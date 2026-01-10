Oppo Reno 15c 5G भारतात लाँच : किफायतशीर प्रीमियम स्मार्टफोनची नवीन पेशकश
ओप्पोनं भारतात रेनो 15सी 5G लाँच केला. 7000mAh बॅटरी, 80वॉट चार्जिंग, स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 1 चिपसह तो येतो.
Published : January 10, 2026 at 9:48 AM IST
मुंबई : ओप्पोनं भारतात आपली रेनो 15 मालिका विस्तारित करताना Oppo Reno 15 5G, Reno 15 Pro 5G and Reno 15 Pro Mini 5G सोबत Reno 15c 5G हा नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. ही मालिका या आठवड्यात भारतात सादर झाली असून, मानक आणि प्रो मॉडेल्स या महिन्याच्या अखेरीस विक्रीस येतील, तर Reno 15c 5G फेब्रुवारीमध्ये उपलब्ध होईल. ओप्पोनं या फोनची किंमत, उपलब्धता आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये अधिकृतपणे जाहीर केली आहेत. विशेष बाब म्हणजे, भारतातील Reno 15c 5G मॉडेल डिसेंबर 202 मध्ये चीनमध्ये लाँच झालेल्या आवृत्तीपासून अनेक बाबतीत वेगळे आहे. हे मॉडेल मध्यम प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करणारे असून, दमदार बॅटरी, जलद चार्जिंग आणि आकर्षक डिझाइन यामुळं ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेतं.
Reno 15c 5G किंमत आणि उपलब्धता
भारतात ओप्पो रेनो 15c 5G ची सुरुवातीची किंमत (8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी ) 34,999 आहे, तर 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज पर्यायाची किंमत 37,999 आहे. हा फोन फेब्रुवारी महिन्यात विक्रीस येणार असून, आफ्टरग्लो पिंक आणि ट्वायलाइट ब्लू अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. विक्री फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन आणि ओप्पो इंडिया ऑनलाइन स्टोअर या प्लॅटफॉर्मवरून होईल. ओप्पोच्या या रणनीतीमुळं ग्राहकांना विविध ऑफर्स आणि ईएमआय पर्यायांचा लाभ मिळेल, ज्यामुळं हा फोन मध्यम बजेटमधील ग्राहकांसाठी अधिक परवडणारा ठरेल.
ओप्पो रेनो 15c 5G प्रमुख वैशिष्ट्ये
ओप्पो रेनो 15c 5G मध्ये 6.57 इंचाची फुल-एचडी+ (2,372×1,080 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा फोन 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येतो. या स्क्रीनची सामान्य ब्राइटनेस 600 निट्स तर पीक ब्राइटनेस 1,400 निट्सपर्यंत आहे, ज्यामुळं सूर्यप्रकाशातही उत्तम दृश्य अनुभव मिळतो.
क्वालकॉमचा 4 एनएम प्रोसेसर
फोनमध्ये क्वालकॉमचा 4 एनएम प्रोसेसवर आधारित स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 1 चिपसेट आहे. यात ऑक्टा-कोर सीपीयू असून, चार कोर्टेक्स-ए78 कोर 2.2 गीगाहर्ट्झ तर चार कोर्टेक्स-ए55 कोर 1.8 गीगाहर्ट्झ वेगानं कार्यरत आहेत. ग्राफिक्ससाठी अॅड्रेनो 710 जीपीयू देण्यात आला आहे. रॅम एलपीडीडीआर4एक्स प्रकारची असून कमाल 12 जीबी, तर स्टोरेज यूएफएस 3.1 प्रकारचं आहे. फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित कलरओएस 16 सोबत येतो, जे नवीन फीचर्स आणि सुरक्षिततेसह उत्तम यूजर इंटरफेस देते.
कॅमेरा सेटअप
कॅमेर्याच्या बाबतीत, रेनो 15c 5G मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. मुख्य कॅमेरा 50 मेगापिक्सेलचा (एफ/1.8 अपर्चर), अल्ट्रा-वाइड 8 मेगापिक्सेलचा (एफ/2.2) आणि मॅक्रो 2 मेगापिक्सेलचा (एफ/2.4) आहे. रियर कॅमेरा 4K व्हिडिओ 30 एफपीएसपर्यंत रेकॉर्ड करू शकतो. सेल्फीसाठी 50 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा (एफ/2.0) आहे, जो देखील 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो.
बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत हा फोन खास आहे. 7,000 एमएएचची दमदार बॅटरी आणि 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग सपोर्य यात मिळतोय. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5जी (एसए आणि एनएसए), ड्युअल 4जी व्होएलटीई, वाय-फाय 802.11 एसी, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, जीएलओएनएएस, गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आहे. फोनला आयपी66, आयपी68 आणि आयपी69 धूळ-पाणी प्रतिकार प्रमाणपत्र मिळालं आहे. फोनचे परिमाण 158.18×74.93×8.14 मिमी आणि वजन 195 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं तो हातात आरामदायी वाटतो. एकूणच, ओप्पो रेनो 15सी 5जी दीर्घ बॅटरी लाइफ, जलद चार्जिंग आणि प्रीमियम डिझाइनसह मध्यम किंमतीत उत्तम पर्याय ठरतो.
