्ट सुरू केली आहे. याशिवाय ‘कंप्यूटर फॉर एंटरप्राइज’ लाँच केलं जे स्नोफ्लेक, सेल्सफोर्स, हबस्पॉटसारख्या सॉफ्टवेअरशी जोडलं जातं. ‘कॉमेट एंटरप्राइज’ हे एआय ब्राउझर टॅब्समध्ये कार्य ऑटोमेट करतं. डेव्हलपर्ससाठी सर्च, एजंट, एम्बेडिंग्स आणि सँडबॉक्स हे चार एपीआय उपलब्ध केलं आहेत.
