ओप्पो रेनो 16सी भारतात जुलैमध्ये लॉंच होण्याची शक्यता; रेनो 16सोबत येणार ‘बजेट’ पर्याय
ओप्पो रेनो 16सी जुलैमध्ये भारतात रेनो 16सोबत लॉंच होण्याची शक्यता आहे. हे बजेट मॉडेल रेनो 16F सारखी वैशिष्ट्ये घेऊन येईल.
Published : June 19, 2026 at 3:38 PM IST
मुंबई : ओप्पो कंपनी आपल्या रेनो 16 सीरीजला जागतिक बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. चीनमध्ये आधीच लॉंच झालेल्या या सीरीजचा भारतात जुलै महिन्यात डेब्यू होण्याची शक्यता आहे. यात रेनो 16सोबत एक नवीन आणि स्वस्त पर्याय म्हणून ओप्पो रेनो 16सी देखील लॉंच होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय टिपस्टर Yogesh Brar यांच्या हवाल्यानं समोर आली आहे. हा फोन रेनो 16F सारखी वैशिष्ट्ये घेऊन येईल आणि रेनो 15सी सारखा ‘अफोर्डेबल’ पर्याय असेल.
मुख्य वैशिष्ट्ये : रिपोर्टनुसार, ओप्पो रेनो 16सीमध्ये 6.57 इंचाचा मोठा Full HD+ 120Hz AMOLED डिस्प्ले दिला जाईल. हे स्टँडर्ड रेनो 16 (6.32 इंच 1.5K AMOLED) पेक्षा मोठे स्क्रीन असल्यानं वापरकर्त्यांना अधिक immersive अनुभव देईल.
चिपसेट : प्रोसेसर म्हणून MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट वापरला जाईल. यासोबत LPDDR5x RAM आणि UFS 3.1 स्टोरेजची जोड देण्यात येईल. कॅमेरा विभागात ट्रिपल रियर सेटअप असेल – 50 मेगापिक्सल मुख्य सेन्सर (OIS सह), 50 मेगापिक्सल 3.5x ऑप्टिकल झूम टेलिफोटो लेन्स आणि 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेन्स. सेल्फीसाठी 50 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा उपलब्ध असेल.
बॅटरी : बॅटरी क्षमता 6,500mAh इतकी मोठी असेल आणि 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट मिळेल. रेनो 16च्या अल्युमिनियम बिल्डच्या तुलनेत रेनो 16सी प्लास्टिक फ्रेमसह येऊ शकतो. तरीही IP69 रेटिंग, स्टिरिओ स्पीकर्स आणि NFC सारखी प्रीमियम फीचर्स दिली जाण्याची शक्यता आहे.
भारतातील रणनीती: रेनो 15 सीरीजप्रमाणे रेनो 16सी हा सीरीजमधील सर्वात स्वस्त मॉडेल असेल. रेनो 15सीची सुरुवातीची किंमत 34,999 रुपये होती. रेनो 16सीची किंमत देखील त्याच दिशेनं असेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळं मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये ओप्पोची बाजारपेठ मजबूत होईल. ओप्पोनं अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. तरीही जुलै महिन्यात भारतात रेनो 16 आणि रेनो 16सी दोन्ही मॉडेल्स लॉंच होण्याची दाट शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :