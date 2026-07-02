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Oppo Reno 16 आणि Reno 16C भारतात लॉंच;जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये

Oppo Reno 16 आणि Reno 16C भारतात लॉंच झाले आहेत. Snapdragon 7 Gen 4 आणि Dimensity 7300 चिपसेटसह ते येताय.

Oppo Reno 16C, Oppo Reno 16
Oppo Reno 16 (Oppo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 1:13 PM IST

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मुंबई:चिनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पोनं आपल्या रेनो मालिकेतील नवीनतम मॉडेल्स Oppo Reno 16 आणि Reno 16C आज भारतात लॉंच केले. चीनमध्ये काही आठवड्यांपूर्वी डेब्यू केलेल्या या फोनची भारतातील एंट्री अपेक्षेप्रमाणे उत्सुकता निर्माण करणारी आहे. दोन्ही फोन तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहेत.

OPPO Reno16 Series
OPPO Reno16 (Oppo)

किंमत आणि उपलब्धता : ओप्पो रेनो 16 ची भारतातील सुरुवातीची किंमत 61,999 रुपये(8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज) आहे. 12जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 67,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. दुसरीकडं, रेनो 16c अधिक परवडणारा पर्याय आहे. याचं बेस व्हेरिएंट (8 जीबी + 128 जीबी) 46,999 रुपये, तर 8 जीबी + 256 जीबी 49,999 रुपये आणि टॉप 12 जीबी + 256 जीबी व्हेरिएंट 55,999 रुपयात उपलब्ध आहे. कंपनी एसबीआय, एचडीएफसी बँकसह इतर बँकांच्या क्रेडिट कार्ड्सवर 10 टक्के त्वरित कॅशबॅक देत आहे. दोन्ही स्मार्टफोन 9 जुलै रोजी अमेजन, फ्लिपकार्ट आणि ओप्पो इंडिया ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.हे फोन स्टार्री व्हाइट, स्टेलर पर्पल आणि ट्वायलाइट व्हायोलेट रंग पर्यायात उपलब्ध आहेत.

  • वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : दोन्ही फोन Android 16 आधारित ColorOS 16 वर चालतात आणि ड्युअल सिम सपोर्ट करतात.

ओप्पो रेनो 16: ओप्पो रेनो 16 मध्ये 6.32 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 460 ppi पिक्सेल डेन्सिटी आणि 3,500 निट्स पीक ब्राइटनेस देतो. यात Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, LPDDR5x रॅम (अपटू 12 जीबी) आणि UFS 3.1 स्टोरेज (256जीबी) आहे. फोनचं वजन फक्त 193 ग्रॅम आणि जाडी 8.36 मिलिमीटर आहे.

रेनो 16c : रेनो 16c मध्ये मोठा 6.57 इंचाचा AMOLED स्क्रीन आहे. याचा ब्राइटनेस 1,400 निट्स पर्यंत मर्यादित आहे. यात MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट, LPDDR4x रॅम आणि समान स्टोरेज ऑप्शन्स आहेत. याचं वजन 197 ग्रॅम आहे.

कॅमेरा आणि बॅटरी : दोन्ही फोनमध्ये कॅमेरा समान आहे, मात्र काही फरक आहेत. रेनो 16 मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे.यात 50MP प्रायमरी (Sony LYT-600, OIS),50MP अल्ट्रावाइड आणि 50MP टेलिफोटो (80mm) कॅमेऱ्याचा समावेश आहे. रेनो 16सी मध्ये अल्ट्रावाइड 8MP आहे. दोन्ही फोनमध्ये 50MP सेल्फी कॅमेरा आहे.

OPPO Reno16 Series
OPPO Reno16 (Oppo)

बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी: रेनो 16 मध्ये 6,700mAh बॅटरी आहे तर रेनो 16 सी मध्ये 7,7000mAh बॅटरी मिळतेय. दोन्ही 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतात.डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्ससाठी दोन्ही फोनना IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग मिळाली आहे, जी या किंमतीत दुर्मीळ आहे. इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक सुरक्षा देतात. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 आणि GPS सारखे पर्याय उपलब्ध आहेत.

ओप्पोने रेनो 16 सीरीज भारतातील मिड-रेंज मार्केटमध्ये मजबूत स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी आणली आहे. प्रीमियम डिस्प्ले, मोठी बॅटरी, उत्तम कॅमेरा आणि उच्च IP रेटिंग यामुळं दोन्ही फोन ग्राहकांना आकर्षित करतील.

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