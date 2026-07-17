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सरकारची डोकेदुखी वाढली; इस्रोच्या 100 हून अधिक शास्त्रज्ञांचे राजीनामे; कडक निर्बंध लागू

इस्रोमधील 100 हून अधिक शास्त्रज्ञांनी राजीनामे (ISRO Scientists Resign ) दिल्यानंतर, केंद्र सरकारनं 'गगनयान'सारख्या महत्त्वपूर्ण मोहिमांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे स्वीकारण्यावर बंदी घातली आहे.

ISRO Scientists Resign
प्रातिनिधिक छायाचित्र (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 3:15 PM IST

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मुंबई: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) सध्या राजीनाम्यांच्या समस्येचा सामना करत आहे. गेल्या काही महिन्यांत किमान 100 शास्त्रज्ञांनी राजीनामे (isro scientist resignation) सादर केल्यामुळं केंद्र सरकारला यात हस्तक्षेप करावा लागला आहे. केंद्र सरकारनं इस्रोच्या केंद्रांना विशेष सूचना दिल्या आहेत की, 'गगनयान'सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मोहिमांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे आणि स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज स्वीकारणे थांबवावे.

राजीनाम्यांवर कडक निर्बंध लागू: विविध इस्रो केंद्रांमध्ये राजीनामे (ISRO Scientists Resign ) देण्याचा कल सुरू असल्याचं काही लीक अहवालांवरून दिसून येतं. बंगळुरू येथील 'यू.आर. राव सॅटेलाइट सेंटर' (URSC) मधील सुमारे 80 आणि तिरुवनंतपुरम येथील 'विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर' (VSSC) मधील सुमारे 20 शास्त्रज्ञांनी राजीनामे दिल्याचे वृत्त आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही एकूण संख्या 100 ते 120 च्या दरम्यान असू शकते. मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या या राजीनाम्यांच्या पार्श्वभूमीवर, 14 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या एका अंतरिम आदेशानुसार, 'गट-अ' (Group A) मधील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे किंवा स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज थेट 'अंतराळ विभागाकडे' (Department of Space) पाठवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.केंद्र सरकारच्या या निर्णयामागील मुख्य उद्देश 'गगनयान' आणि 'चांद्रयान'सारख्या महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे स्वीकारले जाण्यापासून रोखणे हा आहे. मोठ्या संख्येनं अनुभवी शास्त्रज्ञ अचानक सोडून गेल्यामुळं या प्रकल्पांमध्ये अडथळे येऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

काय म्हणाले इस्रो प्रमुख: इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी सांगितलं की, संस्था या परिस्थितीचा सामना करण्यास सज्ज आहे. "होय, अनेक लोक संस्था सोडून जातात, परंतु कोणत्याही संस्थेसाठी ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. हे परिपत्रक केवळ लोकांना जाण्यापासून रोखण्यासाठी नाही, तर महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना अचानक फटका बसू नये याची खात्री करण्यासाठी आहे. जर एखादी व्यक्ती सोडून गेली, तर दुसरी व्यक्ती जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी पुढे येईल. आम्ही यावर उपाययोजना करत आहोत," असे ते म्हणाले.

राजीनाम्यांमागील कारणे: इस्रोमधील (ISRO) वाढत्या राजीनाम्यांची अनेक कारणे असल्याचं सांगितलं जात आहे. यामध्ये खाजगी क्षेत्रातील आकर्षक वेतन आणि उत्तम संधी, कामाचा ताण, संशोधनासाठी मर्यादित स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक कारणांचा समावेश आहे. इस्रोचे शास्त्रज्ञ जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त आहेत; परिणामी, नासा (NASA) आणि स्पेसएक्स (SpaceX) सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था तसंच खाजगी कंपन्या त्यांना कामावर घेण्यास उत्सुक असल्याचं दिसून येतं. भारतातील 'स्पेस-टेक' (अंतराळ-तंत्रज्ञान) स्टार्टअप्सच्या वाढत्या संख्येमुळं अनुभवी कर्मचाऱ्यांची मागणीही वाढली आहे.

सरकारी धोरण : संस्थेतून बाहेर पडण्याबाबतचे नियम कडक करून सरकारनं तातडीची पावले उचलली आहेत. यामुळं महत्त्वपूर्ण मोहिमांची प्रगती अखंडपणे सुरू राहणे सुनिश्चित होते. तथापि, कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून, कामाचे वातावरण सुधारणे, वेतन व सुविधांमध्ये वाढ करणे आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणारी कार्यसंस्कृती विकसित करणे आवश्यक आहे. इस्रो हा भारतासाठी राष्ट्रीय अभिमानाचा विषय आहे. चांद्रयान-3 आणि आदित्य-एल1(Aditya-L1) सारख्या मोहिमांच्या यशानंतरही, अशा घडामोडी संस्थेच्या भविष्याबाबत चिंतेचं कारण ठरत आहेत.

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