हुवावे आणि क्वालकॉम यांच्यात पेटंट परवाना करार: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक नवी सुरुवात
हुवावे आणि क्वालकॉम यांनी 5G, AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), कॉम्प्युटिंग आणि नेटवर्किंग क्षेत्रांचा समावेश असलेला एक व्यापक, बहु-वर्षीय पेटंट 'क्रॉस-लायसन्सिंग' (परस्पर परवाना) करार जाहीर केला आहे.
Published : October 5, 2026 at 1:13 PM IST
मुंबई: जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दोन प्रमुख कंपन्या असलेल्या हुवावे आणि क्वालकॉम यांनी दूरसंचार, सेमीकंडक्टर आणि कॉम्प्युटिंगमधील मूलभूत तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेला एक व्यापक, बहु-वर्षीय पेटंट परवाना करार जाहीर केला आहे. हा करार दोन्ही कंपन्यांमधील दीर्घकालीन सहकार्य अधिक दृढ करेल आणि जागतिक तंत्रज्ञान बाजारपेठेत नवीन संधी निर्माण करेल.
https://t.co/OqST4bwiTa— Huawei (@Huawei) October 5, 2026
क्रॉस-लायसन्सिंग आणि व्यापक व्याप्ती: या कराराच्या अटींनुसार, दोन्ही कंपन्यांनी आपापल्या पेटंट पोर्टफोलिओबाबत व्यापक 'क्रॉस-लायसन्सिंग' व्यवस्था केली आहे. या कराराची व्याप्ती 5G कम्युनिकेशन्स, कॉम्प्युटिंग आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि एंटरप्राइझ नेटवर्किंग यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांपर्यंत विस्तारलेली आहे. यामुळं दोन्ही कंपन्यांना नवीन उत्पादनं आणि सेवा विकसित करण्यासाठी एकमेकांच्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा (इनोव्हेशन्सचा) लाभ घेता येईल.
क्वालकॉमकडून हुवावेच्या निवडक पेटंट्सची खरेदी: परस्पर परवाना कराराव्यतिरिक्त, या व्यवहारामध्ये क्वालकॉमनं हुवावेच्या मालकीची कॉम्प्युटिंग, AI आणि नेटवर्किंग क्षेत्रातील अमेरिकेतील काही निवडक पेटंट्स थेट खरेदी करण्याचाही समावेश आहे. ही खरेदी क्वालकॉमची तांत्रिक क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. या करारामुळं आपापल्या संशोधन आणि विकास (R&D) उपक्रमांना नवी गती मिळेल, अशी अपेक्षा दोन्ही कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.
नियामक मंजुरीची प्रतीक्षा: हा व्यवहार अद्याप पूर्ण व्हायचा असून तो काही आवश्यक अटींच्या पूर्ततेवर अवलंबून आहे. यामध्ये संबंधित अधिकारक्षेत्रांमधील आवश्यक नियामक मंजुरी मिळवणे समाविष्ट आहे. स्पर्धा-विरोधी (अँटी-ट्रस्ट) आणि व्यापार नियामक संस्थांच्या तपासणीनंतर या व्यवहाराच्या पूर्ततेच्या कालमर्यादेबाबत अधिक तपशील मिळण्याची अपेक्षा आहे. कोणत्याही कंपनीनं या कराराच्या आर्थिक अटी, पेटंट हस्तांतरणाचे एकूण मूल्य किंवा या बहु-वर्षीय कराराचा नेमका कालावधी जाहीर केलेला नाही.
या विषयावर भाष्य करताना, क्वालकॉम टेक्नॉलॉजी लायसन्सिंगचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि महाव्यवस्थापक जॉन हान म्हणाले, "क्वालकॉमनं अशा मूलभूत वायरलेस तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळं मोबाइल क्षेत्रातील नवनवीन शोध (इनोव्हेशन) शक्य झालं आहे. हा करार क्वालकॉमच्या 5G तंत्रज्ञानाच्या आणि त्यांच्या 5G SEP (स्टँडर्ड इसेन्शियल पेटंट) लायसन्सिंग कार्यक्रमाच्या यशावर उद्योगाची मोहोर उमटवतो. तसंच, 5G आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील हुवावेच्या (Huawei) निरंतर नवनवीन शोध आणि बौद्धिक संपदेची क्वालकॉमनं घेतलेली दखलही यातून दिसून येते."- जॉन हान,कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि महाव्यवस्थापक, क्वालकॉम
हुवावेच्या नवनवीन शोधांचे महत्त्व: हुवावेनं अनेक दशकांपासून मूलभूत संशोधन आणि विकासामध्ये सातत्याने गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे मोबाइल कम्युनिकेशन आणि इतर तंत्रज्ञान क्षेत्रांत नवनवीन शोध व प्रगतीला चालना मिळाली आहे. 4G आणि 5G मानकांमधील (standards) आपल्या व्यापक योगदानाद्वारे उदाहरणार्थ, 'पोलर कोड्स'चा (Polar Codes) वापर करून भौतिक मर्यादांच्या अगदी जवळ जाणारे सिग्नल ट्रान्समिशन तंत्रज्ञान हुवावेनं मोबाइल कम्युनिकेशन उद्योगात आपलं नेतृत्व प्रस्थापित केलं आहे. या प्रगत तंत्रज्ञानामुळं लोकांच्या संवादाच्या आणि जगण्याच्या पद्धतीत सतत बदल घडले आहेत. हा करार केवळ हुवावेच्या नवनवीन शोधांचे मूल्यच अधोरेखित करत नाही, तर आधुनिक कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानातील क्वालकॉमच्या मूलभूत योगदानाचीही दखल घेतो. हा करार जागतिक तंत्रज्ञान उद्योगातील सहकार्याच्या एका नवीन अध्यायाची सुरुवात दर्शवतो. दोन्ही कंपन्यांच्या पेटंट पोर्टफोलिओची एकत्रित ताकद 5G, AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. नियामक मंजुरी मिळाल्यानंतर हा करार पूर्ण झाल्यावर, दोन्ही कंपन्यांना आणि त्यांच्या ग्राहकांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
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