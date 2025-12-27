Oppo Reno 15 series : वैशिष्ट्ये, किंमत, लॉंच तारीख लीक, 'या' तारखेला होणार लॉंच
लॉंचपूर्वीच Oppo Reno 15 series ची वैशिष्ट्ये, किंमत आणि लॉंच तारीख लीक झालीय. प्रीमियम डिझाइन आणि शक्तिशाली कॅमेरासह ही सीरिज येणार आहे.
Published : December 27, 2025 at 10:02 AM IST
मुंबई : लोकप्रिय रेनो सीरिज आता नव्या रूपात भारतात येणार आहे. Oppo Reno 15 सीरिजमध्ये रेनो 15 (Oppo Reno 15), रेनो 15 प्रो ( Reno 15 Pro ) आणि रेनो 15 प्रो मिनी (Reno 15 Pro Mini ) असे मॉडेल्स समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे. प्रसिद्ध टिप्स्टर परास गुगलानी यांच्या लीकनुसार, ही सीरिज 8 जानेवारी रोजी दुपारी 12 वाजता भारतात लॉंच होऊ शकते. बेस मॉडेलची किंमत 50,000 रुपयांपेक्षा कमी, तर प्रो मिनीची किंमत 40,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची अपेक्षा आहे. युरोपमध्ये प्रो मॉडेलची किंमत अंदाजे 84,000 रुपयांपर्यंत असू शकते. कंपनीनं अधिकृत लॉंच डेट जाहीर केलेली नाही, पण टीझर्स सुरू झाले आहेत. ही सीरिज प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली कॅमेरा आणि जलद चार्जिंगसह येणार आहे.
After Global, India launch is set for 8th Jan!!#Oppo #Reno15Series #OppoReno15Series— Paras Guglani (@passionategeekz) December 23, 2025
Price segment is under 50K for the standard Reno 15, 40k under (Reno 15 Pro mini) and 15 Pro will get a huge jump!!
Price Increase is real!!! https://t.co/rYBPSvdr5u pic.twitter.com/wCy6ApgVXY
लॉंच डेट आणि किंमत
ओप्पो रेनो 15 5G सीरिजचं भारतातील लॉंच 8 जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे. लॉंच इव्हेंट दुपारी 12 वाजता सुरू होईल आणि त्यानंतर लगेच विक्री सुरू होऊ शकते.
Launch Date: 8th January— Paras Guglani (@passionategeekz) December 26, 2025
First Sale: 12th January!
Reno 15 Pro mini is going to be a Hero product!!
15, 15c, 15 Pro Nothing worth the Hype!!
Pricing is not justified! unless you want some popouts!! #Oppo #Reno15series pic.twitter.com/F6RXYy0TlS
Oppo Reno 15 सीरिज अपेक्षित किंमत
- रेनो 15 बेस मॉडेल : 50,000 रुपयांपेक्षा कमी
- रेनो 15 प्रो मिनी: 40,000 रुपयांपेक्षा कमी
- रेनो 15 प्रो: युरोपमध्ये EUR 799 (अंदाजे 84,000 रुपये), भारतात यापेक्षा कमी असू शकते. ही किंमत अधिकृत नसून लीकवर आधारित आहे. ओप्पो जानेवारीमध्ये अधिकृत घोषणा करेल.
रेनो 15 प्रो मिनीची वैशिष्ट्ये
रेनो 15 सीरिजमधील हायलाइट म्हणजे प्रो मिनी मॉडेल. हे कॉम्पॅक्ट डिझाइनसह प्रीमियम फीचर्स देणारे आहे.
- डिस्प्ले : 6.32 इंच 1.5K एलटीपीएस ओएलईडी, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 1400 निट्स पीक ब्राइटनेस
- प्रोसेसर: मीडिया टेक डायमेंसिटी 8450
- कॅमेरा: रियर - 200 मेगापिक्सेल सॅमसंग एचपी5 मुख्य + 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड + 50 मेगापिक्सेल 3.5एक्स टेलिफोटो पोर्ट्रेट; फ्रंट - 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड
- बॅटरी: 6200 एमएएच, 80 वॅट फास्ट चार्जिंग
- स्टोरेज: 12 जीबी रॅम + 256/512जीबी
- रंग: ग्लेशियर व्हाइट, कोको ब्राउन
- जाडी: 8.0 मिमी, वजन: 187 ग्रॅम
हे मॉडेल कॉम्पॅक्ट साइजमध्ये फ्लॅगशिप-लेव्हल कॅमेरा आणि परफॉर्मन्स देईल.
Exclusive ✨
Complete Oppo Reno 15 series specifications including Reno 15 Pro Mini, Reno 15 Pro, Reno 15 and Reno 15C.
Reno 15 Pro Mini specs:
📲 6.32" 1.5k ltps oled display, 120hz refresh rate, 1400nits hbm
⬛ mediatek dimensity 8450 soc
📸 200mp samsung hp5 main+ 50mp…<="" p>— abhishek yadav (@yabhishekhd) December 26, 2025
रेनो 15 बेस मॉडेलची टीझ केलेली वैशिष्ट्ये
- रेनो 15 बेस व्हेरिएंट चार रंगांमध्ये येईल, ग्लेशियर व्हाइट, कोको ब्राउन, ऑरोरा ब्लू आणि सनसेट गोल्ड.
- डिझाइन : होलोफ्युजन टेक्नॉलॉजी आणि डायनॅमिक स्टेलर रिंग कॅमेरा डिझाइन
- जाडी: 7.77 ते 7.98 मिमी (रंगानुसार)वजन: 197 ग्रॅम
- डिस्प्ले: 6.59 इंच एफएचडी+ एमोलेड, 93.4% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 1200 निट्स ब्राइटनेस, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 10-बिट कलर
रेनो 15 प्रोची वैशिष्ट्ये
- प्रो मॉडेल अधिक पॉवरफुल असेल:
- रंग : सनसेट गोल्ड आणि कोको ब्राउन
- जाडी : 7.65 मिमी, वजन: अंदाजे 205 ग्रॅम
- डिस्प्ले: 6.78 इंच एफएचडी+ एमोलेड, 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस.
यात 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 10-बिट कलर, 95.5% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, कॉर्निंग गोरिला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन असेल. प्रो मिनी प्रमाणेच प्रो मॉडेलमध्येही उच्च दर्जाचे कॅमेरे आणि जलद चार्जिंग अपेक्षित आहे.
सीरिजमधील सामान्य वैशिष्ट्ये आणि अपेक्षा
ओप्पो रेनो 15 सीरिजमध्ये एआय पोर्ट्रेट कॅमेरा, एरोस्पेस-ग्रेड अॅल्युमिनियम फ्रेम आणि आयपी66/68/69 रेटिंग असू शकते. कॅमेरा सेटअपमध्ये 200 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर आणि 3.5एक्स ऑप्टिकल झूम असण्याची शक्यता आहे. बॅटरी आणि चार्जिंगमध्येही सुधारणा अपेक्षित आहेत. ओप्पोनं सोशल मीडियावर टीझर्स सुरू केले आहेत, ज्यात नवे डिझाइन आणि रंग दाखवले जात आहेत. ही सीरिज मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करेल आणि कॅमेरा-फोकस्ड यूजर्ससाठी आकर्षक ठरेल.
