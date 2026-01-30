ETV Bharat / technology

Oppo Reno 15C 5G भारतात लवकरच होणार लॉंच; फ्लिपकार्टवर फोनची जाहीरात सुरू

Oppo Reno 15C 5G  भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे; फ्लिपकार्टवर फोनची जाहीरात सुरू झाली असून 50MP अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कॅमेरा हायलाइट करण्यात आला आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 3:22 PM IST

मुंबई : जानेवारी 2026 च्या सुरुवातीला ओप्पोनं भारतात Oppo Reno 15C 5G सिरीज जाहीर करताना रेनो 15सी 5जी या मॉडेलची पुष्टी केली होती. फेब्रुवारी 2026 पासून या फोनची उपलब्धता सुरू होईल, असं सांगितलं होतं, मात्र नेमकी तारीख जाहीर करण्यात आली नव्हती. आता ओप्पोनं फ्लिपकार्टवर या स्मार्टफोनसाठी अधिकृत प्रमोशनल जाहीरात सुरू केलीय. या जाहीरातीवरूनच हा फोन भारतात लवकरच भारतात लॉंच होऊ शकतो. या जाहीरातीत फोनचं नाव आणि 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कॅमेर्‍याचं वैशिष्ट्ये हायलाइट करण्यात आलं आहे. मात्र, असं असून देखील अद्याप डेडिकेटेड मायक्रोसाइट लाइव्ह झालेली नाही, पण जाहीरातीमुळं हा फोन लवकरच लॉंच होईल, अशी अपेक्षा आहे.

फोनचे वैशिष्ट्ये
ओप्पो रेनो 15सी 5जी मध्ये 6.57 इंचाचा डिस्प्ले देण्यात येणार आहे. फोनला स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 1 प्रोसेसर मिळेल. तो अँड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर आधारित कलरओएस 16 सह येईल. मोठी 7,000 एमएएच बॅटरी आणि 80 वॉट सुपरव्हूक फ्लॅश चार्जिंग सपोर्ट हे या फोनचं प्रमुख आकर्षण आहे.

कॅमेरा
कॅमेर्‍याबाबत,रियरला 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-क्लियर मुख्य कॅमेरा, 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सेल सेन्सर दिला जाईल. समोर 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कॅमेरा असेल. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये व्हेल्वेट ग्लास फील पॅनेल, एआय पोर्ट्रेट ब्लर, 4के अल्ट्रा-क्लियर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, आयपी69 रेटिंग, प्युअर टोन टेक्नॉलॉजी, पॉप-अप फीचर, ब्लूटूथ 5.4 आणि वाय-फाय 6 यांचा समावेश आहे.

किंमत आणि उपलब्धता
रेनो 15 सिरीजच्या जाहीर करतानाच ओप्पोनं रेनो 15सी 5जी ची किंमत उघड केली होती. 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 34,999 रुपये तर 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 37,999 रुपये आहे. लॉंचची नेमकी तारीख आणि लॉंच ऑफर्स अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. फोन फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन इंडिया आणि ओप्पो इंडिया वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

