ETV Bharat / technology

13 वर्षांखालील मुलांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप खात्यावर पालकांना मिळणार नियंत्रण

व्हॉट्सअ‍ॅपनं 13 वर्षांखालील मुलांसाठी पालक-व्यवस्थापित खाती सुरू केली आहेत. हे खाती गोपनीयता नियंत्रणांसह येतील, जे पालकांना मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांवर पूर्ण नियंत्रण देतील.

WhatsApp, parent managed accounts on WhatsApp
व्हॉट्सअ‍ॅप (WhatsApp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 12, 2026 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : पियर-टू-पियर मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅपनं एक नवीन वैशिष्ट्य जाहीर केलं आहे, जे पालकांना 13 वर्षांखालील मुलांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप खाती सेट करण्याची परवानगी देईल. हे खाती कठोर गोपनीयता नियंत्रणांसह येतील, जे फक्त मुख्य डिव्हाइसवर व्यवस्थापित केले जाऊ शकतात. हे वैशिष्ट्य पालकांच्या अभिप्रायावर आधारित आहे, ज्यांनी त्यांच्या पूर्व-किशोरवयीन मुलांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप खाते सुरू केलं होतं. या नवीन पर्यायामुळं मुलांना सुरक्षितपणे संवाद साधता येईल, तर पालकांना पूर्ण नियंत्रण मिळेल.

वैशिष्ट्यांचा तपशील
व्हॉट्सअ‍ॅपच्या ब्लॉग पोस्टनुसार, सुरुवातीला पालकांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यासाठी खरेदी केलेला फोन आणि स्वतःचा डिव्हाइस एकत्र ठेवावा लागेल, जेणेकरून खाती लिंक करता येतील. एकदा सेटअप झाल्यावर, हे खाती पालकांद्वारे नियंत्रित केले जातील. पालक ठरवू शकतील की कोण संपर्क साधू शकतो आणि कोणत्या गटांमध्ये ते सामील होऊ शकतो. याशिवाय, पालक अज्ञात संपर्कांकडून मेसेज रिक्वेस्ट पुनरावलोकन करू शकतील आणि खात्याच्या गोपनीयता सेटिंग्ज व्यवस्थापित करू शकतील.

पालकांना गोपनीयता सेटिंग्ज ऍक्सेस
मुलांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप खात्यांसाठी पालक नियंत्रणे आणि इतर सेटिंग्ज व्यवस्थापित डिव्हाइसवर वैयक्तिक ओळख क्रमांक (पीआयएन) द्वारे गेटेड असतील, असं व्हॉट्सअ‍ॅपने सांगितलं. "फक्त पालक गोपनीयता सेटिंग्ज ऍक्सेस आणि बदलू शकतात, ज्यामुळं ते त्यांच्या कुटुंबाच्या अनुभवाला अनुरूप बनवू शकतात," असं कंपनीनं म्हटलं आहे. पालकांना मुलांना कोण संपर्क करू शकतो, ते कोणत्या गटांमध्ये सामील होऊ शकतात आणि अनोळखी व्यक्तींकडून मेसेज किंवा कॉल येऊ शकतात की नाही यावर पूर्ण नियंत्रण असेल.

खाते पालकांच्या डिव्हाइसशी लिंक
हे वैशिष्ट्य सुरक्षितता आणि गोपनीयतेवर भर देतं. उदाहरणार्थ, मुलांचे खाते पालकांच्या डिव्हाइसशी लिंक केलं जाईल, ज्यामुळं पालकांना रिअल-टाइम निरीक्षण करता येईल. हे मुलांना डिजिटल जगात सुरक्षितपणे प्रवेश करण्यास मदत करेल, तर पालकांना त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांवर नजर ठेवता येईल. व्हॉट्सअॅपनं सांगितलं की हे वैशिष्ट्य पालकांच्या अभिप्रायावर आधारित आहे, ज्यांनी पूर्व-किशोरवयीन मुलांसाठी सुरक्षित पर्याय निवडला होता.

मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी
जगभरातील सरकारे 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहेत. ऑस्ट्रेलियानं 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारा पहिला देश बनला आहे, तर भारतासह इतर देशही अशा मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करत आहेत ज्यामुळं अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियमन येईल. त्यातच 13 वर्षांखालील पूर्व-किशोरवयीन मुलांसाठी पालक-नियंत्रित व्हॉट्सअ‍ॅप खात्याची वैशिष्ट्ये जाहीर झाली आहे. भारतात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांनी अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश नाकारण्यासाठी नियम प्रस्तावित केला आहे. कर्नाटकानं 16 वर्षांखालील मुलांना हे इंटरमीडिएरीज कसं ऍक्सेस करतात यावर नियमन प्रस्तावित केले आहे, तर आंध्र प्रदेशानं 13 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हे नियम मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी आहेत.

मुलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य
व्हॉट्सअ‍ॅपचं हे नवीन वैशिष्ट्य अशा नियमनांच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाचे आहे. ते पालकांना मुलांच्या डिजिटल क्रियाकलापांवर नियंत्रण देत असताना, मुलांना संवादाच्या साधनांपर्यंत प्रवेश देत आहे. हे वैशिष्ट्य जगभरातील पालकांसाठी उपयुक्त ठरेल, विशेषतः ज्या देशांमध्ये सोशल मीडिया नियम कठोर होत आहेत तिथं. व्हॉट्सअ‍ॅपनं हे सांगितलं की हे वैशिष्ट्य मुलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत आहे, आणि ते पालकांच्या मागणीनुसार विकसित केलं गेलं आहे. या वैशिष्ट्यामुळं व्हॉट्सअ‍ॅप अधिक अनुकूल बनत आहे. पूर्वी, व्हॉट्सअ‍ॅपचं न्यूनतम वय 13 वर्ष होतं, पण हे नवीन पर्याय पूर्व-किशोरवयीन मुलांसाठी सुरक्षित पर्याय प्रदान करत आहे. पालकांना पीआयएनद्वारे नियंत्रण मिळाल्यामुळं, ते मुलांच्या खात्यावर नजर ठेवू शकतात आणि अनावश्यक संपर्क टाळू शकता...

हे वाचलंत का :

  1. iQOO Z11x 5G : 7200mAh बॅटरी, 50MP AI रियर कॅमेऱ्यासह थोड्याच वेळात होणार लॉंच, वैशिष्ट्ये आणि किंमत जाणून घ्या
  2. गूगल जेमिनी अपडेट्स: वर्कस्पेसमध्ये AI ची क्रांती
  3. विवो Y51 प्रो 5G भारतात लाँच: 50MP कॅमेऱ्यासह, 7,200mAh बॅटरी

TAGGED:

WHATSAPP
PARENT MANAGED ACCOUNTS ON WHATSAPP
WHATSAPP PARENT MANAGED ACCOUNTS
व्हॉट्सअ‍ॅप
WHATSAPP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.