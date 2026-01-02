ओप्पो रेनो 15 मालिका : भारतात 8 जानेवारीला लाँच होणार ओप्पो रेनो 15, रेनो 15 प्रो आणि रेनो 15 प्रो मिनी
ओप्पो रेनो 15 मालिका भारतात 8 जानेवारी 2026 रोजी लॉंच होईल. यात ओप्पो रेनो 15, रेनो 15 प्रो आणि रेनो 15 प्रो मिनीचा समावेश असेल.
Published : January 2, 2026 at 1:23 PM IST
मुंबई : ओप्पो कंपनीनं आपली नवीन रेनो 15 मालिका भारतात लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. ही मालिका 8 जानेवारी 2026 रोजी भारतीय बाजारपेठेत दाखल होणार असून, यात ओप्पो रेनो 15, रेनो 15 प्रो आणि रेनो 15 प्रो मिनी हे तीन मॉडेल्स समाविष्ट आहेत. ओप्पोची रेनो मालिका नेहमीच उत्कृष्ट कॅमेरा आणि आकर्षक डिझाइनसाठी ओळखली जाते. या नव्या मालिकेत कंपनीनं कॅमेरा तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती केली आहे, विशेषतः ट्रॅव्हल फोटोग्राफी आणि एआय-आधारित इमेजिंगसाठी. प्रो मॉडेल्समध्ये 200 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि नवे प्युअरटोन टेक्नॉलॉजी आहे, जे फोटोमध्ये विषय आणि पार्श्वभूमी यांच्यातील टोन संतुलित करतं.
कॅमेरा फीचर्स
ओपो रेनो 15 प्रो 5G आणि रेनो 15 प्रो मिनी 5G या दोन्ही मॉडेल्समध्ये 200 मेगापिक्सेलचा मुख्य रियर कॅमेरा, 50 मेगापिक्सेलचा 3.5एक्स टेलिफोटो पोर्ट्रेट कॅमेरा आणि 50 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा (100 डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यूसह) असेल. टेलिफोटो कॅमेरा 3.5एक्स ऑप्टिकल झूम सपोर्ट करेल. याशिवाय ग्रुप फोटो प्रोसेसिंग आणि टोन-बॅलेंसिंग तंत्रज्ञान असेल, जे आजूबाजूच्या प्रकाश आणि रंगानुसार प्रकाश आणि रंग समायोजित करेल.
AI Portrait Glow
सीरिजमध्ये AI Editor 3.0 हे नवीन फीचर येईल, ज्यात AI Portrait Glow आणि मोशन फोटो एडिटिंग टूल्स असतील. मुख्य कॅमेरावर ड्युअल कन्व्हर्जन गेन व्हिडिओ सपोर्टमुळे कमी प्रकाशातही उत्तम डायनॅमिक रेंज मिळेल. प्रो मॉडेल्समध्ये फ्रंट, मुख्य, अल्ट्रा-वाइड आणि टेलिफोटो सर्व कॅमेऱ्यांवर 4के HDR व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 60 एफपीएसपर्यंत सपोर्ट असेल. यात इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन, ड्युअल-व्ह्यू व्हिडिओ आणि व्हिडिओ दरम्यान फोटो कॅप्चर करण्याची सुविधा असेल.
AI कॅमेरा फीचर्स
स्टँडर्ड ओपो रेनो 15 5Gमध्ये 50 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा, 50 मेगापिक्सेल 3.5एक्स टेलिफोटो आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा असेल, तर सेल्फी साठी 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा मिळेल. या मॉडेलमध्येही अनेक AI कॅमेरा फीचर्स उपलब्ध असतील.
डिझाइन, डिस्प्ले आणि इतर वैशिष्ट्ये
रेनो 15 सीरिजमध्ये एरोस्पेस-ग्रेड अॅल्युमिनियम फ्रेम आणि HoloFusion टेक्नोलॉजी असेल. फोन IP66, IP68 आणि IP69 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित असतील. रेनो 15 प्रो मिनीमध्ये 6.32 इंच AMOLED डिस्प्ले (93.35% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो), रेनो 15 प्रोमध्ये 6.78 इंच आणि स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 6.59 इंच AMOLED डिस्प्ले असेल. सर्वांना फुल-HD+ रिझोल्यूशन मिळेल, तर प्रो व्हेरियंट्समध्ये जास्त पीक ब्राइटनेस असेल.
लीक्सनुसार, रेनो 15 प्रो मिनीमध्ये MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट, 6,200 एमएएच बॅटरी (वॅट फास्ट चार्जिंग) आणि सुमारे 187 ग्रॅम वजन असेल. फोन फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन आणि ओपो इंडिया ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. रेनो 15 प्रो मिनीची किंमत सुमारे 59,999 रुपये (12जीबी रॅम + 256जीबी स्टोरेज) असू शकते.ओपो रेनो 15 सीरिज कॅमेरा प्रेमींसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरेल, विशेषतः पोर्ट्रेट आणि व्हिडिओ क्वालिटीमध्ये.
