Oppo वापरकर्त्यांसाठी आनंदाची बातमी! नोव्हेंबर 2026 साठी नवीन 'ColorOS 17' अपडेटची घोषणा
Oppo नं भारतातील नऊ निवडक स्मार्टफोनसाठी नोव्हेंबर 2026 चे नवीन 'ColorOS 17' अपडेट जाहीर केले आहे. यामध्ये अनेक प्रगत AI-आधारित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
Published : November 23, 2026 at 5:25 PM IST
मुंबई : Oppo नं भारतातील 'ColorOS 17' वापरकर्त्यांसाठी नोव्हेंबर 2026 चे मासिक फीचर अपडेट अधिकृतपणे जारी केले आहे. या अपडेटमध्ये 'फ्लेक्सिबल इमेज एक्सपोर्ट' (flexible image export), पुनर्निर्मित कॅल्क्युलेटर,incoming call announcements, AI भाषांतर (AI translation) आणि होम स्क्रीनसाठी नवीन विजेट्सचा समावेश आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे अपडेट टप्प्याटप्प्यानं दिलं जाणार आहे.
This November, explore new ways to capture the world with OSee, fine-tune your photo exports, translate with the right tone, and enjoy a smoother everyday experience with your Calculator and more. Swipe through and discover what's new! Discover the latest from #OPPOColorOS17 #ColorOSGetsBetter— ColorOS (@colorosglobal) November 18, 2026
कोणत्या स्मार्टफोनला मिळेल अपडेट ? : नोव्हेंबर महिन्यासाठीचे हे अपडेट भारतातील नऊ निवडक स्मार्टफोन मॉडेल्ससाठी उपलब्ध करून दिलं जात आहे. या यादीमध्ये Find X10 Pro Max, Find X10, Find X9 Ultra, Find X9 Pro, Find X9s, Find X9, Find X8 Pro, Find X8 आणि Reno16 5G यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, Reno16 Pro, Reno16c, Reno16 F आणि फोल्ड करण्यायोग्य (foldable) Find N सीरिजचा या यादीत समावेश नाही, कारण त्यांच्यासाठी 'ColorOS 17' चे अपडेट वेगळ्या वेळापत्रकानुसार दिले जाणार आहे.
'ColorOS 17' रोलआउटचं वेळापत्रक: हे अपडेट 'ColorOS 17' ऑपरेटिंग सिस्टमसाठी सुरू असलेल्या मासिक फीचर रिलीजचा एक भाग आहे. Oppo India नं यापूर्वीच Find X10 सीरिजसोबत भारतात 'ColorOS 17' सादर केलं आहे, तर इतर उपकरणांसाठी 29 आणि 30 ऑक्टोबरपासून अपडेट देणे सुरू झाले होतं. नोव्हेंबर महिन्यात 'ColorOS 17' अपडेटचा विस्तार केला जाणार असून, यामध्ये जुने Find फोल्ड करण्यायोग्य मॉडेल्स, Reno 15 आणि Reno 14 सीरिज, तसेच K आणि F सीरिजमधील काही निवडक उपकरणांचा समावेश असेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, Reno15 F 5G साठी हे अपडेट 23 नोव्हेंबर रोजी मिळण्याची शक्यता आहे. 24 नोव्हेंबर रोजी 'Find N3' मालिका आणि 'Reno14' मालिका; तसंच 25 नोव्हेंबर रोजी 'K14 5G' आणि 'K14x 5G' उपकरणांसाठी हे अपडेट उपलब्ध होईल.
अपडेटची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती?: 'Photos' (फोटो) ॲपमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. 'Flexible Image Export' (फ्लेक्सिबल इमेज एक्सपोर्ट) नावाचा नवीन पर्याय देण्यात आला आहे, ज्याद्वारे वापरकर्ते फोटो सेव्ह किंवा शेअर करण्यापूर्वी त्याचा आकार (size) आणि गुणवत्ता (quality) निवडू शकतात. याव्यतिरिक्त, वापरकर्ते आता क्लाउडवर बॅकअप घेतलेले फोटो सुरक्षित ठेवून, उपकरणावरून (device) मूळ फोटो हटवू शकतात. हटवलेले फोटो 'Recently Deleted' (अलीकडे हटवलेले) फोल्डरमध्ये राहतील. बॅकअप घेतलेले फोटो 60 दिवसांपर्यंत आणि बॅकअप न घेतलेले फोटो 30 दिवसांपर्यंत उपलब्ध असतील. Oppo चे कॅमेरा असिस्टंट 'OSee' आता लँडस्केप मोडमध्येही काम करते आणि वस्तू ओळखण्यात (object recognition) मदत करते. 'Phone' (फोन) ॲपमध्ये 'Incoming Call Announcements' (येणाऱ्या कॉलची घोषणा) हे नवीन वैशिष्ट्य जोडलं आहे; याद्वारे ब्लूटूथ उपकरणे किंवा हेडफोन कनेक्ट केलेले असताना, कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव ऐकू येईल. याशिवाय, अपडेटमध्ये एक AI टूल समाविष्ट आहे, जे मूळ भावार्थ (tone) कायम राखून मजकुराचं भाषांतर करू शकतं. तसंच, यात नवीन 'शब्दसंग्रह सूची' (vocabulary list) वैशिष्ट्यही दिले आहे.
कॅल्क्युलेटर आणि इतर सुधारणा: 'Calculator' (कॅल्क्युलेटर) ॲपचं रूप पूर्णपणे बदलण्यात आलं असून, त्यात आता 'Basic' (मूलभूत), 'Scientific' (वैज्ञानिक), 'History' (इतिहास) आणि 'Converter' (चलन, लांबी, वजन, तापमान इत्यादींसाठी रूपांतरण) असे विविध मोड उपलब्ध आहेत. तसंच, 'O+ Connect' वैशिष्ट्याद्वारे तुम्ही तुमचा फोन आणि टॅब्लेट पीसी एकाच वेळी कनेक्ट करू शकता. होम स्क्रीनसाठी 'One-Tap Boost', 'Storage Cleaner', 'Battery Usage' आणि 'Contacts' असे नवीन विजेट्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 'Hide Apps' (ॲप्स लपवणे) आणि रिमोट कनेक्शन दरम्यान पीसी आपोआप अनलॉक होणे, यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळे सिस्टीम अधिक सुरक्षित आणि जलद झाली आहे.
अपडेट कसं तपासावं आणि इन्स्टॉल करावं: हे अपडेट टप्प्याटप्प्यानं जारी केलं जात असल्यानं, तुमच्या उपकरणापर्यंत पोहोचण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो. अपडेट तपासण्यासाठी, तुमच्या फोनमधील 'Settings' (सेटिंग्ज) मध्ये जाऊन 'About device' (डिव्हाइसबद्दल) वर टॅप करा. त्यानंतर, वरच्या बाजूला असलेल्या सॉफ्टवेअर व्हर्जन बॅनरवर टॅप करा आणि 'Check for updates' (अपडेट तपासा) निवडा. अपडेट डाउनलोड करताना, तुमचा फोन वाय-फाय (Wi-Fi) शी कनेक्ट असल्याची आणि बॅटरी पुरेशी चार्ज असल्याची खात्री करा. तसंच, सुरक्षिततेसाठी तुमचा महत्त्वाचा डेटा बॅकअप करून ठेवा.
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