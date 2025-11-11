पेटीएम अॅपचा नवा अवतार: स्वच्छ इंटरफेस आणि AI-सक्षम वैशिष्ट्ये
पेटीएमनं स्वच्छ इंटरफेससह अॅपमध्ये सुधारणा केली असून नवीन एआय-संचालित वैशिष्ट्ये जोडली आहेत.
Published : November 11, 2025 at 11:02 AM IST
हैदराबाद: पेटीएम, भारतातील प्रमुख फुल-स्टॅक पेमेंट प्लॅटफॉर्मनं त्याच्या मोबाइल अॅपमध्ये मोठा बदल घडवून आणला आहे. सोमवारी लॉंच झालेल्या या नव्या आवृत्तीत स्वच्छ आणि हलका युजर इंटरफेस (UI) तसंच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित नवीन वैशिष्ट्ये जोडली आहेत. हे बदल वापरकर्त्यांना अधिक सुलभ आणि वेगवान अनुभव देतील, असं कंपनीकडून सांगितलं आहे. यामध्ये मासिक खर्चाचा सारांश, डिजिटल गोल्ड रिवॉर्ड्स आणि स्मार्ट सर्च सुविधा यांसारखे फीचर्स समाविष्ट आहेत, ज्यामुळं डिजिटल पेमेंट्स अधिक सोपं आणि मजेदार होणार आहेत.
फंड्स तपासणे सोपं
कंपनीच्या ब्लॉग पोस्टमध्ये या नव्या आवृत्तीला "नवीन आणि उन्नत आवृत्ती" म्हणून म्हटलं आहे. दृष्यदृष्ट्या, पेटीएमनं विविध आयकॉन्स आणि सेक्शन्सची जागा सुधारली आहे. होम पेजवर ते कसे दिसतात यात बदल केले गेले असून, नवीन लेआउट वापरकर्त्यांसाठी अधिक "इंट्युइटिव्ह" (सहज समजणारा) आहे. उदाहरणार्थ, आता सर्व लिंक्ड बँक अकाउंट्स एकाच "टोटल बॅलन्स" डॅशबोर्डवर दिसतात. यामुळं वापरकर्त्यांना अकाउंट्समध्ये स्विच करण्याशिवाय फंड्स तपासणे सोपं झालं आहे. हे बदल दैनंदिन वापराला गती देतील आणि अॅपचा वेग वाढवतील, ज्यामुळे युजर्सना वेळेची बचत होईल.
AI-आधारित वैशिष्ट्ये
सर्वात महत्त्वाचं अपडेट्स AI-आधारित वैशिष्ट्यांमध्ये आहेत. अॅप आता ट्रान्झॅक्शन्सना स्वयंचलितपणे वर्गीकृत करतं.यामुळं "मासिक खर्च सारांश" (मंथली स्पेंड समरी) मिळते, जी खर्चाचा एकंदर आढावा देते. हे फीचर वापरकर्त्यांना त्यांच्या आर्थिक आरोग्याची जाण ठेवण्यास मदत करेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या महिन्यात किती रक्कम शॉपिंगवर गेली किंवा बिल्सवर खर्च झाला हे एका क्लिकवर समजेल. तसंच, "पेमेंट सर्च" फीचरमुळं पेमेंट हिस्ट्री सर्च करण्यासारखे आहे. वापरकर्ते नाव, रक्कम, पेमेंट वेळी जोडलेले नोट्स किंवा पेमेंट प्रकारानुसार ट्रान्झॅक्शन शोधू शकतात. नवीन "पेमेंट लोकेशन" फीचरमुळं ट्रान्झॅक्शन कुठं झालं हेही दिसतं, ज्यामुळं सुरक्षितता वाढते.
मॅजिक पेस्ट
पेटीएमनं काही व्यावहारिक सुधारणाही आणल्या आहेत, ज्या सामान्य पेमेंट क्रियांना गती देतील. "मॅजिक पेस्ट" ही सुविधा वापरकर्त्यांना टेक्स्ट किंवा व्हॉट्सअॅपसारख्या अॅप्समधून पेमेंट डिटेल्स कॉपी करून ट्रान्सफर फॉर्ममध्ये स्वयंचलित भरून घेण्यास सक्षम करते. यामुळं मॅन्युअल एंट्रीची गरज संपते आणि चुका टाळता येतात. तसंच, "रिसीव्ह मनी" विजेट आता स्मार्टफोनच्या होम स्क्रीनवर थेट ठेवता येते. यामुळं अॅप उघडण्याशिवाय QR कोड दाखवता येतो, ज्यामुळं पैसे मिळवणे अधिक जलद होतं.
एक "गोल्ड कॉइन्स" प्रोग्रॅम आहे. प्रत्येक पेमेंटवर डिजिटल कॉइन्स मिळतात, जे नंतर अॅपमध्ये डिजिटल गोल्डमध्ये रूपांतरित करता येतात. हे रिवॉर्ड सिस्टम वापरकर्त्यांना पेमेंट्ससाठी प्रोत्साहित करेल आणि गुंतवणुकीची संधी देईल. आंतरराष्ट्रीय वापरकर्त्यांसाठी पेटीएमनं 12 देशांतील नॉन-रेजिडेंट इंडियन्स (एनआरआय) साठी सपोर्ट वाढवला आहे. एनआरई किंवा एनआरओ अकाउंट असणाऱ्यांना भारतात पेमेंट्स करता येतील, त्यांना अतिरिक्त फॉरेक्स खर्च सहन न करता. हे वैश्विक भारतीयांसाठी मोठा दिलासा आहे.
"पेटीएम प्लेबॅक"
हे अलीकडील खर्चांना वैयक्तिक AI-जनरेटेड रॅप सॉंगमध्ये रूपांतरित करतं. उदाहरणार्थ, तुमचा शॉपिंग खर्च कसा होता हे रॅपमध्ये ऐकता येईल! हे फीचर अॅपला अधिक इंटरटेनिंग बनवते आणि यंग जनरेशनला आकर्षित करेल.एकंदरीत, हे रिव्हॅम्प पेटीएमला डिजिटल पेमेंट्सच्या स्पर्धेत आघाडीवर ठेवेल. AI आणि UI च्या जोडणीतून वापरकर्त्यांना स्मार्ट, सुरक्षित आणि मजेदार अनुभव मिळेल. भविष्यातील अपडेट्ससाठी पेटीएमकडून आणखी आश्चर्ये अपेक्षित आहेत.