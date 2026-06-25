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Oppo Reno 16 सिरीज 2 जुलै रोजी होतेय लाँच ; 50 MP टेलिफोटो कॅमेरा आणि अल्ट्रा-क्लियर AI इमेजिंग सिस्टम

OPPO Reno16 आणि OPPO Reno16c 2 जुलै रोजी भारतात लॉंच होणार आहेत. यात AI फोकस्ड कॅमेरा असेल.

OPPO Reno16 and OPPO Reno16
Oppo Reno 16 सिरीज (OPPO India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 2:29 PM IST

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मुंबई : ओपीपीओ इंडियाने आपल्या लोकप्रिय रेनो सिरीजचा नवे फोन लॉंच करण्याची घोषणा केलीय. OPPO Reno16 Series 2 जुलै 2026 रोजी भारतात अधिकृतपणे लॉंच होणार आहे. युवा वर्गाला लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या सिरीजमध्ये AI-आधारित कॅमेरा तंत्रज्ञान, शूटिंग, एडिटिंग आणि सोशल शेअरिंगसाठी एकात्मिक इकोसिस्टम देण्यात आली आहे. ColorOS 16 वर चालणारे हे डिव्हाइसेस हार्डवेअर अपग्रेड्स आणि कंपनीच्या प्रोप्रायटरी AI इंटेलिजन्सद्वारे क्रिएटिव्ह वर्कफ्लो आणखी सुलभ आणि वेगवान करतील. रेनो16 सिरीजमध्ये दोन मॉडेल्स उपलब्ध असतील, OPPO Reno16 आणि OPPO Reno16c. दोन्ही मॉडेल्समध्ये ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. हा सेटअप विस्तृत दृश्यांपासून ते कमी प्रकाशातील फोटोग्राफीपर्यंत सर्व प्रकारच्या परिस्थितींमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करेल.

अल्ट्रा-क्लियर AI इमेजिंग सिस्टम : OPPO Reno16 मध्ये 50 मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-क्लियर मेन कॅमेरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि 100 डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू असलेला 50MP अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. Dual Flash System च्या मदतीने लो-लाइट फोटोग्राफीत देखील स्पष्ट आणि ब्राइट इमेजेस मिळतील. Reno16c मॉडेल देखील समान उच्च-रिझोल्यूशन कॅमेरा सेटअपसह येईल. या सिरीजचं सर्वात खास वैशिष्ट्ये म्हणजे 50MP 3.5× टेलिफोटो पोर्ट्रेट कॅमेरा. क्लासिक 85mm पोर्ट्रेट लेन्सच्या समतुल्य फोकल लेंथ असलेला हा कॅमेरा ऑप्टिकल झूमद्वारे डिस्टॉर्शन-फ्री, नैसर्गिक दृष्यकोन आणि उत्कृष्ट सब्जेक्ट सेपरेशन देतो.

सॉफ्टवेअर आणि व्हिडिओ क्षमता : OPPO नं Natural Tone Imaging तंत्रज्ञान आणलं आहे. Crystal Clear Image, True Colour आणि Vivid Light या तीन मुख्य मेट्रिक्सवर आधारित हे फ्रेमवर्क विविध त्वचा रंगांची नैसर्गिकता टिकवते. मल्टी-स्किन-टोन अल्गोरिदममुळं प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतंत्र त्वचा टोन टिकतो. व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये ही सिरीज अत्यंत शक्तिशाली आहे. अल्ट्रा-वाइड, मेन आणि टेलिफोटो – सर्व लेन्स 4K 6fps HDR व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतात. 4K Auto Straighten आणि Zoom Free Video सारख्या फीचर्समुळे हँडहेल्ड शूटिंगही व्यावसायिक दर्जाची होईल.

AI-पावर्ड क्रिएटिव्ह टूल्स : ColorOS 16 मध्ये अनेक AI फीचर्स आहेत, ज्यामुळं थर्ड-पार्टी अॅप्सची गरज पडत नाही. AI Remix Collage नं गॅलरीमधील फोटो, व्हिडिओ आणि Live Photos पासून ऑटोमॅटिक कॉलाज तयार करता येतो. Pop Cam मध्ये Digicam, Instant Film, Retro, Airy सारखे नऊ अॅस्थेटिक प्रीसेट्स उपलब्ध आहेत. Popout 2.0 मध्ये पाळीव प्राणी, लँडमार्क्स आणि वस्तू ओळखून सुधारित अॅनिमेशन्स मिळतात. Dual-View Video 2.0 नं फ्रंट आणि रियर कॅमेरा एकत्र रेकॉर्डिंग शक्य होतं.

OPPO Bubble अ‍ॅक्सेसरी : सिरीजसोबत OPPO Bubble नावाचा हलका (27.5 ग्रॅम) चुंबकीय अॅक्सेसरीही लॉंच होईल. हा रिअल-टाइम फ्रेमिंग मॉनिटर आणि रिमोट शटर म्हणून काम करतो, ज्यामुळं हाय-रिझोल्यूशन रियर कॅमेरा सेल्फीज घेणे सोपं होतं.

उपलब्धता : लॉंचनंतर Reno16 सिरीज OPPO India अधिकृत स्टोअर, Amazon.in, Flipkart आणि देशभरातील ऑफलाइन स्टोर्सवर उपलब्ध होईल. युवा क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि फोटोग्राफी प्रेमींसाठी ही सिरीज अत्यंत आकर्षक ठरणार आहे.

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