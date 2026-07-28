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Oppo Reno 16 Series x BABYMONSTER Edition लवकरच भारतात लाँच होणार

Oppo नं K-pop ग्रुप 'BABYMONSTER' च्या भागीदारीत भारतात Reno 16 मालिकेची एक विशेष आवृत्ती (Special Edition) लाँच करण्याची घोषणा केली आहे.

Oppo Reno 16 Series
Oppo Reno 16 Series (Oppo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 3:20 PM IST

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मुंबई : Oppo नं भारतातील आपल्या लोकप्रिय Reno 16 मालिकेत एक नवीन फोन लॉंच करण्याची घोषणा केलीय. कंपनीनं प्रसिद्ध दक्षिण कोरियन K-pop ग्रुप 'BABYMONSTER' सोबत भागीदारी करून Oppo Reno 16 Series x BABYMONSTER Edition लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. ही विशेष आवृत्ती लवकरच भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध होईल.फोनची Amazon आणि Flipkart वर 'मायक्रोसाइट्स' (microsites) आधीच लाइव्ह झाली आहेत. या विशेष आवृत्तीमध्ये स्टँडर्ड मॉडेलसारखेच डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये (specifications) असतील; मात्र, याची 'थीम-आधारित' पॅकेजिंग आणि ॲक्सेसरीज याला अधिक आकर्षक आणि 'कलेक्टर आयटम'बनवतात.

BABYMONSTER: Oppo नं 'X' (पूर्वीचे Twitter) वरील एका पोस्टद्वारे अधिकृतपणे ही बातमी जाहीर केली. BABYMONSTER हा YG Entertainment चा एक उदयोन्मुख K-pop 'गर्ल ग्रुप' आहे, ज्यानं अल्पावधीतच जगभरात प्रचंड लोकप्रियता मिळवली आहे. या सहयोगामुळं Oppo ला तरुण ग्राहक आणि संगीत प्रेमींपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.

Amazon वरील मायक्रोसाइटनुसार, ही विशेष आवृत्ती एका 'थीम-आधारित' रिटेल बॉक्ससह येईल. यामध्ये स्मार्टफोन, थीम-आधारित प्रोटेक्टिव्ह केस, ग्रुप सदस्यांचे फोटो कार्ड्स आणि इतर ॲक्सेसरीजचा समावेश असेल. कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की फोनच्या डिझाइन किंवा वैशिष्ट्यांमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, ग्राहकांना स्टँडर्ड Reno 16 सारखाच प्रीमियम अनुभव मिळेल, आणि BABYMONSTER थीममुळं त्याला एक वेगळंच आकर्षण प्राप्त होईल.

Oppo Reno 16 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये: Oppo Reno 16 भारतात 2 जुलै रोजी लाँच करण्यात आला होता. याची सुरुवातीची किंमत 8GB RAM + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 61,999 आणि 12GB + 256GB व्हेरिएंटसाठी 67,999 आहे.

डिस्प्ले: 6.32-इंच (1,216×2,640पिक्सेल्स) AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 460 ppi पिक्सेल डेन्सिटी आणि 3,500निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस .

प्रोसेसर: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ऑक्टा-कोर चिपसेट. रॅम आणि स्टोरेज: LPDDR5x रॅम (8GB/12GB) आणि UFS 3.1 स्टोरेज (256GB).

कॅमेरा: ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप 50MP मुख्य (f/1.8), 50MP अल्ट्रावाइड (f/2.0) आणि 50MP टेलिफोटो (f/2.8) लेन्स.

बॅटरी: 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करणारी मोठी 6,700mAh बॅटरी. हे स्पेसिफिकेशन्स 'बेबी मॉन्स्टर एडिशन'मध्येही पूर्णपणे उपलब्ध असतील.

बाजारातील उपलब्धता : Reno 16 आणि Reno 16c हे दोन्ही मॉडेल्स सध्या भारतातील ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्टोअर्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. या स्पेशल एडिशनच्या लाँचची नेमकी तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी, मायक्रोसाइट्स सुरू झाल्यावरून हे लाँच लवकरच होणार असल्याचं स्पष्ट होणार आहे. ही भागीदारी K-pop चाहते आणि तंत्रज्ञान प्रेमी या दोघांसाठीही मोठे आकर्षण ठरेल अशी अपेक्षा आहे. Oppo नं यापूर्वी विविध कलाकार आणि ब्रँड्सच्या भागीदारीत स्पेशल एडिशन्स लाँच केलं आहेत ज्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे; 'बेबी मॉन्स्टर एडिशन'लाही असंच यश मिळेल अशी मोठी अपेक्षा आहे.

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OPPO RENO 16 SERIES X
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OPPO RENO 16 SERIES X EDITION

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